¿Cuántos accidentes viales hay por día en la Provincia de Mendoza?

Los accidentes viales, tristemente, ya se transformaron en una constante en toda la Provincia de Mendoza y a diario cientos de siniestros dejan importantes daños y, peor aún, en algunos casos, heridos y hasta víctimas fatales. Las estadísticas marcan un incremento en los últimos años y, además, un número alarmante de choques por día.
En ese sentido, y si bien no existe una estadística certera, los datos que manejan distintos organismos vinculados a los accidentes viales dejan un dato alarmante: por día, hay más de 250 choques en la provincia.
Este dato surge de las intervenciones que tiene, por día, el Servicio de Emergencias Coordinado, tal como confirmó su propio titular, Matías Donati, quien confirmó en Aconcagua Radio que el organismo tiene unos 500 desplazamientos por día y más de la mitad son por accidentes viales -de todo tipo de gravedad-.
Las estadísticas de accidentes viales en la Provincia de Mendoza
Los departamentos con más siniestros fatales son San Rafael, Maipú, Guaymallén y San Martín; en tanto que más de la mitad de las víctimas fatales tenían entre 15 y 34 años, según datos estadísticos oficiales que maneja el Observatorio de Seguridad Vial.