Argentina en el Mundial 2026: fixture, convocados, rivales y guía completa de la Scaloneta

La Selección argentina defiende el título en el exigente Mundial 2026.

La Selección de fútbol de Argentina ya puso definitivamente la mira en el Mundial 2026 . Con la ilusión de defender el título obtenido en Qatar 2022, el equipo de Lionel Scaloni ya conoce a sus rivales, el fixture completo de la fase de grupos, los horarios de cada partido y también la extensa prelista de futbolistas que pelean por un lugar en la Copa del Mundo. Además, la Albiceleste tendrá dos amistosos clave antes del debut oficial.

Las claves ocultas de la lista de Scaloni de cara al Mundial 2026

La Selección argentina integrará el Grupo J del Mundial 2026 junto a Argelia, Austria y Jordania. La FIFA confirmó el calendario oficial y el campeón del mundo ya sabe cuándo saldrá a la cancha.

El debut será el martes 16 de junio a las 22.00 frente a Argelia en Kansas City.

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Luego, el equipo de Scaloni enfrentará a Austria el lunes 22 de junio a las 14.00 en el AT&T Stadium de Dallas.

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La fase de grupos se cerrará el sábado 27 de junio a las 23.00 contra Jordania, nuevamente en Dallas.

A diferencia de Qatar 2022, el torneo se disputará en Estados Unidos, México y Canadá durante junio y julio, con horarios mucho más amigables para el público argentino y varios partidos en horario central.

Además, el nuevo formato del Mundial establece que clasificarán a los 16avos de final los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.

En caso de avanzar, Argentina podría cruzarse rápidamente con selecciones muy fuertes. El Grupo J se emparejará con el Grupo H, integrado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

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La prelista completa de convocados de Argentina para el Mundial 2026

Scaloni armó una prelista extensa donde mezcla experiencia, campeones del mundo y jóvenes que empujan fuerte desde Europa y el fútbol argentino.

Entre los arqueros aparecen Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso, Walter Benítez, Facundo Cambeses y Santiago Beltrán.

En defensa sobresalen nombres históricos del ciclo como Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nahuel Molina, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, aunque también aparecen alternativas jóvenes como Agustín Giay, Lautaro Di Lollo y Zaid Romero.

En el mediocampo, la base campeona sigue firme con Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso y Exequiel Palacios. A ellos se suman futbolistas de gran presente como Alan Varela, Máximo Perrone, Nicolás Domínguez, Aníbal Moreno y Ezequiel Fernández.

Más adelante, el abanico ofensivo es enorme. Allí aparecen Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Alejandro Garnacho, Nicolás González, Matías Soulé, Thiago Almada, Nicolás Paz y Giuliano Simeone.

Pero también llaman la atención varios nombres jóvenes que representan el futuro inmediato de la Selección: Franco Mastantuono, Claudio Echeverri, Gianluca Prestianni, Santiago Castro y Mateo Pellegrino.

El gran foco sigue puesto en Messi, que llegará al torneo con 39 años y bajo una administración física muy puntual por parte del cuerpo técnico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2053812848153735339&partner=&hide_thread=false [OFICIAL] LOS 55 JUGADORES QUE ESTÁN EN LA PRELISTA DE ARGENTINA PARA LA COPA DEL MUNDO:



ARQUEROS:



Emiliano Martínez - Aston Villa.

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella.

Juan Musso - Atlético de Madrid.

Walter Benítez - Crystal Palace.

Facundo Cambeses - Racing Club.… pic.twitter.com/Ml91rbWQcE — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 11, 2026

Los amistosos que jugará Argentina antes del Mundial 2026

Antes del debut frente a Argelia, Argentina disputará dos amistosos en Estados Unidos que funcionarán como las últimas pruebas oficiales antes del comienzo de la Copa del Mundo.

El primero será el 6 de junio frente a Honduras en el Kyle Field de Texas. Luego, el 9 de junio, el rival será Islandia en Alabama.

Dentro del cuerpo técnico consideran que ambos encuentros serán determinantes para ajustar cuestiones tácticas, evaluar cargas físicas y terminar de resolver algunos nombres de la lista definitiva.

Scaloni eligió rivales muy diferentes entre sí. Honduras representa un partido físico, intenso y de mucho roce. Islandia, en cambio, propone un fútbol más estructurado, con juego aéreo y disciplina táctica. La idea del entrenador es exponer al plantel a contextos variados antes del inicio del Mundial.

Selección La Selección Argentina ajusta detalles de cara al debut ante Argelia, en el Mundial 2026.

Cómo llega la Selección de fútbol de Argentina al Mundial 2026

La base campeona del mundo sigue prácticamente intacta, aunque ahora convive con una renovación progresiva que Scaloni empezó a acelerar durante las Eliminatorias.

El cuerpo técnico entiende que Argentina llega al Mundial con una identidad consolidada, una estructura táctica muy aceitada y una generación que ya sabe competir bajo presión.

Sin embargo, todavía quedan decisiones importantes por tomar. Algunas tienen que ver con el estado físico de ciertos referentes y otras con el equilibrio entre experiencia y juventud dentro de la lista definitiva.

En paralelo, el fenómeno alrededor de la Selección sigue creciendo. La expectativa de los hinchas argentinos es enorme y miles de fanáticos ya comenzaron a organizar viajes hacia Estados Unidos, México y Canadá para acompañar al equipo campeón del mundo.

Argentina vs Brasil

Qué cambia en el Mundial 2026 respecto a Qatar 2022

El Mundial 2026 será el primero de la historia con 48 selecciones y tendrá un formato completamente distinto al de Qatar 2022.

Habrá 12 grupos de cuatro equipos, un total de 104 partidos y el campeón deberá disputar ocho encuentros para levantar la Copa del Mundo.

Además, el torneo se jugará en tres países diferentes: Estados Unidos, México y Canadá.

La final está programada para el 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey.