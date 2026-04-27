Preocupación por una joven de San Rafael: fue atropellada y necesita una operación urgente

El caso de Milena Escalante , una joven de 22 años oriunda de San Rafael , genera preocupación y moviliza a la comunidad tras un grave accidente vial ocurrido el pasado 18 de abril .

La joven fue atropellada y sufrió múltiples fracturas , lo que motivó una primera internación en el Hospital Teodoro J. Schestakow . Debido a la complejidad de su cuadro, posteriormente fue trasladada a la ciudad de Mendoza para continuar con su tratamiento.

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Actualmente, Milena permanece internada a la espera de una intervención quirúrgica fundamental para su recuperación . Se trata de una operación compleja en la zona de la pelvis, que no podía realizarse en el sur provincial.

Mientras tanto, atraviesa días difíciles marcados por el dolor y la incertidumbre , acompañada por su entorno más cercano.

Una campaña solidaria que moviliza a todo San Rafael

En paralelo, familiares, amigos y vecinos impulsan una campaña solidaria para colaborar con los gastos derivados del tratamiento, el traslado y la recuperación.

La historia ha generado una fuerte respuesta en la comunidad sanrafaelina, que se organiza para acompañar a Milena en este momento crítico, a la espera de la cirugía en los próximos días.