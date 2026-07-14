Mundial 2026: golpe de KO para Lionel Scaloni por los dichos sobre el partido con los ingleses

Diego Maradona Jr. sostuvo que para los argentinos y los maradonianos el duelo con Inglaterra nunca será "un partido más" en el Mundial 2026 ni en otro.

La previa del choque entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo fuera de la cancha. Esta vez fue Diego Maradona Jr. , hijo del máximo ídolo del fútbol argentino, quien dejó una declaración que rápidamente abrió el debate.

Sus palabras llegaron apenas horas después de que Lionel Scaloni intentara bajar el tono de la histórica rivalidad entre ambos seleccionados. Sin embargo, el hijo de Diego Armando Maradona dejó en claro que no comparte esa mirada y aseguró que este tipo de partidos "nunca serán normales".

En una entrevista con el diario español Marca , Maradona Jr. sostuvo que el duelo frente a Inglaterra siempre tendrá un significado especial para los argentinos y, especialmente, para quienes crecieron con la figura de su padre.

"Mi papá no lo vería como un partido normal, como un partido más. Podemos decir muchas cosas, pero no sería normal ni será normal" , afirmó el hijo del Diez al referirse a la semifinal que se disputará este miércoles en Atlanta .

Mundial 2026: por qué Maradona Jr. habló de Malvinas y México 1986

Durante la entrevista, el hijo del astro recordó que el enfrentamiento con Inglaterra trasciende lo futbolístico por la historia compartida entre ambos países y por el recuerdo imborrable del Mundial de México 1986.

"Para todos los argentinos y maradonianos será una cita distinta, donde se vienen a la mente todo lo de Malvinas y todos nuestros hermanos que murieron allí, y luego lo que pasó con papá en el 86", expresó.

Luego reforzó su postura con una frase que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales. "Mi viejo ganó un choque histórico y desde entonces nada es normal contra Inglaterra", sentenció.

Mundial 2026: la diferencia con el mensaje de Lionel Scaloni

Las declaraciones de Maradona Jr. contrastan con la postura que había expresado Lionel Scaloni tras eliminar a Suiza en los cuartos de final.

El entrenador argentino pidió separar el fútbol de los hechos históricos y fue categórico al señalar que "es un partido de fútbol. Punto. No hay nada más". Para el DT, el foco debe estar únicamente en el aspecto deportivo y en conseguir el pase a la final.

Mundial 2026: el respeto de Maradona Jr. por la Selección inglesa

Más allá de remarcar el valor simbólico del partido, Maradona Jr. también elogió el presente del conjunto dirigido por Thomas Tuchel y reconoció que la semifinal será muy exigente para ambos equipos.

"Es verdad que Inglaterra está bien, pero, ojo, hay que enfrentar y ganarles a los campeones del mundo. Va a ser duro... para los dos", afirmó.

Argentina e Inglaterra volverán a cruzarse en una Copa del Mundo por primera vez desde Corea-Japón 2002. Antes también protagonizaron capítulos inolvidables en 1966, México 1986 y Francia 1998. Esta vez, el premio será un lugar en la final del Mundial 2026, en un clásico que volverá a reunir fútbol, historia y una rivalidad que atraviesa generaciones.