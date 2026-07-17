La DGE oficializó una carrera de montaña a distancia, con alto potencial laboral.

La Dirección General de Escuelas oficializó la aprobación del plan de estudios para la "Tecnicatura Superior en Actividades de montaña con orientación en guía de trekking en cordillera" . La medida, publicada este viernes en el Boletín Oficia de la provincia de Mendoza, abre una oportunidad inédita para aquellos apasionados de la naturaleza que buscan profesionalizarse bajo un formato flexible y de excelencia internacional.

La nueva propuesta educativa, diseñada e implementada por el prestigioso Instituto de Educación Superior Nº 9-016 "Dr. Jorge E. Coll" , posee una duración de tres años y una carga horaria total de 1.890 horas reloj.

La carrera busca responder de forma directa a la altísima demanda de recursos humanos calificados en un sector económico que se proyecta como uno de los grandes motores de crecimiento del país: el turismo aventura y los servicios vinculados al tiempo libre.

El rasgo más disruptivo e innovador de esta tecnicatura radica en su propuesta pedagógica mediada por entornos virtuales.

DGE aprobó el plan de estudio para la Tecnicatura Superior en Actividades de montaña con orientación en guía de trekking.

Un contundente 70% de la carga horaria total (1.323 horas reloj) se desarrolla bajo la modalidad a distancia a través de la plataforma educativa virtual del instituto. Esto modifica de raíz el paradigma tradicional, fomentando el aprendizaje autónomo, respetando los ritmos individuales y eliminando las barreras geográficas para estudiantes de todo el territorio nacional e internacional.

No obstante, dada la naturaleza crítica y la máxima responsabilidad que reviste el desempeño seguro en ámbitos agrestes, la carrera combina de forma inteligente la virtualidad con un riguroso 30% de instancias presenciales obligatorias.

Dichos encuentros están perfectamente estructurados en la planificación académica:

Encuentros en aula/gabinete: se programan dos jornadas presenciales por cuatrimestre, fijadas estratégicamente un día antes de las salidas al terreno, con el propósito de realizar síntesis teóricas, resolver dudas y pautar los bloques conceptuales subsiguientes.

Talleres intensivos de campo en la cordillera: consisten en seis salidas al terreno por ciclo lectivo con un formato netamente práctico e integrador. Específicamente, se ejecutan cuatro salidas de tres días y dos salidas de cuatro días. En estos talleres, los alumnos asimilan técnicas esenciales de cartografía, orientación, maniobras con cuerdas, supervivencia invernal, evacuación sanitaria y primeros auxilios en zonas inhóspitas.

Evaluaciones finales presenciales: el esquema exige que los espacios curriculares determinantes para la seguridad (como Técnica del Guía I y II, Trabajo en Contextos Naturales y Primeros Auxilios) se acrediten rigurosamente en el terreno. Los alumnos deben demostrar de manera fáctica destrezas que van desde el armado de camillas improvisadas y protocolos de Triage, hasta maniobras complejas de rescate en paredes de roca y sistemas de poleas.

La carrera combina la virtualidad con un riguroso 30% de instancias presenciales obligatorias.

Un mercado laboral en auge y de proyección internacional

La fundamentación del plan de estudios resalta un escenario sumamente optimista en lo que respecta al mercado laboral. En Mendoza, el histórico arraigo del montañismo ha generado un fenómeno donde la demanda de guías certificados supera ampliamente la oferta actual de graduados en instituciones tradicionales.

El perfil del egresado de la carrera está meticulosamente diseñado bajo los estándares de la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo (U.I.A.A.).

El egresado obtiene la habilitación legal y técnica para planificar, comercializar, gestionar el riesgo y conducir de forma autónoma a personas o contingentes en expediciones, travesías y ascensiones catalogadas como "Fáciles (F)" y "Poco Difíciles (PD)", abarcando valles, quebradas, desiertos y cordilleras de todo el suelo argentino en cualquier época del año.