San Carlos: apuñalan a un hombre en el centro de una riña

Una violenta agresión ocurrida durante la madrugada de este viernes en el centro de San Carlos dejó a un joven de 24 años herido tras recibir varias puñaladas. La víctima sufrió lesiones en el tórax, el abdomen y una muñeca, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Regional Antonio J. Scaravelli , donde debió ser intervenida quirúrgicamente.

El hecho se produjo en las inmediaciones del drugstore "After", ubicado sobre calle Independencia, en inmediaciones del Sport Club San Carlos . Tras la riña callejera, personal de emergencias asistió al joven y lo derivó al hospital del Valle de Uco debido a la gravedad de las heridas provocadas con un arma blanca.

Si bien el paciente permanece internado en la unidad de terapia intensiva, fuentes del caso indicaron que evoluciona favorablemente y se encuentra fuera de peligro. En tanto, la investigación avanzó rápidamente y el presunto autor de la agresión, de 18 años, ya fue detenido.

E l episodio ocurrió durante las primeras horas de este viernes, cuando una discusión entre varias personas derivó en una pelea en plena vía pública, frente a un comercio de la calle Independencia.

En medio del enfrentamiento, uno de los participantes extrajo un arma blanca y atacó al otro hombre, provocándole heridas punzocortantes en el tórax, el abdomen y una muñeca. La víctima cayó gravemente herida y fue asistida por personal sanitario antes de ser trasladada de urgencia al Hospital Regional Antonio J. Scaravelli, en Tunuyán.

Una vez ingresado al centro asistencial, el equipo médico decidió llevar al paciente directamente al quirófano para evaluar posibles lesiones en órganos internos y controlar las heridas sufridas durante el ataque. Tras la intervención, el hombre quedó internado en terapia intensiva, aunque los profesionales descartaron riesgo de vida.

Mientras tanto, efectivos policiales y la Justicia trabajan para reconstruir la secuencia de la riña y determinar el motivo que originó la violenta agresión. Las primeras averiguaciones permitieron establecer la identidad del presunto atacante, un joven de apenas 18 años que fue detenido horas después del ataque.