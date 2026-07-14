14 de julio de 2026
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Paritarias: dos gremios rechazaron la oferta salarial del Gobierno

ATE y Ampros consideraron la nueva propuesta "insuficiente". Qué ofreció el Ejecutivo.

Paritarias: dos gremios rechazaron la oferta salarial del Gobierno.

Paritarias: dos gremios rechazaron la oferta salarial del Gobierno.

 Por Florencia Martinez del Rio

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) rechazaron la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Mendoza en medio de las paritarias por considerarla "insuficiente". Evalúan tomar medidas de fuerza ante la falta de acuerdo con el Ejecutivo.

La Provincia reabrió las negociaciones con los representantes de los estatales mendocinos en junio pasado y ya logró cerrar aumentos con distintos gremios, entre ellos, con el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), el de Trabajadores Viales (Sitravi) y de funcionarios judiciales. Sin embargo, en las nuevas rondas de reuniones de este martes, realizadas en la Subsecretaría de Trabajo, no consiguió convencer a otros dos de los grandes sindicatos.

El rechazo de ATE

ATE cuestionó tanto la oferta salarial como la falta de respuestas a reclamos vinculados a la situación laboral del personal de salud, los pases a planta y el reconocimiento de los licenciados en enfermería como profesionales. Roberto Macho, referente del gremio, explicó que se propuso un aumento del 11% acompañado por un bono de $40.000 mensuales durante seis meses, de carácter no remunerativo y no bonificable. "Es una precarización salarial terrible", opinó.

Respecto de los trabajadores de la administración central, desde ATE indicaron que la oferta de aumento consistió únicamente en un ajuste del 11%, sin bonos ni adicionales.

"No hay paseo a planta, no hay ropa de trabajo, no están los elementos de bioseguridad ni los elementos de higiene. Cada vez mayor cantidad de trabajadores están renunciando al sistema sanitario. Esa es la propuesta uno que fue rechazada, obviamente, por insuficiente", sostuvo Marcho.

Consultado sobre la posibilidad de recurrir a un paro, respondió que "no se descarta ninguna medida", al sostener que el Gobierno "no ha tenido presente la realidad y la necesidad de los trabajadores".

Reunión paritaria. Foto: Prensa Ampros.

Reunión paritaria. Foto: Prensa Ampros.

La postura de Ampros

En tanto, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud, también consideró "insuficiente" la propuesta del Gobierno, "ya que no contempla un valor adicional que el gremio". Además, el gremio remarcó que "tampoco hubo respuestas de los temas no salariales planteados por Ampros, los pases a planta, cambios de régimen y falta de recurso humano".

La segunda oferta del Ejecutivo incluyó una suba del 7% en agosto, 2% en octubre, sobre la asignación de la clase, no acumulativos, calculándose sobre la base del mes de junio 2026 y un aumento en el adicional Responsabilidad Profesional, que pasará del 116% al 128% en el mes de diciembre.

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