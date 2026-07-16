Guaymallén realizará un operativo gratuito de castración con cupo para 50 animales

El Municipio de Guaymallén realizará este domingo 19 de julio un operativo especial de castración gratuita, destinado a perros y gatos del departamento.
El Municipio de Guaymallén renovará una iniciativa que combina la pasión por la Selección con la promoción de la tenencia responsable y el cuidado de la salud pública.
El Municipio de Guaymallén realizará este domingo 19 de julio un operativo especial de castración gratuita, destinado a perros y gatos del departamento.
La jornada comenzará a las 9.00 de la mañana en el Predio de la Virgen y contará con un cupo limitado para 50 animales.
Durante cada jornada en la que jugó la Selección Argentina en el Mundial, el equipo municipal de Zoonosis llevó adelante acciones para promover la tenencia responsable de mascotas y realizó castraciones gratuitas.
Como los resultados deportivos acompañaron al conjunto nacional, desde la comuna señalaron que la iniciativa ya se convirtió en una especie de cábala mundialista.
Por este motivo, el equipo volverá a trabajar este domingo para cuidar la salud animal y la salud pública, mientras acompaña a la Selección en una nueva instancia de la competencia.
Desde el Municipio destacaron que alentar a la Argentina también implica mantener el compromiso con la comunidad. Mientras el país vive la pasión por el fútbol, Guaymallén continuará desarrollando acciones para proteger a las mascotas y fomentar una convivencia más responsable.