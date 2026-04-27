27 de abril de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

Preocupación por una joven de San Rafael: fue atropellada y necesita una operación urgente

La comunidad de San Rafael se moviliza para ayudar a la joven Milena Escalante, que atraviesa un momento crítico de salud.

Colecta solidaria en San Rafael por Milena Escalante.

Colecta solidaria en San Rafael por Milena Escalante.

Por Sitio Andino Departamentales

El caso de Milena Escalante, una joven de 22 años oriunda de San Rafael, genera preocupación y moviliza a la comunidad tras un grave accidente vial ocurrido el pasado 18 de abril.

La joven fue atropellada y sufrió múltiples fracturas, lo que motivó una primera internación en el Hospital Teodoro J. Schestakow. Debido a la complejidad de su cuadro, posteriormente fue trasladada a la ciudad de Mendoza para continuar con su tratamiento.

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A la espera de una cirugía clave

Actualmente, Milena permanece internada a la espera de una intervención quirúrgica fundamental para su recuperación. Se trata de una operación compleja en la zona de la pelvis, que no podía realizarse en el sur provincial.

Mientras tanto, atraviesa días difíciles marcados por el dolor y la incertidumbre, acompañada por su entorno más cercano.

Una campaña solidaria que moviliza a todo San Rafael

En paralelo, familiares, amigos y vecinos impulsan una campaña solidaria para colaborar con los gastos derivados del tratamiento, el traslado y la recuperación.

La historia ha generado una fuerte respuesta en la comunidad sanrafaelina, que se organiza para acompañar a Milena en este momento crítico, a la espera de la cirugía en los próximos días.

Embed - SAN RAFAEL: TODOSXMILENA SUFRIÓ UN ACCIDENTE Y ESTÁ INTERNADA EN MENDOZA

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