26 de julio de 2026
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Sitio Andino
Guaymallén

Guaymallén amplía su red de jardines maternales con un nuevo edificio

El establecimiento estará ubicado en el barrio Nueva Esperanza, en El Bermejo de Guaymallén y contará con una superficie cubierta de más de 830 metros cuadrados.

Nuevo edificio para un jardín maternal en Guaymallén.

Nuevo edificio para un jardín maternal en Guaymallén.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Guaymallén dio inicio a la construcción de su jardín maternal número 20, con el objetivo de continuar fortaleciendo la infraestructura pública y mejorar las condiciones en las que se prestan los servicios destinados a la primera infancia.

El nuevo edificio, que llevará el nombre Dibujitos, estará ubicado en calle Félix Suárez 2951, en el barrio Nueva Esperanza del distrito El Bermejo. Con la concreción de este proyecto, el municipio continúa invirtiendo en la educación y el cuidado de los niños y niñas durante sus primeros años de vida, considerados fundamentales para generar oportunidades y favorecer su desarrollo integral.

La iniciativa forma parte de las políticas públicas destinadas a fortalecer espacios educativos y acompañar a las familias del departamento.

Cómo será el nuevo jardín maternal de Guaymallén

El jardín maternal Dibujitos contará con una superficie cubierta de 830,95 metros cuadrados y será construido mediante un sistema tradicional.

La estructura estará compuesta por hormigón armado y cerramientos de mampostería de ladrillón, mientras que la cubierta será liviana, con una estructura metálica y paneles autoportantes de chapa galvanizada con núcleo aislante.

Las carpinterías serán de aluminio y contarán con vidrios dobles o simples laminados, según cada sector. Además, todas las aberturas tendrán protección mediante rejas.

En los espacios interiores se colocarán pisos de porcelanato y, en las áreas principales, se instalarán cielorrasos desmontables modulares y acústicos de fibra mineral.

Accesos, estacionamiento y cerramiento del predio en Guaymallén

El proyecto contempla un acceso peatonal principal para el personal y el público en general, que estará jerarquizado mediante un tótem y un mural destinados a identificar y darle carácter al edificio.

También se construirá un ingreso vehicular hacia un sector de estacionamiento destinado al personal docente. El cerramiento del predio combinará sectores transparentes y ciegos. Estos últimos estarán resueltos mediante paños con estructura de hormigón, que posteriormente serán intervenidos con murales.

Urbanización integral del entorno

La obra no estará limitada únicamente a la construcción del jardín, sino que también incluirá la urbanización del sector en el que estará emplazado.

Entre los trabajos previstos se encuentran la construcción de veredas, cunetas, puentes, rampas, nichos para forestales, losas para apeaderos y espacios destinados a contenedores. De esta manera, el proyecto busca mejorar tanto la infraestructura educativa como las condiciones de accesibilidad y circulación en el entorno del edificio.

Una arquitectura vinculada con el arte

Al igual que en los otros 19 jardines maternales municipales, el diseño arquitectónico del nuevo edificio estará vinculado con las artes plásticas.

La propuesta estética buscará generar un nexo entre la arquitectura, el arte y los niños, mediante la incorporación de murales y diferentes intervenciones visuales en distintos sectores del establecimiento.

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