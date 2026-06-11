Gustavo Perret propone habilitar licencias de conducir desde los 16 años en Mendoza

El diputado provincial Gustavo Perret presentó un proyecto de ley que propone modificar las edades mínimas para acceder a distintas licencias de conducir en Mendoza, con el objetivo de adecuar la normativa provincial a los criterios establecidos por la Ley Nacional de Tránsito .

La iniciativa plantea que los jóvenes de 16 años puedan obtener la licencia para conducir ciclomotores y motocicletas de hasta 150 centímetros cúbicos , mientras que quienes tengan 17 años puedan acceder al carnet para conducir automóviles particulares , siempre con autorización de sus padres o representantes legales y cumpliendo los requisitos de capacitación y evaluación exigidos por la normativa vigente.

Según explicó el legislador sanrafaelino, la propuesta busca acercar a Mendoza a un esquema que ya funciona en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Tucumán y La Pampa , donde los jóvenes pueden conducir motocicletas desde los 16 años y automóviles a partir de los 17.

Perret sostuvo que la iniciativa responde a una realidad cotidiana que atraviesan muchos adolescentes, especialmente en zonas rurales y semi rurales.

"La iniciativa busca dar respuesta a una realidad cotidiana de muchos adolescentes que caminan largas distancias para estudiar, trabajar o hacer deportes, especialmente en zonas rurales y semi rurales", señaló.

Cambios en las licencias profesionales

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto está vinculado a las licencias profesionales.

Actualmente, la normativa nacional establece una edad mínima de 21 años para acceder a las categorías C, D y E, mientras que la propuesta busca reducir ese límite a 18 años.

Las categorías alcanzadas son:

Categoría C: habilita la conducción de camiones.

Categoría D: comprende vehículos destinados al transporte de pasajeros, como colectivos y minibuses.

Categoría E: permite conducir camiones con acoplado, semirremolques y otros vehículos de gran porte.

Según Perret, si una persona cumple con las exigencias técnicas, psicofísicas y de formación establecidas por la ley, no existen razones para impedirle el acceso a estas actividades laborales.

Más autonomía y oportunidades laborales para Mendoza

El legislador argumentó que la propuesta busca ampliar gradualmente la autonomía de los jóvenes, manteniendo estrictos controles de capacitación y seguridad vial. "En un contexto donde la sociedad les exige cada vez mayores compromisos y obligaciones, corresponde discutir mecanismos que amplíen su autonomía, como el acceso gradual a la conducción, siempre bajo estrictos requisitos de formación y control", expresó.

La iniciativa deberá ahora ser analizada en la Legislatura provincial, donde comenzará el debate sobre los posibles cambios en el régimen de licencias de conducir vigente en Mendoza.