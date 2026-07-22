Luis Caputo presentó la nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal que llevará al Congreso

El ministro de Economía, Luis Caputo , presentó una nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal que llevará este jueves al Congreso de la Nación . Nuevamente, insistió en que desde el gobierno buscan que los ahorristas "saquen los dólares del colchón" y los vuelquen al sistema bancario.

"Desde el Ejecutivo vamos a estar mandando al Congreso lo que llamamos Ley de Inocencia Fiscal 2 , cabe recordar que ya fue aprobada y que el espíritu de la ley no cambia absolutamente en nada", anunció Caputo.

Esta ley hace que los ciudadanos se queden mucho más tranquilos. Independientemente de cuál sea el gobierno de turno, van a estar perfectamente cubiertos ante esta situación. Esta ley hace que los ciudadanos se queden mucho más tranquilos. Independientemente de cuál sea el gobierno de turno, van a estar perfectamente cubiertos ante esta situación.

Además, explicó: "El objetivo sigue siendo permitirle, a la gente que en el pasado se vio forzada a tener que informalizar sus ahorros porque estaba prohibido el acceso libre a la compra de dólares e incluso penado, que esos ahorros puedan ser formalizados en el sistema bancario sin ninguna penalidad".

El Ministro @LuisCaputoAR detalla el trabajo con tributaristas que dio origen a la Ley de Inocencia Fiscal 2, una respuesta a las dudas surgidas después de la votación y una garantía de que la cobertura de los ahorristas no dependerá de quién gobierne: “¿Por qué entonces hay una… pic.twitter.com/LazOZj4bBn — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) July 22, 2026

Las estimaciones del Banco Central

Según indicó el Ministro de Economía, actualmente hay un récord de depósitos en dólares en el sistema financiero, de unos 40 mil millones. Sin embargo, desde el Banco Central estiman que hay 170 mil millones de dólares "bajo el colchón".

Para las personas tener los dólares abajo del colchón es un muy mal negocio, dado que pierden valor porque en Estados Unidos también hay inflación. Para las personas tener los dólares abajo del colchón es un muy mal negocio, dado que pierden valor porque en Estados Unidos también hay inflación.

"A nivel país tampoco nos sirve que la gente tenga los dólares debajo del colchón porque necesitamos desarrollo, que la economía crezca y recaudar más", expresó Caputo. A su vez, dijo que para que haya mayor inversión es necesario que los dólares estén en el sistema financiero. "Con mayor superávit podemos seguir bajando impuestos, esa es la forma de ser competitivos", aclaró.

Qué modificaciones plantea la nueva Ley de Inocencia Fiscal

Ampliación del universo de sujetos

Se eliminan los topes o barreras patrimoniales y de ingresos. El régimen queda abierto para todas las personas humanas y sucesiones indivisas. Quienes revistan la categoría de “Grandes Contribuyentes” podrán adherir a la “modalidad simplificada” a los fines prácticos de el que fisco les pre-liquide el impuesto y para efectuar el pago, aunque no gozarán de las presunciones, efectos liberatorios ni demás beneficios previstos en la ley.

Redefinición de discrepancia significativa

Se configura una discrepancia si ARCA detecta un incremento del impuesto determinado o una reducción de los quebrantos impositivos (lo cual implica una mejora técnica respecto del texto actual que hablaba de “saldos”) por un porcentaje inferior al 15%. Aún superando el 15%, no habrá exclusión del régimen si la diferencia nominal reclamada no alcanza el equivalente al 5% del monto de evasión previsto ($5 millones).

Carga de la prueba, rectificativas y presunción en IVA

Se invierte la carga de la prueba hacia ARCA. Para sostener una discrepancia significativa, el fisco no podrá utilizar presunciones sino que solo podrá valerse de la información declarada, sus propios sistemas o datos de terceros. Se otorga una oportunidad al contribuyente para no perder el régimen.

No se considerará configurada la discrepancia si el contribuyente presenta una declaración jurada rectificativa y cancela o regulariza la diferencia (más intereses) en un plazo no mayor a 15 días hábiles tras ser notificado de la liquidación administrativa (por ingresos directos) o de la determinación de oficio. En el texto actual solo se permitía en el caso de uso de facturas apócrifas.

Mecanismo de reintegro acelerado

Si el contribuyente paga el ajuste para no perder el régimen y posteriormente se revoca la impugnación de ARCA, se le restablece plenamente la presunción de exactitud. En este escenario, ARCA está obligada a reintegrar los importes con intereses de repetición en un plazo no mayor a 45 días hábiles desde la notificación de la resolución firme.