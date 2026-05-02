Lo frenaron en Guaymallén: manejaba ebrio, insultó a la Policía y quedó detenido

Por Sitio Andino Policiales







Durante la tarde del viernes, alrededor de las 18:34, un conductor fue detenido en un control policial tras detectarse que manejaba bajo los efectos del alcohol. El procedimiento tuvo lugar en la intersección de Cadetes Chilenos y Santa Rosa, en Guaymallén.

Conductor ebrio fue detenido en Guaymallén Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió mientras efectivos realizaban un operativo de control e identificación de personas y vehículos en la vía pública. En ese contexto, detuvieron la marcha de un Renault Sandero, cuyo conductor (N. R. de 59 años), al ser requerido por la documentación, reaccionó con agresiones verbales hacia el personal.

Al acercarse, los uniformados constataron que el hombre presentaba un fuerte aliento etílico, por lo que se le practicó el dosaje correspondiente, que arrojó un resultado de 2,18 gramos de alcohol por litro de sangre. Ante esta situación, fue trasladado a sede judicial.

Además, en el interior del vehículo se encontraron varias ruedas de autos y motos, cuya procedencia no pudo ser justificada. Intervino la Dra. Orozco, del Segundo Juzgado Contravencional, quien dispuso la aprehensión del conductor, la notificación por infracción a la Ley 9099 (artículos 45, 46 y 67 bis), así como la retención del rodado y de la licencia de conducir.

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