11 de mayo de 2026
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Abigeato

Un policía quedó detenido por un grave caso de cuatrerismo en General Alvear y podría ser imputado

El hecho ocurrió durante la noche del sábado en General Alvear. Entre los detenidos hay un efectivo de la UMAR, quien es investigado y podría ser imputado en las próximas horas.

El policía acusado llevaba cerca de 20 años en la fuerza

El policía acusado llevaba cerca de 20 años en la fuerza

Todo comenzó durante la noche del sábado, cuando un productor rural denunció el robo de animales sobre la Ruta 184, en el paraje Soitué. Tras advertir la situación, el hombre decidió perseguir por sus propios medios a los sospechosos. Minutos después, efectivos policiales interceptaron el vehículo en el que circulaban los acusados y, en ese momento, reconocieron rápidamente a uno de sus compañeros perteneciente a la UMAR.

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Qué dijo el Ministerio de Seguridad sobre el caso

La ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, sostuvo que "seguramente va a haber una cesantía y una exoneración después" y remarcó que "lo importante es que la misma Policía de Mendoza persiguió y aprehendió a aquel policía que se desvió del camino".

Embed - ABIGEATO AGRAVADO EN ALVEAR: UN POLICÍA DE LA UMAR FUE DETENIDO

Por otra parte, el titular de la Inspección General de Seguridad, Marcelo Puertas, confirmó en diálogo con Noticiero Andino que el efectivo permanece privado de la libertad y podría ser imputado en las próximas horas, dependiendo de la decisión del Ministerio Público Fiscal.

Un policía con 20 años en la fuerza

Puertas también detalló que el acusado cuenta con aproximadamente 20 años de servicio dentro de la fuerza policial, aunque aseguró no tener conocimiento sobre el trámite de baja mencionado por la ministra.

"Si llega a ser condenado por la Justicia penal, eso significa la exclusión de las fuerzas. Implica, además, que no puede reingresar al sistema público provincial por el lapso de diez años", explicó el funcionario, quien calificó el episodio como "gravísimo y no justificable".

Embed - ABIGEATO: EL POLICÍA ACUSADO LLEVA 20 AÑOS EN LA FUERZA

Cómo ocurrió el robo de ganado en General Alvear

El hecho ocurrió cerca de las 22:13 del sábado en inmediaciones de la Ruta 184, en el paraje Soitué. Un llamado al 911 alertó que la víctima, identificada como R.C., perseguía a los presuntos responsables de un hecho de cuatrerismo en Villa Atuel.

Los sospechosos se desplazaban inicialmente en una Toyota Hilux blanca desde Soitué en dirección a Jaime Prats. A partir de la denuncia, efectivos de la Policía Rural montaron un control sobre la Ruta 184 y comenzaron una intensa persecución para dar con los acusados.

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El hecho ocurrió cerca de las 22:13 del sábado en inmediaciones de la Ruta 184, en el paraje Soitué

El hecho ocurrió cerca de las 22:13 del sábado en inmediaciones de la Ruta 184, en el paraje Soitué

En medio del procedimiento, la camioneta Ford Ranger en la que circulaba el damnificado volcó. Tanto el conductor como su acompañante debieron ser asistidos tras el accidente, aunque se encontraban fuera de peligro.

De acuerdo con el relato brindado por los ocupantes del vehículo siniestrado, ambos lograron señalar a los supuestos autores del robo e incluso indicaron que uno de ellos sería un efectivo policial.

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