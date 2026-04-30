30 de abril de 2026
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Accidente vial

Un accidente vial complica el tránsito en Ruta 7 de San Martín

Un grave accidente vial en San Martín entre un camión y una camioneta generó complicaciones en el tránsito.

El camión que protagonizó el accidente vial en San Martín.

El camión que protagonizó el accidente vial en San Martín.

 Por Pablo Segura

Un grave accidente vial en Ruta Nacional 7 de San Martín dejó a un hombre herido y genera importantes demoras en el tránsito, por lo que las autoridades decidieron desviar a varios vehículos por el carril Buen Orden, en el este provincial.

El siniestro ocurrió a las 6.40 de este jueves en el cruce de la Ruta 7 y carril Buen Orden, en San Martín, donde chocó un camión con una camioneta.

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El conductor de este segundo vehículo, de 56 años, debió ser internado con politraumatismos varios. Sin embargo, su estado de salud es bueno.

Un accidente vial complica el tránsito en Ruta Nacional 7 de San Martín

Según fuentes policiales, los dos vehículos que protagonizaron el accidente vial circulaban por Ruta 7 de este a oeste.

Uno de estos era una camioneta Nissan, dominio AH485SF, que estaba al mando de un hombre de 56 años. Este coche, por razones que se intentan esclarecer, fue embestido de atrás por un camión Fiat 673, patente TOP660.

De acuerdo a las pericias, el camión embistió a la camioneta en su lateral derecho, provocando que la Nissan terminara su trayecto sobre el cantero central que divide ambas arterias.

Médicos del Servicio de Emergencias Coordinado asistieron al conductor de la camioneta y de inmediato personal de Tránsito Municipal debió trabajar en la zona por la gran congestión de vehículos.

Ante esto, se cortó por algunas horas el tránsito y se habilitó un desvío por calle Buen Orden.

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