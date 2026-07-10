Picadura de araña del rincón en Mendoza: un hombre fue hospitalizado y casi pierde un dedo

La picadura de una araña del rincón estuvo a punto de cambiarle la vida a un mendocino de 31 años . Lo que comenzó como una simple molestia en uno de sus pies mientras dormía terminó en una internación de urgencia , una cirugía para evitar la amputación de un dedo y una recuperación que aún continúa.

En diálogo con Noticiero Andino , Nicolás Díaz recordó que todo comenzó durante la madrugada del 1 de este mes , mientras dormía. Al despertarse sintió una intensa picazón y una sensación de ardor en el pie , aunque decidió no darle importancia porque debía asistir a un compromiso.

" Me desperté un poco tarde y sentía que me ardía el pie, pero no le presté mucha atención. Ese fue mi gran error ", relató.

Con el correr de las horas, el dolor comenzó a intensificarse. Lo que inicialmente parecía una molestia menor se transformó en un cuadro incapacitante : " En el evento me empezó a arder cada vez más. Llegó un momento en el que ya no podía apoyar el pie. Ahí decidí ir por primera vez al médico ", recordó.

En esa primera consulta, los médicos interpretaron que se trataba de la picadura de un insecto y le indicaron medicación para aliviar los síntomas. Sin embargo, al regresar a su casa, el cuadro empeoró de manera acelerada: "No pude dormir del dolor. Cuando vi el dedo estaba muy inflamado, oscuro y me asusté muchísimo. Volvimos de urgencia a la guardia y apenas me revisó el médico me dijo que debía quedar internado".

Desde ese momento comenzó una serie de estudios que permitieron confirmar que no se trataba de una picadura común: "Al principio ya sospechaban que podía ser una araña por las marcas que tenía. Con el paso de los días los síntomas confirmaron que era una araña del rincón, una de las especies más peligrosas. Todo empeora muy rápido y por eso es fundamental consultar de inmediato", afirmó.

La necrosis provocada por el veneno comprometía seriamente el dedo afectado e incluso existía el riesgo de que el daño alcanzara otras estructuras del pie: "El cuadro se agravó tanto que mi dedo estaba en peligro. Incluso los médicos me dijeron que existía la posibilidad de perder parte del pie. Cuando ingresé al quirófano también había muchas probabilidades de que el tendón estuviera comprometido", contó.

Finalmente, la intervención permitió retirar el tejido afectado y preservar el dedo, aunque el proceso de recuperación continúa: "Si hubiera esperado un poco más, probablemente hoy la historia sería otra. Por eso quiero que la gente no minimice este tipo de lesiones y consulte cuanto antes", concluyó.

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