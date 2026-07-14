El gobierno nacional celebró la caída de la inflación: "La más baja en 10 meses"

Tras conocerse el dato de la inflación de junio, el gobierno nacional celebró que el valor haya bajado de los dos puntos y algunos funcionarios resaltaron el rol del ministro de Economía, Luis Caputo. "La más baja de los últimos 10 meses", indicaron desde el oficialismo.
LA INFLACIÓN DE JUNIO FUE LA MÁS BAJA EN 10 MESES: 1,9%
En junio la variación del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC Nacional) fue de 1,9% mensual. La inflación núcleo fue de 1,6% mensual La variación del nivel general fue la más baja desde agosto de 2025, en…
Además, tras la victoria española en la semifinal de la Copa del Mundo, Caputo publicó en sus redes sociales: "Inflación 1,9%, el Central compras récord de 532 millones y baile de España a Francia. ¿Podemos decir que hoy es un buen día?". Por su parte, el presidente Javier Milei felicitó al ministro de Economía: "VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO".
Qué dijo el oficialismo sobre la inflación de junio
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, también felicitó a Caputo y Milei. "Con un marco fiscal y monetario de país normal la inflación se volverá de país normal. Puede tardar un mes más o un mes menos. Pero llegará", publicó en sus redes sociales.
Por su parte, el exministro de Defensa y actual diputado nacional por Mendoza, Luis Petri, dijo: "Menos inflación es siempre y en todo lugar menos pobreza. No hay mejor forma de ver la realidad que con datos. ¡Este es el camino!".
Menos inflación es siempre y en todo lugar menos pobreza!
El IPC de junio fue de 1,9%, la inflación más baja en 10 meses, consolidando el proceso de desinflación gracias al plan económico de @JMilei y @LuisCaputoAR.
Otro oficialista que elogió el logro económico fue el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien indicó: "La inflación baja, el país se ordena". En cambio, el vocero presidencial, Adrián Ravier, expresó: "Seguimos ordenando la economía y recuperando el valor de la moneda, con equilibrio fiscal, emisión cero y un programa de estabilización consistente, para terminar con la inflación y devolverle previsibilidad a los argentinos".
El Índice de Precios al Conumidor de junio fue 1,9%, el nivel más bajo desde agosto de 2025, y confirma la tendencia descendente. La inflación núcleo, el indicador que mejor mide la tendencia de fondo, bajó a 1,6%.