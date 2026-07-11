Perdió el control del auto, volcó y cayó a un zanjón en Guaymallén

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Por Sitio Andino Policiales







Durante el mediodía de este sábado, alrededor de las 12.50, se registró un importante vuelco de un vehículo en el departamento de Guaymallén. El siniestro vial ocurrió en la intersección de calles Ferrari y Tabanera. A continuación, te contamos todos los detalles.

Cómo ocurrió el impactante vuelco en Guaymallén Según informaron fuentes oficiales, el automóvil circulaba por calle Ferrari con dirección hacia el este y ya había sobrepasado la intersección con Tabanera cuando ocurrió el siniestro.

De acuerdo con el testimonio del conductor, se quedó dormido al volante, perdió el control del vehículo y terminó dentro del zanjón ubicado sobre el costado derecho de la calzada.

A pesar de la violencia del vuelco, el hombre resultó ileso. Personal que acudió al lugar constató que no presentaba lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un centro asistencial y se encontraba fuera de peligro.

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