16 de julio de 2026
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Sitio Andino
Copa Mundial de Fútbol

Mundial 2026: tras el triunfo de Argentina, el SEC asistió heridos, riñas y hasta dos prepartos en Mendoza

Durante la semifinal del Mundial 2026, se registraron en Mendoza heridos de arma, decenas de accidentes viales y la asistencia de dos partos de urgencia.

Mundial 2026: tras el triunfo de Argentina, el SEC asistió heridos, riñas y hasta dos partos.

Mundial 2026: tras el triunfo de Argentina, el SEC asistió heridos, riñas y hasta dos partos.

 Por Natalia Mantineo

Tras el histórico triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, los festejos en la provincia de Mendoza dejaron un saldo de alta actividad para el Servicio Emergencias Coordinado. Según el parte oficial, se reportó heridos por arma blanca y de fuego, más de 20 incidentes viales, pacientes con dolor de pecho por la tensión del partido y, en medio de la euforia, la asistencia de dos partos de urgencia.

"La mayoría de las intervenciones se registraron luego del partido y el balance que hacemos es positivo, teniendo en cuenta la cantidad de mendocinos que salieron a festejar a las calles de la provincia" indicó a Sitio Andino, Matías Donati, director del SEC.

Además, el funcionario agregó: "Tuvimos móviles apostados en la plaza Independencia, Arístides Villanueva, Kilómetro 0, plaza de Godoy Cruz, plaza de Luján de Cuyo, plaza de Maipú y de Las Heras".

Según los datos oficiales provistos por la cartera sanitaria, las ambulancias del SEC debieron intervenir en 21 incidentes viales en distintos puntos de la provincia.

Como consecuencia directa de estos choques y otros accidentes en la vía pública, los profesionales médicos asistieron a 6 personas con politraumatismos de diversa consideración.

Uno de los accidentes se registró en Godoy Cruz, fue protagonizado por un camión que se quedó sin frenos.

Uno de los accidentes se registró en Godoy Cruz, fue protagonizado por un camión que se quedó sin frenos.

Violencia y heridos de arma

Los festejos también se vieron empañados por focos de violencia aislados en medio de la aglomeración de hinchas. El personal de emergencias médicas atendió a 3 personas que sufrieron politraumatismos tras verse involucradas en riñas callejeras, una de ellas, protagonizadas en General Alvear.

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Los hechos de mayor gravedad bajo investigación policial ocurrieron en el Gran Mendoza y en la zona Este de la provincia:

  • En Las Heras: el SEC asistió y trasladó de urgencia a una persona que presentaba una herida de arma blanca.

  • En San Martín: se registró el ingreso de un paciente herido por arma de fuego que requirió atención médica inmediata.

Durante los festejos se registraron 3 heridos por riña callejera.

Durante los festejos se registraron 3 heridos por riña callejera.

El impacto de la tensión mundialista

La tremenda carga emotiva y el sufrimiento que impuso el desarrollo del partido ante el clásico rival también pasaron factura a la salud cardiovascular de los hinchas. Durante y después del encuentro, los profesionales asistieron a 5 pacientes que manifestaron dolor precordial (dolor de pecho).

Desde el Ministerio de Salud recordaron la importancia de no subestimar estos síntomas: si bien no todo dolor en el pecho representa un ataque cardíaco, cada uno de estos episodios requirió derivación directa y evaluación hospitalaria preventiva para descartar riesgos mayores.

Trabajos de parto en medio de la euforia

Como contrapartida al caos y las urgencias, la jornada mundialista también dejó espacio para la vida. Las ambulancias del Coordinado de Emergencias asistieron con éxito dos trabajos de parto en pleno festejo.

Según relató el director del Servicio de Emergencias Coordinado, las parturientas se encontraban en pleno festejo, en el Kilómetro 0 cuando iniciaron los trabajos de parto. Ambas fueron trasladadas a hospitales para seguir con la evaluación obstétrica.

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