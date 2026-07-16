Guaymallén realizará un operativo gratuito de castración con cupo para 50 animales

El Municipio de Guaymallén realizará este domingo 19 de julio un operativo especial de castración gratuita , destinado a perros y gatos del departamento.

La jornada comenzará a las 9.00 de la mañana en el Predio de la Virgen y contará con un cupo limitado para 50 animales .

Durante cada jornada en la que jugó la Selección Argentina en el Mundial , el equipo municipal de Zoonosis llevó adelante acciones para promover la tenencia responsable de mascotas y realizó castraciones gratuitas.

Como los resultados deportivos acompañaron al conjunto nacional, desde la comuna señalaron que la iniciativa ya se convirtió en una especie de cábala mundialista .

Por este motivo, el equipo volverá a trabajar este domingo para cuidar la salud animal y la salud pública, mientras acompaña a la Selección en una nueva instancia de la competencia.

Desde el Municipio destacaron que alentar a la Argentina también implica mantener el compromiso con la comunidad. Mientras el país vive la pasión por el fútbol, Guaymallén continuará desarrollando acciones para proteger a las mascotas y fomentar una convivencia más responsable.