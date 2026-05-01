1 de mayo de 2026
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Guaymallén

Fuerte choque en Guaymallén: una maniobra fallida terminó con dos motociclistas heridos

Dos motociclistas protagonizaron un fuerte accidente en Guaymallén durante la noche del jueves. Conocé más detalles del siniestro.

Fuerte choque en Guaymallén: una maniobra fallida terminó con dos motociclistas heridos

Fuerte choque en Guaymallén: una maniobra fallida terminó con dos motociclistas heridos

 Por Juan Pablo Strappazzon

Durante la noche del jueves, cerca de las 22:15, dos motociclistas protagonizaron un fuerte accidente vial que dejó heridos. El hecho ocurrió en la intersección de calle Bandera de los Andes y La Purísima, en Guaymallén. A continuación, todos los detalles.

Cómo ocurrió el accidente vial en Guaymallén

Según fuentes policiales, el siniestro se produjo cuando el conductor de una motocicleta Ducati 800 cc, identificado como L. C., de 22 años, circulaba por calle Bandera de los Andes en dirección oeste-este. Al llegar a la intersección con La Purísima, una motocicleta Zanella 150 cc, conducida por M. I., de 26 años, intentó esquivar un colectivo, perdió el dominio y cayó a la calzada, siendo impactada en ese momento por la otra moto.

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Como consecuencia del choque, ambos conductores resultaron lesionados. En el lugar trabajó personal policial y municipal, mientras que ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) trasladaron a los involucrados al Hospital Central.

El conductor de la Zanella fue diagnosticado con traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave y politraumatismos por accidente vial, mientras que el conductor de la Ducati presentó politraumatismos varios. En tanto, la acompañante manifestó dolencias en uno de sus tobillos.

En la causa intervino la Oficina Fiscal correspondiente a la jurisdicción.

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