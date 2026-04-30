Qué declaró la jueza laboral citada por el caso Marcelo D'Agostino

Este jueves declaró como testigo una jueza laboral que tuvo una relación con el ex Subsecretario de Justicia, Marcelo Dagostino, denunciado por una serie de delitos en contexto de violencia de género y la magistrada defendió al acusado, asegurando que nunca ejerció maltrato hacia ella.
Durante varias horas, la jueza Anabel Molina, quien además fue Reina Nacional de la Vendimia en el 2003, declaró ante la fiscal Valeria Bottini y negó cualquier tipo de hecho de violencia de género durante su relación con D’Agostino.
Ahora bien, la querella sigue insistiendo en la producción de distintas pruebas para reflotar la denuncia por abuso sexual con acceso carnal, que no fue incluida en la imputación “por falta de indicios”.