Tragedia en Guaymallén: murió una inspectora que fue atropellada por un camión en Acceso Sur

El siniestro en Guaymallén tuvo lugar el lunes 27 de abril, cerca de las 23 horas.

Este miércoles, en horas de la mañana, se confirmó el fallecimiento de Nadya Camus, de 35 años, una agente de Tránsito Municipal de Guaymallén que permanecía internada en estado crítico desde el pasado 27 de abril, cuando fue atropellada durante un operativo sobre el Acceso Sur.

La trabajadora había sido trasladada de urgencia a una Unidad de Terapia Intensiva tras sufrir politraumatismos graves en un accidente vial que involucró a un camión de gran porte . Durante más de una semana, su estado fue delicado, hasta que finalmente se produjo su deceso antes de las 9:00 de este miércoles, según informaron fuentes oficiales.

Qué hay detrás de la escandalosa pelea entre policías y un médico en Guaymallén

El hecho que derivó en la tragedia ocurrió el lunes 27 de abril, cerca de las 22.50, en la vía pública del Acceso Sur , a la altura de La Barraca Mall . En ese momento, un grupo de inspectores realizaba tareas de señalización y ordenamiento vehicular , un procedimiento habitual para garantizar la circulación segura en una de las arterias más transitadas del Gran Mendoza.

De acuerdo a la reconstrucción oficial, un camión Iveco 380 , conducido por un hombre identificado como C.A.M (47) , embistió los conos de señalización colocados en la calzada. Tras ello, el vehículo impactó directamente contra una movilidad de tránsito municipal y contra los agentes que se encontraban trabajando en el lugar, además de un ciudadano que participaba del operativo.

Accidente vial en Acceso Sur: el camión atropelló a tres personas

Producto del impacto, varias personas debieron ser asistidas y trasladadas a distintos centros de salud. Camus fue derivada de inmediato a la Clínica Santa Isabel de Hungría, donde ingresó a terapia intensiva con diagnóstico de politraumatismos severos. En tanto, otro inspector, identificado como R. K. F, quedó internado en sala común con lesiones de menor gravedad.

Choque acceso sur transito municipal

Por su parte, un civil identificado como J.M.R fue trasladado a la Clínica Francesa, también con diagnóstico de politraumatismos.

Según se informó, el camión detuvo su marcha a aproximadamente dos kilómetros del lugar del hecho, lo que generó una rápida intervención policial. El conductor declaró haber visto los conos de señalización, pero aseguró que no advirtió la presencia del personal de tránsito y que no logró frenar a tiempo para evitar el impacto.

En el lugar trabajó personal policial y de emergencias, luego de que un llamado al sistema de emergencias alertara sobre el accidente en Acceso Sur. Además, se realizó el correspondiente dosaje de alcohol al conductor, cuyo resultado fue negativo (0 g/l), descartando en principio la presencia de alcohol en sangre al momento del hecho.

Por disposición del Ayudante Fiscal en turno, el conductor del camión fue aprehendido y quedó a disposición de la Oficina Fiscal interviniente, mientras avanza la investigación. Asimismo, intervino Policía Científica, que llevó adelante las pericias sobre los vehículos involucrados para reconstruir la mecánica del siniestro.

En paralelo, tres integrantes del personal de tránsito municipal fueron asistidos en el lugar por cuadros de nerviosismo, aunque no presentaron lesiones físicas.