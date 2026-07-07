La Mega Feria de San Carlos se muda de predio: dónde se irá y por qué motivo

Decenas de feriantes de la Mega Feria de San Carlos se concentraron el lunes por la mañana frente a la Municipalidad para pedir un plazo razonable para acondicionar un nuevo predio y concretar el traslado de la actividad. Tras una reunión con funcionarios, ambas partes alcanzaron un acuerdo: el Municipio concedió una prórroga de dos semanas, aunque advirtió que, si el nuevo plazo no se cumple, dará intervención a la Justicia.

El secretario de Gobierno de San Carlos, Mariano Ottaviani, confirmó que durante la reunión mantenida con los representantes de la feria se resolvió otorgar una extensión del plazo previsto para el traslado. "Ellos tienen un contrato vigente hasta el 27 de julio. Hemos llegado a un acuerdo de poder darles dos semanas más para que se puedan ubicar y tengan un lugar adecuado para trabajar, siempre cumpliendo con la ordenanza municipal vigente", señaló el funcionario en diálogo con Noticiero Andino.

Ottaviani explicó que el Municipio no cuestiona que los feriantes busquen otro predio, siempre que reúna las condiciones establecidas por la normativa local y el ordenamiento territorial. "Nosotros queremos ayudarlos, queremos que tengan las condiciones necesarias para trabajar, pero también debemos cuidar la salud de los habitantes del departamento y hacer cumplir la ley vigente ", sostuvo.

Al mismo tiempo, advirtió que, si una vez vencida la prórroga no se concreta el traslado, el Municipio avanzará con otras medidas. " Si no se respeta este nuevo plazo, seguramente va a intervenir la Justicia. Vamos a realizar las notificaciones correspondientes y podrían intervenir las fuerzas de seguridad ", indicó.

El pedido de los feriantes

Desde la feria remarcan que nunca se opusieron a dejar el predio actual y que incluso ya definieron el lugar donde pretenden continuar con la actividad.

Mabel Martínez, una de las feriantes, explicó que el nuevo espacio se encuentra fuera del área comercial, tal como exige la ordenanza.

"Ya hemos elegido otro terreno que está en zona rural, fuera de la zona urbana y comercial. Allí tendríamos más posibilidades de crecimiento, estacionamiento y no habría interferencias con el tránsito, que era una de las observaciones que nos hizo el Municipio", afirmó.

Según contó, la necesidad de trasladarse surgió a partir del crecimiento de la feria y de los reclamos de comerciantes de la zona donde actualmente funciona.

Por su parte, Ana Llano señaló en conversación con Noticiero Andino que el nuevo predio ya cuenta con algunos servicios básicos, aunque todavía requiere obras para cumplir completamente con la reglamentación. "Elegimos un lugar privado que tiene agua y luz. Con el tiempo vamos a construir los baños y hacer las mejoras que exige la ordenanza, pero eso lleva tiempo. Lo único que pedimos es ese tiempo para poder reacomodarnos", expresó.