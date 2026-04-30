Leopoldo Luque declaró por sexta vez en el juicio por la muerte de Maradona y negó fallas en la internación

En una nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona , el neurocirujano Leopoldo Luque volvió a declarar ante el tribunal y dejó una serie de definiciones importantes sobre el tratamiento del exfutbolista en sus últimos días .

Se trata de la sexta vez que Luque comparece en el proceso judicial, donde está imputado junto a otros profesionales de la salud. Durante su exposición, el médico insistió en que no existían condiciones para disponer una internación involuntaria y defendió las decisiones tomadas en torno a la atención domiciliaria.

El juicio por Maradona entra una fase decisiva con nuevos testimonios

"Mataron al padre de su hijo": el duro testimonio de Verónica Ojeda en el juicio por Maradona

La internación involuntaria era imposible La internación involuntaria era imposible

Luque afirmó que, de acuerdo con los testimonios y evaluaciones médicas, se descartó la posibilidad de internar a Maradona contra su voluntad . "La internación domiciliaria siempre tuvo el mismo objetivo, que era abordar el problema del alcohol", explicó ante los jueces.

leopoldo-luque-el-neurocirujano-de-maradona-que-tuvo-una-impactante-transformacion-fisica-ingresa-a-los-tribunales-de-san-isidro-foto-leandro-heredia-tn-WYMQPF3CQ5GRBKCFUJ4N5ISAAQ.avif Se trata de la sexta vez que Luque comparece en el proceso judicial, donde está imputado junto a otros profesionales.

Según su relato, el equipo tratante consideró que ese era el enfoque más adecuado dentro del contexto clínico del paciente.

Los alcances y las limitaciones de la internación domiciliaria

El neurocirujano también buscó aclarar el funcionamiento del sistema elegido para el cuidado del exfutbolista. "Una internación domiciliaria no es un hospital en la casa", remarcó.

En ese sentido, detalló que el esquema se organizó en base a los requerimientos médicos establecidos tras el alta, incluyendo:

Presencia de enfermeros (preferentemente hombres)

Supervisión médica neurológica

Disponibilidad para realizar estudios

Servicio de ambulancia ante emergencias

Luque señaló que estas condiciones fueron solicitadas por la psiquiatra Agustina Cosachov

Cuestionamientos médicos y la causa de muerte

Durante su declaración, Luque negó que Maradona padeciera una miocardiopatía dilatada, una de las hipótesis que surgieron en el expediente.

resizer_glanacion_com-leopoldo-luque-medico-personal-de-diego-maradona-X4YWTIZGSZHEXLIF2DH2Y6WHJA.jpg Luque también se refirió al vínculo con el entorno del exjugador.

Además, anticipó que buscará demostrar su propia teoría sobre el fallecimiento: "Mi hipótesis es que el paciente murió durmiendo y lo voy a probar", sostuvo.

Al mismo tiempo, aclaró los límites de su especialidad: "No soy médico clínico, psicólogo ni psiquiatra".

Tensiones en el equipo médico y la difusión de una impactante imagen

En otro tramo de la audiencia, el imputado apuntó a presuntas restricciones dentro del equipo de salud.

"No quiero responsabilizar a nadie, pero Forlini y Perroni prohibieron a los enfermeros contactarse con la psiquiatra", afirmó.

Además, durante la jornada exhibió una fotografía de Maradona tomada el 22 de noviembre de 2020, que ya había sido difundida públicamente y que forma parte del material analizado en el juicio.

leopoldo luque, juicio, diego maradona Durante la jornada exhibió una fotografía de Maradona tomada el 22 de noviembre de 2020. Foto: NA

Críticas y referencias al entorno familiar

Luque también se refirió al vínculo con el entorno del exjugador. Si bien manifestó empatía, dejó una frase que generó repercusión.

Entiendo el dolor de la familia, pero me cuesta entender a Verónica Ojeda Entiendo el dolor de la familia, pero me cuesta entender a Verónica Ojeda

En esa línea, Luque rechazó versiones sobre supuestas maniobras internas: "Es mentira que hayamos manipulado a la familia para que se peleen entre ellos".

Fuente: Noticias Argentinas