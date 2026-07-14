El gobierno nacional celebró la caída de la inflación: "La más baja en 10 meses"

Tras conocerse el dato de la inflación de junio, el gobierno nacional celebró que el valor haya bajado de los dos puntos y algunos funcionarios resaltaron el rol del ministro de Economía, Luis Caputo . "La más baja de los últimos 10 meses", indicaron desde el oficialismo.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) , el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 1,9% en junio . En relación a este dato, Caputo explicó: "La variación del nivel general fue la más baja desde agosto de 2025".

Además, tras la victoria española en la semifinal de la Copa del Mundo , Caputo publicó en sus redes sociales: "Inflación 1,9%, el Central compras récord de 532 millones y baile de España a Francia. ¿Podemos decir que hoy es un buen día?". Por su parte, el presidente Javier Milei felicitó al ministro de Economía: "VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO".

LA INFLACIÓN DE JUNIO FUE LA MÁS BAJA EN 10 MESES: 1,9% En junio la variación del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC Nacional) fue de 1,9% mensual. La inflación núcleo fue de 1,6% mensual La variación del nivel general fue la más baja desde agosto de 2025, en…

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , también felicitó a Caputo y Milei. "Con un marco fiscal y monetario de país normal la inflación se volverá de país normal. Puede tardar un mes más o un mes menos. Pero llegará", publicó en sus redes sociales.

Con un marco fiscal y monetario de país normal la inflación se volverá de país normal. Puede tardar un mes más o un mes menos. Pero llegará. Felicitaciones @LuisCaputoAR @Kicker0024 y @JMilei. VLLC! https://t.co/d3gHpG4nFZ — Fede Sturzenegger (@fedesturze) July 14, 2026

Por su parte, el exministro de Defensa y actual diputado nacional por Mendoza, Luis Petri, dijo: "Menos inflación es siempre y en todo lugar menos pobreza. No hay mejor forma de ver la realidad que con datos. ¡Este es el camino!".

Menos inflación es siempre y en todo lugar menos pobreza!



El IPC de junio fue de 1,9%, la inflación más baja en 10 meses, consolidando el proceso de desinflación gracias al plan económico de @JMilei y @LuisCaputoAR.



No hay mejor forma de ver la realidad que con datos. Este es… https://t.co/YfKQQALJOq — Luis Petri (@luispetri) July 14, 2026

Otro oficialista que elogió el logro económico fue el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien indicó: "La inflación baja, el país se ordena". En cambio, el vocero presidencial, Adrián Ravier, expresó: "Seguimos ordenando la economía y recuperando el valor de la moneda, con equilibrio fiscal, emisión cero y un programa de estabilización consistente, para terminar con la inflación y devolverle previsibilidad a los argentinos".