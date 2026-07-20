Con el Paso Internacional Los Libertadores cerrado, cómo se reorganiza el transporte de cargas en Mendoza

El cierre del Paso Internacional Los Libertadores , que permanecerá inhabilitado al menos una semana más por el fuerte temporal en Alta Montaña , obliga al sector del transporte de cargas a reorganizar su logística. Mientras algunas empresas optan por desviar sus camiones hacia pasos alternativos más costosos, otras decidieron mantener las unidades detenidas en Mendoza a la espera de la reapertura.

Desde la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (APROCAM) , explicaron que la estrategia dependerá de la urgencia de cada carga. Hay clientes de los camiones que pagan por los pasos alternativos, que es bastante más costoso, hay empresas que lo están haciendo tanto nacionales como internacionales. Las demás compañías, cuyos clientes tienen cargas que pueden esperar, están en sus bases esperando que reabra el paso.

En el caso de los transportes provenientes de otros países , los vehículos quedarán estacionados en estaciones de servicio y paradores de la Zona Este de Mendoza, donde cuentan con abastecimiento de alimentos, sanitarios y duchas para los choferes.

En cambio, los camiones pertenecientes a empresas mendocinas permanecerán en sus bases operativas hasta que las autoridades dispongan la reapertura del corredor internacional. Recién entonces subirán a las playas habilitadas de alta montaña de acuerdo con los turnos establecidos.

Desde APROCAM recordaron que no podrán permanecer más de 2.700 camiones dentro de la provincia y que, una vez transcurridas 72 horas desde el inicio del temporal, la Aduana suspenderá las habilitaciones de salida hasta que vuelva a habilitarse el paso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aprocam (@a.pro.ca.m)

Pasos alternativos, una opción más cara

Frente al cierre prolongado del Cristo Redentor, algunas empresas nacionales e internacionales comenzaron a utilizar otros cruces cordilleranos, como Pino Hachado o Cardenal Samoré, que actualmente se encuentran habilitados. Sin embargo, esta alternativa incrementa considerablemente los costos del transporte y solo es elegida por quienes necesitan que la mercadería llegue con urgencia a destino, especialmente a los puertos.

El titular de APROCAM, Carlos Messina advirtió que mantener un camión detenido también representa una importante pérdida económica. "Tener un camión parado por día implica una pérdida de entre 350 y 450 dólares diarios, según de dónde provenga. Este costo lo calculamos en función de la cantidad de viajes y rotaciones que tiene al mes un camión", explicó.

El esquema acordado para ordenar la espera

Ante cierres preventivos superiores a las 72 horas, las autoridades y el sector del transporte acordaron un nuevo esquema logístico para evitar congestiones sobre la Ruta Nacional 7. En Alta Montaña se dispusieron tres puntos de contención en Uspallata:

ACI Uspallata: con capacidad para 250 camiones.

con capacidad para 250 camiones. Playa de la estación de servicio YPF Uspallata: con espacio para 200 unidades.

con espacio para 200 unidades. Parador Doña Carmen (EG3): con capacidad para 80 camiones.

En conjunto, estos sectores podrán albergar alrededor de 530 camiones durante los cierres prolongados. En cambio, para baja montaña se establecieron cinco sectores de estacionamiento distribuidos sobre la Ruta Nacional 7, entre Eloy Guerrero y La Paz, con capacidad para aproximadamente 930 camiones de transporte internacional en tránsito.

Además, se resolvió que los camiones de empresas con base en Mendoza no permanecerán detenidos sobre la ruta, sino que regresarán a sus instalaciones hasta que se anuncie la reapertura del paso.

Como parte del operativo también se definieron dos puntos de encuentro para el transporte mendocino: un predio ubicado en la intersección de la Ruta Nacional 7 y la Ruta Provincial 84, con capacidad para unos 400 camiones, y el Hub Logístico de Luján de Cuyo, donde inicialmente podrán estacionar entre 250 y 300 unidades.