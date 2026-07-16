Paso a Chile cerrado: pronostican nevadas por ¡más de 10 días! y crece la incertidumbre por la reapertura

El Paso Internacional Los Libertadores /Cristo Redentor continúa cerrado por el intenso temporal de nieve en la alta montaña mendocina y el panorama no es alentador : los pronósticos anticipan n evadas que podrían extenderse durante más de diez días , lo que pone en duda la pronta reapertura del corredor hacia Chile .

Desde la Coordinación del Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor confirmaron este jueves que el paso permanece “cerrado hasta nuevo aviso” , en medio de fuertes precipitaciones níveas que afectan a toda la zona cordillerana.

El fenómeno se registra con intensidad en localidades argentinas como Punta de Vacas, Puente del Inca y Las Cuevas ; y también del lado chileno en Los Libertadores, Portillo y Caracole s. Según los reportes oficiales, las nevadas podrían mantenerse al menos hasta el 27 de julio , si se cumplen los pronósticos meteorológicos.

De acuerdo a datos de Defensa Civil, en Los Penitentes ya se registran acumulaciones de unos 25 centímetros de nieve , mientras que en el resto de la alta montaña persisten las nevadas y las condiciones adversas .

En Uspallata, en tanto, este jueves se reporta cielo nublado, ambiente frío y viento leve a moderado, aunque el escenario empeora hacia zonas más elevadas.

Actualmente, la Ruta Nacional 7 se encuentra transitable únicamente hasta Puente del Inca con fines turísticos, mientras que el túnel internacional permanece totalmente cerrado para todo tipo de vehículos.

Qué dice el pronóstico para los próximos días en la alta montaña mendocina

El mal tiempo continuará al menos durante los próximos días. Para este viernes 17 de julio se esperan nevadas intensas en toda la alta montaña, con posibles acumulaciones significativas.

Además, el pronóstico indica viento del noroeste con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 70 km/h, condiciones que generan ventisca y reducen considerablemente la visibilidad. La temperatura mínima prevista es de -9°C en la cordillera.

Para el sábado 18, el escenario seguirá siendo complejo, con nevadas persistentes durante gran parte de la jornada. Recién hacia la noche se espera una leve mejora, con precipitaciones que tenderían a debilitarse entre la madrugada y la mañana del domingo.

No obstante, esa "ventana" no sería suficiente para pensar en una reapertura ya que las precipitaciones continuarían con el pasar de las horas.

El temporal impide la reapertura del Paso Cristo Redentor/Los Libertadores.

El Paso Cristo Redentor, cerrado por las nevadas en cordillera: cuándo reabriría

El Paso Cristo Redentor se encuentra cerrado desde el martes al mediodía, cuando las autoridades de Argentina y Chile decidieron suspender el tránsito de manera preventiva ante el ingreso de un sistema frontal que afecta a toda la cordillera.

Al tratarse de uno de los principales corredores internacionales del país, su cierre genera complicaciones tanto para el transporte de cargas como para quienes planean viajar durante las vacaciones de invierno.

Por ahora, no hay una fecha confirmada de reapertura y todo dependerá de la evolución de las condiciones climáticas en la alta montaña. Las autoridades anticiparon que continuarán los monitoreos diarios antes de tomar una decisión.

Mientras tanto, recomiendan a los conductores mantenerse informados a través de los canales oficiales y evitar viajar hacia la zona cordillerana mientras persista el temporal.