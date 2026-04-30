Leopoldo Luque declaró por sexta vez en el juicio por la muerte de Maradona y negó fallas en la internación

En una nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, el neurocirujano Leopoldo Luque volvió a declarar ante el tribunal y dejó una serie de definiciones importantes sobre el tratamiento del exfutbolista en sus últimos días.
El neurocirujano Leopoldo Luque volvió a declarar en el juicio por la muerte de Diego Maradona. En esta oportunidad, rechazó irregularidades en la atención médica.
En una nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, el neurocirujano Leopoldo Luque volvió a declarar ante el tribunal y dejó una serie de definiciones importantes sobre el tratamiento del exfutbolista en sus últimos días.
Se trata de la sexta vez que Luque comparece en el proceso judicial, donde está imputado junto a otros profesionales de la salud. Durante su exposición, el médico insistió en que no existían condiciones para disponer una internación involuntaria y defendió las decisiones tomadas en torno a la atención domiciliaria.
Luque afirmó que, de acuerdo con los testimonios y evaluaciones médicas, se descartó la posibilidad de internar a Maradona contra su voluntad. "La internación domiciliaria siempre tuvo el mismo objetivo, que era abordar el problema del alcohol", explicó ante los jueces.
Según su relato, el equipo tratante consideró que ese era el enfoque más adecuado dentro del contexto clínico del paciente.
El neurocirujano también buscó aclarar el funcionamiento del sistema elegido para el cuidado del exfutbolista. "Una internación domiciliaria no es un hospital en la casa", remarcó.
En ese sentido, detalló que el esquema se organizó en base a los requerimientos médicos establecidos tras el alta, incluyendo:
Luque señaló que estas condiciones fueron solicitadas por la psiquiatra Agustina Cosachov
Durante su declaración, Luque negó que Maradona padeciera una miocardiopatía dilatada, una de las hipótesis que surgieron en el expediente.
Además, anticipó que buscará demostrar su propia teoría sobre el fallecimiento: "Mi hipótesis es que el paciente murió durmiendo y lo voy a probar", sostuvo.
Al mismo tiempo, aclaró los límites de su especialidad: "No soy médico clínico, psicólogo ni psiquiatra".
En otro tramo de la audiencia, el imputado apuntó a presuntas restricciones dentro del equipo de salud.
"No quiero responsabilizar a nadie, pero Forlini y Perroni prohibieron a los enfermeros contactarse con la psiquiatra", afirmó.
Además, durante la jornada exhibió una fotografía de Maradona tomada el 22 de noviembre de 2020, que ya había sido difundida públicamente y que forma parte del material analizado en el juicio.
Luque también se refirió al vínculo con el entorno del exjugador. Si bien manifestó empatía, dejó una frase que generó repercusión.
En esa línea, Luque rechazó versiones sobre supuestas maniobras internas: "Es mentira que hayamos manipulado a la familia para que se peleen entre ellos".
Fuente: Noticias Argentinas