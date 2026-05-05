Jardines maternales de Guaymallén brillaron en un congreso internacional con experiencias únicas en Latinoamérica

Docentes de Guaymallén sorprendieron con su exposición a un auditorio en Santa Rosa.

Un grupo de docentes de los jardines maternales del Municipio de Guaymallén participó del XVII Congreso Internacional de la Red Pikler Argentina , desarrollado los días 26 y 27 de septiembre en Santa Rosa, bajo el lema “Principios de la pedagogía Pikler que favorecen el desarrollo saludable y los procesos de subjetivación en la primera infancia”.

El encuentro reunió a especialistas nacionales e internacionales y contó con la participación de Romina Alesci, Estefanía Cocuzza, Rebeca Angio, Marisol Céspedes, Silvia Pérez, Carina Hidalgo y la supervisora de la Dirección de Educación y Deportes, María José Ferrari, en representación del municipio.

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Durante el congreso, el equipo de los jardines maternales municipales llevó adelante dos exposiciones que fueron destacadas por los asistentes como experiencias innovadoras a nivel latinoamericano.

Por un lado, presentaron el trabajo “Transitando un nuevo paradigma… de la inclusión a la atención temprana en jardines maternales” , una propuesta que comenzó a desarrollarse en pandemia y que luego se consolidó con una diplomatura en inclusión que alcanzó a más de 100 docentes y auxiliares.

“Las repercusiones nos sorprendieron. Muchos asistentes no podían creer que desde un estado municipal se trabajara de esta manera”, destacó María José Ferrari.

Una experiencia única en el Hospital Humberto Notti

La segunda exposición estuvo centrada en el trabajo que realiza el anexo hospitalario del jardín maternal municipal dentro del Hospital Pedríatico Dr. Humberto Notti, una experiencia poco frecuente en la región.

“Mostramos cómo acompañamos a niños internados desde la atención temprana, el respeto y el amor. El impacto en el auditorio fue muy fuerte”, explicó Marisol Céspedes, directora del jardín maternal del hospital.

Tras su regreso, las docentes fueron recibidas por autoridades municipales, quienes entregaron certificados en reconocimiento a su participación y al aporte en educación realizado en el ámbito internacional.