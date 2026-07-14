Mundial 2026: Scaloni juega al misterio y el famoso "tapado" se perfila para jugar ante Inglaterra

Lionel Scaloni escondió la formación para enfrentar a Inglaterra en el Mundial 2026, pero una variante táctica encendió las especulaciones en la previa de la semifinal.

La cuenta regresiva ya comenzó. La Selección argentina dejó atrás su última práctica en Kansas City y emprendió viaje hacia Atlanta , donde este miércoles desde las 16 buscará meterse en una nueva final del Mundial 2026 frente a Inglaterra , en una reedición de uno de los clásicos más grandes de la historia del fútbol.

Después de eliminar a Egipto con una remontada inolvidable y de superar en el alargue a Suiza , el conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega con el objetivo intacto, aunque también con el desgaste lógico que dejaron dos cruces de máxima exigencia. Por eso, el cuerpo técnico redujo las cargas físicas durante la práctica y puso el foco en la recuperación de los futbolistas.

Como ocurre desde el inicio del certamen, Scaloni volvió a esconder sus cartas. Sin embargo, durante el ensayo futbolístico apareció una variante que no pasó desapercibida: una línea de cinco defensores , pensada para contener el poder ofensivo del equipo dirigido por Thomas Tuchel .

Aunque Cristian Romero trabajó con precaución para administrar las cargas, llegará sin inconvenientes al partido. Si el DT confirma ese dibujo táctico, Nicolás Otamendi ingresaría para acompañar al Cuti y a Lisandro Martínez , mientras que el jugador que dejaría el equipo sería Rodrigo De Paul .

La otra posibilidad es sostener el habitual 4-3-3, aunque con el ingreso de Nicolás González para darle mayor intensidad por las bandas y colaborar en la presión sobre la salida inglesa.

El desgaste físico también preocupa en la Selección argentina

Uno de los principales objetivos del cuerpo técnico durante las últimas horas fue recuperar físicamente al plantel. Frente a Suiza, Argentina necesitó 120 minutos para conseguir la clasificación y varios futbolistas terminaron con signos evidentes de cansancio.

En el mediocampo todavía buscan su mejor versión Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández. Si bien este último mostró una clara mejoría en cuartos de final, Scaloni entiende que el partido frente a Inglaterra exigirá un nivel muy superior desde la mitad de la cancha para controlar la posesión y evitar las transiciones rápidas del rival.

#SeleccionMayor Lionel Scaloni superó a César Luis Menotti y quedó a un paso de alcanzar a Carlos Salvador Bilardo.



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Así llegaría Inglaterra para enfrentar a Argentina

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel accedió a las semifinales tras derrotar 2-1 a Noruega, dejando en el camino al seleccionado de Erling Haaland. Los ingleses tuvieron un día más de descanso que la Albiceleste, una ventaja que podría pesar desde lo físico en un encuentro de semejante intensidad.

Con figuras como Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka y Declan Rice, Inglaterra buscará volver a una final mundialista, mientras que Argentina intentará alcanzar su tercera final en las últimas cuatro Copas del Mundo.

Las posibles formaciones para la semifinal del Mundial 2026

Si finalmente apuesta por la línea de cinco, Argentina formaría con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes y Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.

La otra variante mantiene el sistema habitual: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Cuándo juegan Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

El partido entre Argentina e Inglaterra se disputará este miércoles 15 de julio desde las 16 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El ganador jugará la gran final del Mundial 2026 frente al vencedor del cruce entre Francia y España.