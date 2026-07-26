Receso en el Congreso: cuál fue el rol de los legisladores mendocinos en el primer semestre

El Congreso entró en receso invernal tras un primer semestre con una tónica diferente al último del año pasado, ya que —a diferencia de aquel— en estos seis meses el Gobierno nacional pudo avanzar con algunas leyes claves y reencauzar el diálogo con los aliados . En ese escenario, la mayoría de los legisladores mendocinos se mostraron alineados con Casa Rosada , a excepción casi exclusiva de los representantes del peronismo.

Ese acompañamiento quedó reflejado en las principales votaciones del semestre, donde los legisladores mendocinos del radicalismo (además, claro está, de los libertarios) funcionaron como un espacio clave para que el Gobierno pudiera avanzar con su agenda .

La lógica se repitió en distintos debates de alto impacto, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado . Solo los tres peronistas, Emir Félix y Martín Aveiro en la cámara baja, y Anabel Fernández Sagasti en la alta, se opusieron a (casi) todas las iniciativas enviadas por la administración mileísta al Parlamento. La exlibertaria Lourdes Arrieta (hoy en Provincias Unidas) funcionó como vaivén , acompañando algunos expedientes del oficialismo, absteniéndose en otros y rechazando un puñado , como en los casos de la Ley de Glaciares y la reforma laboral.

Hubo casos curiosos como el del recorte al régimen de Zona Fría , medida con impacto directo en Mendoza. La norma llegó a debatirse solamente en Diputados, donde obtuvo media sanción . Durante su tratamiento, ocho mendocinos votaron afirmativamente el proyecto : los cinco libertarios (Álvaro Martínez, Mercedes Llano, Facundo Correa Llano, Luis Petri y Julieta Metral Asensio), los dos radicales (Pamela Verasay y Lisandro Nieri) y Arrieta. Félix y Aveiro lo rechazaron.

El oficialismo logró sacar varias leyes en el primer semestre de 2026. En Diputados también se avanzó con medias sanciones. Foto: Prensa Cámara de Diputados de la Nación

Sin embargo, las posteriores repercusiones adversas empujaron a los dos senadores radicales, Rodolfo Suarez y Mariana Juri, a anticipar una negativa en caso de que el expediente llegase a la cámara alta. Esa postura se repitió entre otros aliados del Gobierno, razón por la cual el proyecto se encuentra estancado y seguramente no avance a menos que se apliquen cambios. Si se cumpliera ese escenario, debería retornar a Diputados para su sanción final.

Distinta fue la suerte de otros proyectos oficialistas. En estos seis meses se sancionaron, con el acompañamiento mayoritario de los legisladores mendocinos, leyes como el pago de 171 millones de dólares a dos fondos buitre con títulos de la deuda en default de 2001, las mencionadas Ley de Glaciares y reforma laboral, y la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, entre otras de menor calibre.

Por su parte, obtuvieron la aprobación en Diputados y esperan el aval del Senado el Súper Rigi (se trataría en agosto), la "Ley Hojarasca" y la referida reducción a la Zona Fría, que el oficialismo también quiere sancionar cuanto antes, pero —aparentemente— deberá ceder en algunos puntos para lograr el acompañamiento de la mayoría. Asimismo, en Senadores se prestó acuerdo para decenas de pliegos en la Justicia Federal y otros ámbitos.

Entre las "victorias" parlamentarias de La Libertad Avanza, con la anuencia de la oposición "dialoguista" (los mendocinos Verasay, Nieri y Arrieta, entre ellos), se puede sumar la falta de quórum para la sesión especial en la que se trataría una interpelación y moción de censura para el por entonces Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. No obstante, se trató solo de algo de tiempo ganado por el oficialismo, que poco días después no tuvo mayor remedio que remover del cargo al exfuncionario sospechado de casos de corrupción.

De las pocas excepciones en las que el peronismo mendocino acompañó al oficialismo, además de ciertos pliegos, se apunta la aprobación del acuerdo comercial entre el Mercosur y La Unión Europea sellado a principio de año. El convenio beneficiará a varios productos mendocinos, por la marcada reducción de aranceles.

El Senado nacional se ha mostrado más esquivo, pero también el oficialismo logró aprobar varios de sus proyectos. Foto: Prensa Senado de la Nación Argentina

Las derrotas del oficialismo en el Congreso y los debates pendientes

A diferencia de lo ocurrido en 2025, durante este semestre el oficialismo manejó la agenda parlamentaria y no sufrió "embates" opositores, como habían sido las leyes de Financiamiento Universitario, la Ley Garrahan y la Emergencia en Discapacidad. El recambio legislativo de diciembre le dio mayor músculo legislativo, pero también el cambio de estrategia en la relación con las provincias, que le facilitó votos en ambas cámaras.

