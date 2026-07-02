2 de julio de 2026
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Sitio Andino
Provincia de Mendoza

Un intendente de la provincia de Mendoza pidió licencia por 20 días

Un jefe comunal de la provincia de Mendoza se ausentará de sus funciones desde este 2 de julio. Los detalles.

Un intendente de la provincia de Mendoza se pidió licencia por 20 días: los motivos.

Un intendente de la provincia de Mendoza se pidió licencia por 20 días: los motivos.

Por Sitio Andino Política

Este jueves se conoció que un intendente de la provincia de Mendoza se ausentará temporalmente de sus funciones debido a una intervención quirúrgica que tenía programada con anterioridad. Se trata del intendente Alejandro Morillas, jefe comunal de San Carlos.

Según comunicó oficialmente el municipio, Morillas hará uso de una licencia a partir de este 2 de julio y por un período de 20 días, mientras transita el proceso de recuperación posterior a la operación.

Alejandro Morillas es el intendente de San Carlos, Fiesta de la Ganaderia
Alejandro Morillas, intendente de San Carlos.

Alejandro Morillas, intendente de San Carlos.

También señalaron que la cirugía ya estaba prevista, por lo que la licencia fue organizada con anticipación para garantizar el normal funcionamiento de la administración municipal durante su ausencia.

Hasta el momento, no brindaron mayores detalles sobre la intervención médica ni del estado de salud del intendente.

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