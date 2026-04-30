1 de mayo de 2026
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Marcelo D'Agostino

Qué declaró la jueza laboral citada por el caso Marcelo D'Agostino

La causa contra Marcelo D'Agostino por violencia de género sumó varios testimonios en las últimas horas.

Marcelo DAgostino fue imputado por coacciones en contexto de violencia de género.&nbsp;

Marcelo D'Agostino fue imputado por coacciones en contexto de violencia de género. 

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Pablo Segura

Este jueves declaró como testigo una jueza laboral que tuvo una relación con el ex Subsecretario de Justicia, Marcelo Dagostino, denunciado por una serie de delitos en contexto de violencia de género y la magistrada defendió al acusado, asegurando que nunca ejerció maltrato hacia ella.

Durante varias horas, la jueza Anabel Molina, quien además fue Reina Nacional de la Vendimia en el 2003, declaró ante la fiscal Valeria Bottini y negó cualquier tipo de hecho de violencia de género durante su relación con D’Agostino.

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El testimonio de Molina fue parte de una larga lista de testigos citados por los investigadores, y también solicitados por la defensa del imputado.

Cómo avanza la causa contra Marcelo D’Agostino por violencia de género

Entre el martes pasado y este jueves comparecieron en la causa varios testigos, entre ellos, la jueza laboral Anabel Molina.

Pero también declararon allegados a la víctima, para contar detalles de lo que fue la relación entre la denunciante y el ahora ex Subsecretario de Justicia.

Mientras tanto, la fiscalía continúa esperando varios informes y pericias solicitadas en el marco de la instrucción.

Por ahora, D’Agostino permanece imputado por una tenencia ilegal de arma de guerra y coacciones agravadas. De estas acusaciones, se cree que la primera podría desaparecer, debido a que el sospechoso tenía vencido el carnet habilitante, por lo que para la defensa es una falta administrativa y no un delito.

Ahora bien, la querella sigue insistiendo en la producción de distintas pruebas para reflotar la denuncia por abuso sexual con acceso carnal, que no fue incluida en la imputación “por falta de indicios”.

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