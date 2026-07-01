Preocupación en Mendoza por la desaparición de Micaela Belén Mescolotto

La familia solicita que cualquier dato, por mínimo que parezca, sea informado de manera urgente.

La desaparición de Micaela Belén Mescolotto , de 33 años , genera una gran preocupación en la provincia de Mendoza . La joven fue vista por última vez el martes alrededor de las 12.40, cuando salió de su domicilio ubicado en Las Heras , y desde ese momento no se volvió a tener noticias sobre su paradero .

Ante la falta de información, su familia inició una intensa búsqueda y difundió un pedido de colaboración para intentar dar con ella lo antes posible. Además, informaron que la Policía de Mendoza ya interviene en el caso y lleva adelante las tareas para localizarla.

De acuerdo con los datos aportados por sus familiares, Micaela mide 1,67 metros , tiene cabello largo, lacio y castaño oscuro , tez clara , contextura mediana y ojos marrones .

Como señas particulares, posee un tatuaje de una estrella negra en el costado izquierdo del cuello , un rasgo distintivo que podría facilitar su identificación. Además, tiene una cicatriz en uno de sus brazos .

desaparición, mendoza, las heras Su familia la busca desesperadamente desde el martes al mediodía.

El día de su desaparición, Micaela Belén Mescolotto vestía un chaleco negro tipo inflable y un pantalón negro, según precisó su entorno. Sus familiares remarcaron que cualquier dato puede resultar clave para encontrarla y pidieron la colaboración de la comunidad para aportar información que permita establecer su paradero.

Cómo aportar información

Quienes cuenten con información sobre el paradero de Micaela Belén Mescolotto pueden comunicarse de inmediato al 911 o al 261 546-9036, teléfono correspondiente a su madre.

La familia solicita que cualquier dato, por mínimo que parezca, sea informado de manera urgente para colaborar con la investigación y lograr que la joven pueda regresar a su hogar.