¿Cuántos accidentes viales hay por día en la Provincia de Mendoza?

Los accidentes viales se repiten a diario en la Provincia de Mendoza.

Los accidentes viales , tristemente, ya se transformaron en una constante en toda la Provincia de Mendoza y a diario cientos de siniestros dejan importantes daños y, peor aún, en algunos casos, heridos y hasta víctimas fatales. Las estadísticas marcan un incremento en los últimos años y, además, un número alarmante de choques por día.

En ese sentido, y si bien no existe una estadística certera, los datos que manejan distintos organismos vinculados a los accidentes viales dejan un dato alarmante: por día, hay más de 250 choques en la provincia.

Manejaban por Luján y una vaca suelta desató un impactante accidente

Este dato surge de las intervenciones que tiene, por día, el Servicio de Emergencias Coordinado, tal como confirmó su propio titular, Matías Donati, quien confirmó en Aconcagua Radio que el organismo tiene unos 500 desplazamientos por día y más de la mitad son por accidentes viales -de todo tipo de gravedad-.

Esta semana, el Servicio de Emergencias Coordinado anunció la implementación de las motoambulancias.

En primera instancia, al menos 7 unidades comenzaron a trabajar en la provincia para tener una atención inmediata, y por ende, una primera asistencia a la víctima de determinado hecho.

En el marco de esa presentación, Donati admitió que actualmente en la Provincia de Mendoza , el SEC recibe entre 400 y 500 llamados para distintos tipos de intervención.

Accidente vial lujan de cuyo (8) Durante el 2025, fallecieron casi 200 personas por accidentes viales en la Provincia de Mendoza.

Más de la mitad de esas comunicaciones son por accidentes viales, desde choques leves, hasta siniestros con heridos de gravedad.

Luego también se repiten a diario distintos tipos de atención domiciliaria y las descompensaciones que sufren algunas personas por distintas patologías.

Las víctimas fatales que dejan los accidentes viales en la Provincia de Mendoza

El año pasado, en la Provincia de Mendoza, hubo casi 200 muertos como consecuencia de accidentes viales, con un marcado incremento en siniestros en zona de Alta Montaña y, también, con motos como protagonistas.

Peor aún, este 2026 empezó con la misma tendencia. Incluso, ya en los primeros días del año, se había registrado casi un fallecido por día en territorio provincial.

Los departamentos con más siniestros fatales son San Rafael, Maipú, Guaymallén y San Martín; en tanto que más de la mitad de las víctimas fatales tenían entre 15 y 34 años, según datos estadísticos oficiales que maneja el Observatorio de Seguridad Vial.