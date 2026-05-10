10 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Accidente vial

¿Cuántos accidentes viales hay por día en la Provincia de Mendoza?

Te contamos cuántas intervenciones tiene el Servicio de Emergencias Coordinado por distintos accidentes viales en la Provincia de Mendoza.

Los accidentes viales se repiten a diario en la Provincia de Mendoza.

Los accidentes viales se repiten a diario en la Provincia de Mendoza.

 Por Pablo Segura

Los accidentes viales, tristemente, ya se transformaron en una constante en toda la Provincia de Mendoza y a diario cientos de siniestros dejan importantes daños y, peor aún, en algunos casos, heridos y hasta víctimas fatales. Las estadísticas marcan un incremento en los últimos años y, además, un número alarmante de choques por día.

En ese sentido, y si bien no existe una estadística certera, los datos que manejan distintos organismos vinculados a los accidentes viales dejan un dato alarmante: por día, hay más de 250 choques en la provincia.

Lee además
Durante la persecución em General Alvear, la camioneta de la víctima volcó.

Noche de tensión en Alvear: persecución, vuelco y tres sospechosos detenidos
Los ocupantes de una Ford EcoSport fueron trasladados a una clínica de Luján de Cuyo de manera preventiva

Manejaban por Luján y una vaca suelta desató un impactante accidente

Este dato surge de las intervenciones que tiene, por día, el Servicio de Emergencias Coordinado, tal como confirmó su propio titular, Matías Donati, quien confirmó en Aconcagua Radio que el organismo tiene unos 500 desplazamientos por día y más de la mitad son por accidentes viales -de todo tipo de gravedad-.

En primera instancia, al menos 7 unidades comenzaron a trabajar en la provincia para tener una atención inmediata, y por ende, una primera asistencia a la víctima de determinado hecho.

En el marco de esa presentación, Donati admitió que actualmente en la Provincia de Mendoza , el SEC recibe entre 400 y 500 llamados para distintos tipos de intervención.

Accidente vial lujan de cuyo (8)
Durante el 2025, fallecieron casi 200 personas por accidentes viales en la Provincia de Mendoza.

Durante el 2025, fallecieron casi 200 personas por accidentes viales en la Provincia de Mendoza.

Más de la mitad de esas comunicaciones son por accidentes viales, desde choques leves, hasta siniestros con heridos de gravedad.

Luego también se repiten a diario distintos tipos de atención domiciliaria y las descompensaciones que sufren algunas personas por distintas patologías.

Las víctimas fatales que dejan los accidentes viales en la Provincia de Mendoza

El año pasado, en la Provincia de Mendoza, hubo casi 200 muertos como consecuencia de accidentes viales, con un marcado incremento en siniestros en zona de Alta Montaña y, también, con motos como protagonistas.

Peor aún, este 2026 empezó con la misma tendencia. Incluso, ya en los primeros días del año, se había registrado casi un fallecido por día en territorio provincial.

Los departamentos con más siniestros fatales son San Rafael, Maipú, Guaymallén y San Martín; en tanto que más de la mitad de las víctimas fatales tenían entre 15 y 34 años, según datos estadísticos oficiales que maneja el Observatorio de Seguridad Vial.

Temas
Seguí leyendo

Fatal caída en Guaymallén: un perro apareció en el camino y ocurrió la tragedia

Conmoción en Las Heras por la muerte de una mujer atropellada: qué revelaron las cámaras

El trágico accidente ocurrido en Maipú que terminó con una víctima fatal

Choques menores: qué hacer y cuándo mover el auto, según un asesor de seguros

Expectativa total por el fallo que puede reactivar la causa más trágica de Mendoza

Fatal accidente por el viento Zonda: un motociclista murió aplastado por un árbol en Las Heras

Murió tras varios días de lucha la agente de tránsito atropellada en Acceso Sur

Choque con alcoholemia positiva en Maipú

LO QUE SE LEE AHORA
Los ocupantes de una Ford EcoSport fueron trasladados a una clínica de Luján de Cuyo de manera preventiva

Manejaban por Luján y una vaca suelta desató un impactante accidente

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2427 y números ganadores del domingo 10 de mayo

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2427 y números ganadores del domingo 10 de mayo

Drama sanitario en altamar: un argentino relató el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius

Drama sanitario en altamar: un argentino relató el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius

Día Nacional del Ahijado y el Nieto: por qué se celebra hoy, 10 de mayo

El motivo por el que este 10 de mayo se celebra el Día del Ahijado y el Nieto

Personas en situación de calle en Ciudad: se duplicó la cifra y amplían los refugios

El drama de la indigencia en Capital: más de 500 personas viven hoy en la calle

Varios lanzados por la gobernación y las intendencias en la Fiesta de la Ganadería.

Festival de precandidatos en la Fiesta de la Ganadería: los nombres que "se lanzaron" en el Sur