Pese a ello, algunos proyectos enviados por Casa Rosada se vieron dilatados por cierta resistencia de los aliados. El objetivo del Gobierno es avanzar con ellos luego del receso, aunque con modificaciones respecto a como fueron planteados originalmente. En ese listado aparece (una vez más) la Zona Fría, pero también la inviolabilidad de la propiedad privada, que fue postergada cuatro veces en el recinto. Justamente, por desacuerdos con dialoguistas.

Aún sin tratamiento formal, pero con conversaciones con referentes de bloques, aparecen la reforma electoral (con eliminación de las PASO incluida), la reforma de la Ley General de Sociedades y la reforma del Banco Central. Y un poco más allá en el horizonte, el Presupuesto 2027, luego de lograr que le aprobaran por primera vez una pauta de gastos e ingresos a fines de 2025.

En el caso de los legisladores mendocinos que responden políticamente a Alfredo Cornejo, en su comportamiento tallará fuerte (como en este primer semestre) el acuerdo electoral que el gobernador mantiene con la secretaria de la Presidencia, Karina Milei. Por el momento, nada supone que ese entendimiento se vaya a quebrar, por lo tanto el apoyo a los proyectos libertarios está garantizado.

El acuerdo político/electoral entre el Gobierno de Mendoza y Casa Rosada facilitó la aprobación de varios proyectos en el Congreso.

Qué proyectos presentaron los legisladores mendocinos en el primer semestre en el Congreso

Quienes usualmente siguen la labor en un cuerpo legislativo conocen que el desempeño de un legislador no debe medirse solo por la cantidad de proyectos presentados, ya que es un parámetro relativo a la hora de evaluar su incidencia en esos órganos. En un espacio donde la "rosca" muchas veces vale más que la productividad medida en expedientes redactados, ese apartado suele quedar de lado. Más, teniendo en cuenta que la mayoría de ellos mueren en el olvido del archivo.

No obstante, no deja de ser un aspecto a tener en cuenta. En el lapso analizado en esta nota, los legisladores mendocinos presentaron una batería de proyectos con foco en reformas institucionales, cambios en el sistema penal y medidas vinculadas a la actividad económica.

Entre los radicales, tanto en Diputados como en el Senado enviaron proyectos para insistir con "Ficha Limpia", similar a la ley vigente en Mendoza desde 2020. Nieri también sumó una iniciativa para ampliar el reintegro del IVA a turistas extranjeros por la compra de bienes, en tanto que Suarez y Juri fueron por una nueva ley de extinción de dominio (también basada a la mendocina) y otro por cambios en el Código Civil y Comercial en cuanto a los reclamos por delitos de violencia sexual.

Entre el bloque libertario, Petri apuntó su agenda a la seguridad y el sistema judicial. Entre sus iniciativas se destacan un endurecimiento a las sanciones vinculadas al robo y desguace de automotores, otra al uso y tráfico de celulares en las cárceles, y una tercera a las falsas denuncias; y la incorporación del reconocimiento de voz como medio de prueba en el proceso penal. Álvaro Martínez, por su parte, planteó la creación de un sistema de formación obligatoria y permanente para legisladores nacionales, e iniciativas similares a las de Petri sobre tipificar con mayor dureza el ingreso y uso de dispositivos electrónicos en cárceles y para modificar el delito de falsa denuncia.

Luis Petri presentó varios proyectos para modificar el Código Penal, como ya había hecho en su anterior paso por el Congreso. Foto: Prensa Diputados de la Nación Argentina

Llano impulsó proyectos con eje en la idoneidad y la desregulación. Entre ellos, se destaca una iniciativa para establecer evaluaciones psicológicas obligatorias para acceder a cargos públicos de alta jerarquía, así como una modificación a la Ley de Tránsito para crear una categoría específica de maquinaria agrícola.

Metral Asensio y Correa Llano no presentaron proyectos de ley de su autoría en este periodo, aunque sí aparecen como cofirmantes en varios.

Arrieta postuló al 29 de julio como Día Nacional de la Transparencia, Ética Pública y la Lucha contra la Corrupción, en honor a René Favaloro.

Entre los peronistas, Félix planteó la eliminación del Impuesto a los Combustibles; en tanto que Aveiro y Fernández Sagasti fueron los que más propuestas propias enviaron. El tunuyanino basó sus iniciativas en el impulso de políticas sociales, empleo y fortalecimiento del rol del Estado. La senadora, en tanto, presentó una agenda legislativa con impronta social e institucional, centrada en salud, justicia y políticas públicas inclusivas; así como cambios en materia penal y educativa.