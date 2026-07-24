24 de julio de 2026
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Paso Internacional Los Libertadores

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Cómo está el Paso Internacional Los Libertadores.

Cómo está el Paso Internacional Los Libertadores.

Foto: Prensa Gendarmería Nacional

¿Por qué está cerrado el Paso Los Libertadores hoy?

La decisión de las autoridades de Chile y Argentina responde a un temporal de viento y nieve que azota en la zona cordillerana desde el pasado 14 de julio, cuando el tránsito por el túnel internacional Cristo Redentor quedó inhabilitado. Desde entonces, el cruce fronterizo permanece cerrado.

¿Cuándo podría reabrir el Paso a Chile?

Los reportes meteorológicos para los próximos días en alta montaña no son auspiciosos. Si bien las condiciones en la zona mejoran este viernes por la mañana, la situación climatológica volverá a desmejorar a partir de las 16, cuando regresarían las precipitacines en el sector norte de la cordillera, extendiéndose hacia el centro y sur desde las 18.

Las nevadas continuarán en la región, al menos hasta los primeros días de agosto, por lo que la reapertura del Paso Los Libertadores no se dará en el corto plazo.

Fuertes nevadas azotan en la zona del Paso Internacional Los Libertadores, que permanece cerrado al tránsito.

Fuertes nevadas azotan en la zona del Paso Internacional Los Libertadores, que permanece cerrado al tránsito.

¿Cómo está el Paso Cristo Redentor hoy?

El Paso Cristo Redentor es el nombre con el cual se conoce al cruce binacional, en el lado argentino. El complejo fronterizo Roque Carranza, en Horcones, permanece también cerrado por el temporal que afecta la zona. El tránsito está habilitado hasta la zona de Uspallata, por la Ruta Internacional N° 7.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

El Paso Cristo Redentor permanece cerrado este viernes 24 de julio.

El Paso Cristo Redentor permanece cerrado este viernes 24 de julio.

Rige el horario de invierno en el Paso a Chile

Cabe recordar que desde el 1° de junio, y hasta el 31 de agosto, rige el horario de invierno en el Paso Internacional Cristo Redentor/Los Libertadores. Los horarios de tránsito durante ese periodo son los siguientes:

  • De Argentina hacia Chile: de 9.00 a 21.00 horas.
  • De Chile hacia Argentina: de 8.00 a 20.00 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

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