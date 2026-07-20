Atención: se suspenden por lluvias y nevadas las clases en estas zonas de Mendoza. Foto: Cristian Lozano

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Por Sitio Andino Sociedad







La Dirección General de Escuelas dispuso para este lunes 20 de julio la suspensión de clases para ciertas zonas de la provincia de Mendoza ante intensas lluvias y nevadas.

En qué zonas de Mendoza se suspenden las clases La medida para el turno mañana se debe a intensas nevadas y lluvias en zonas altas de Tupungato, Uspallata Polvaredas, Punta de Vacas, Puente del Inca. En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.

Debido a los registros meteorológicos que confirman intensas nevadas, lluvias e intransitabilidad de los caminos de acceso a las instituciones, siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informa que este lunes 20 de julio se determinó la suspensión de clases presenciales en el turno mañana en las escuelas de todos los niveles y modalidades en Malargüe y zonas de montaña de Tupungato, y Uspallata Polvaredas, Punta de Vacas y Puente del Inca (Las Heras).

La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza

En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.