14 de julio de 2026
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Javier Milei

El vocero dijo que Javier Milei fue sacado de contexto cuando elogió a Margaret Thatcher

El vocero presidencial, Adrián Ravier, dijo que el presidente Javier Milei "valora su plan de estabilización".

El vocero dijo que Javier Milei fue sacado de contexto cuando elogió a Margaret Thatcher.

El vocero dijo que Javier Milei fue sacado de contexto cuando elogió a Margaret Thatcher.

Por Sitio Andino Política

Durante la conferencia de prensa de este martes, el vocero presidencial, Adrián Ravier, dijo que el presidente Javier Milei fue sacado de contexto cuando tuvo expresiones de elogios hacia la exprimera ministra británica Margaret Thatcher, y aclaró: "Valora su plan de estabilización".

En la previa del partido de la Selección Argentina contra Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026, el portavoz oficial se refirió a las diversas reivindaciones que el mandatario ha hecho de la responsable del hundimiento del ARA General Belgrano durante la Guerra de las Islas Malvinas.

"Las palabras del Presidente creo que fueron sacadas de contexto. Lo que él valora en Margaret Thatcher tiene que ver con el plan de estabilización, la baja en la inflación y alguna parte de su ideología económica", aseguró Ravier. "Esto no invalida el hecho de que el presidente Milei, con mucho liderazgo, esté tratando de recuperar las Malvinas todos los días. El canciller (Pablo) Quirno lo manifiesta de manera permanente", agregó.

Reforma del Banco Central

Consultado por el proyecto que impulsa el Gobierno para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, el vocero afirmó que el texto todavía está en estudio y en manos del presidente de la entidad, Santiago Bausilli. Indicó que aún “no hay fecha” para el giro al Congreso ni tampoco está definido por cuál de las Cámara ingresará.

Respecto a la propuesta de “shutdown” del Estado, Ravier admitió: “Sé que genera dudas porque es un concepto que importamos pero no interrumpe los servicios esenciales”. Y añadió que durante esa medidas "solo se cierra el resto de las actividades”.

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