El Poder Judicial de Mendoza entró en feria: hasta cuándo no se trabaja

Aunque oficialmente iniciará el lunes 13 de julio, con los feriados y días no laborables de este jueves y viernes, ya comenzó la feria judicial de invierno en el Poder Judicial Provincia de Mendoza , un período durante el cual la actividad ordinaria quedará suspendida y solo se atenderán los asuntos urgentes mediante juzgados, tribunales y oficinas de turno.

El receso se extenderá hasta el domingo 26 de julio , mientras que la actividad habitual se retomará el lunes 27.

La medida fue establecida mediante la Acordada N° 32.674 de la Suprema Corte de Justicia y alcanza a todas las circunscripciones judiciales de la Provincia de Mendoza .

Durante estas dos semanas se mantendrá la prestación del servicio de Justicia para casos que no admitan demora, con magistrados, funcionarios y dependencias especialmente designados para cubrir las guardias.

Cómo funcionará el Poder Judicial Provincia de Mendoza durante la feria judicial

De acuerdo con la resolución de la Suprema Corte, durante el receso los asuntos del máximo tribunal serán atendidos por el presidente Dalmiro Garay Cueli entre el 13 y el 20 de julio, mientras que desde el 21 al 24 de julio quedarán a cargo del ministro Mario Adaro.

También fueron designados responsables de turno para los fueros Civil, Laboral, Familia, Penal, Penal Juvenil y Contravencional, además de las distintas secretarías y direcciones administrativas.

En la Primera Circunscripción Judicial, por ejemplo, se establecieron tribunales específicos para atender causas penales, civiles, laborales, de familia, tributarias, concursales y contravencionales. El mismo esquema fue replicado para las restantes circunscripciones judiciales de la Provincia de Mendoza, con la correspondiente asignación de jueces y funcionarios de guardia.

La acordada también dispone que la Mesa de Entrada Central Civil (MECC) será la única dependencia habilitada para recibir demandas civiles urgentes y aquellas cuya prescripción venza durante la feria. Asimismo, el sistema de presentación de escritos electrónicos permanecerá habilitado únicamente para los juzgados y tribunales que se encuentren de turno.

Los tribunales y oficinas habilitados funcionarán en días hábiles de 7.30 a 13.30, mientras que la atención al público será de 8 a 13. Finalizado el receso, cada dependencia deberá informar la actividad desarrollada durante la feria y remitir la estadística correspondiente a la Suprema Corte de Justicia.