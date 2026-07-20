Mendoza vuelve a clases: cómo será la agenda de la DGE para la segunda mitad del año.

Las aulas de la provincia de Mendoza volvieron a llenarse de alumnos este lunes, tras dos semanas de vacaciones de invierno. El retorno a las clases se da en paralelo al cierre administrativo de las calificaciones de la primera mitad del año, un proceso que la Dirección General de Escuelas tuvo que flexibilizar debido a las suspensiones de clases presenciales provocadas por contingencias climáticas.

Pese al retraso forzoso, las autoridades ya tienen la mirada fija en el cronograma pedagógico del semestre . Desde el gobierno escolar aclararon que, si bien aún no se cuenta con datos certeros sobre el rendimiento académico general, la hoja de ruta para la segunda mitad del año ya está completamente definida.

Para esta segunda instancia, la gestión mantendrá un fuerte componente de diagnóstico continuo a través de los censos de Lengua y Comprensión Lectora , además de las evaluaciones específicas en el área de Matemática . La gran apuesta de la DGE para los próximos meses radica en diversificar los espacios de formación e incorporar temáticas ligadas al bienestar integral de los jóvenes.

Clases: las autoridades ya tienen diagramado el cronograma para la segunda mitad del año.

Bajo esa premisa, los equipos técnicos avanzan en la organización del Congreso de Matemática, orientado a robustecer las competencias en ciencias exactas mediante metodologías más dinámicas.

En simultáneo, se promoverá la participación activa de los alumnos de nivel Secundario en el Congreso de Salud Mental, una iniciativa con la que buscan generar espacios de debate y herramientas de contención que respondan de manera directa a las demandas actuales de las comunidades educativas.

Un mapa nacional fragmentado

Mientras Mendoza reactiva su sistema educativo, el panorama en el resto del país muestra realidades diversas debido al escalonamiento de las agendas provinciales. Catamarca, Formosa, Jujuy, Salta, Misiones y Chaco se encuentran transitando su receso invernal formal, el cual concluirá el domingo 26 de julio.

Cabe recordar que en estos distritos los estudiantes gozaron de un descanso extendido en la práctica, dado que las actividades se interrumpieron antes de tiempo por el feriado nacional del jueves 9 de julio y el día no laborable con fines turísticos del viernes 10.

Por último, el lote de jurisdicciones que más tarde inició el ciclo invernal -integrado por la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Santiago del Estero- comenzará formalmente sus vacaciones este lunes 20 de julio.

Con un esquema de dos semanas de parate, ese grupo de estudiantes tiene previsto el regreso a las aulas recién para el lunes 3 de agosto.