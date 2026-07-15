Argentina e Inglaterra vs. salud: cómo cuidar el corazón durante las últimas etapas del Mundial 2026

Partidos de Argentina: por qué el estrés puede afectar la salud del corazón

El fútbol en general y las Copas Mundiales en particular suscitan fuertes emociones y reacciones en los fanáticos. En la provincia de Mendoza , las enfermedades cardiovasculares son las causantes de alrededor del 30% de las muertes anuales. Por ello, durante el enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra, se insta a prestar especial atención a la salud del corazón y reforzar la prevención de accidentes.

No es un secreto que el fútbol es un tema serio para los argentinos. La tensión de ciertos partidos puede ocasionar episodios de estrés o excitación durante los cuales, según el Ministerio de Salud y Deportes de la provincia, el cuerpo libera hormonas como la adrenalina . A su vez, este mensajero químico aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial .

Las descargas de adrenalina son habituales, pero quienes presentan factores de riesgo cardiovascular no deben descuidar este aspecto, ya que pueden actuar como desencadenantes. En este sentido, el responsable del Servicio Coordinado de Emergencias (SEC), Daniel Mengual , detalló que quienes deben extremar cuidados en estos escenarios son:

Además, el galeno syubrayó que "se deben respetar los tratamientos indicados y no suspender la medicación durante el torneo". A la vez, recomienda moderar las comidas y el consumo de alcohol, así como evitar excesos en las reuniones sociales. "Fundamentalmente, deben prestar atención a síntomas de alerta como dolor en el pecho, falta de aire, mareos o palpitaciones ”, completa.

Ante la tensión por los partidos del Mundial 2026, se debe prestar atención a síntomas de alerta como dolor en el pecho, falta de aire, mareos o palpitaciones.

Los consejos se hacen extensivos a toda la población que, durante el Mundial, experimente fuertes sensaciones de nerviosismo, estrés, ansiedad o euforia. Asimismo, Mengual recuerda la importancia de adoptar hábitos saludables, como:

mantener una alimentación equilibrada ,

, realizar actividad física regularmente,

regularmente, no fumar.

Siniestros viales e intoxicaciones también jugaron este Mundial 2026 en Mendoza

De acuerdo con un relevamiento del SEC, tanto los accidentes de tránsito como las intoxicaciones por abuso de sustancias fueron motivo de alarma durante la previa o los festejos de los partidos de Argentina.

Según Matías Donati, profesional del Servicio, en la previa del partido de Argentina contra Suiza se observó "un incremento de los siniestros viales". "Allí pudimos verificar el éxito de la implementación de las nuevas motoambulancias para reducir los tiempos de respuesta ante las congestiones viales, con una optimización del servicio”.

"Pudimos verificar el éxito de la implementación de las nuevas motoambulancias para reducir los tiempos de respuesta ante las congestiones viales", precisaron desde el SEC. Foto: Cristian Lozano

Además, sumó que un balance sobre intoxicaciones arrojó que "hubo traslados de entre quince y veinte pacientes con trastornos de conciencia debidos al abuso de alcohol y sustancias tras los festejos. Si bien destacamos la ausencia de reportes cardiológicos directos, no se recibieron llamadas al 911 por dolor precordial o infartos vinculados a la tensión del partido”, finalizó.