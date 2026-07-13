13 de julio de 2026
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Javier Milei

Javier Milei volvió a convocar a legisladores libertarios: el motivo

El presidente Javier Milei convocó a diputados y senadores de La Libertad Avanza. La agenda que el oficialismo impulsa en el Congreso.

Javier Milei volvió a convocar a legisladores libertarios.

Javier Milei volvió a convocar a legisladores libertarios.

Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei convocó nuevamente a legisladores de La Libertad Avanza (LLA) para actualizar el estado de situación de la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La próxima reunión de la mesa política, en tanto, será el martes y discutirán discutir la hoja de ruta del Congreso de la Nación.

El encuentro tendrá lugar a las 15, en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada. El objetivo es comenzar a delimitar la estrategia para que el oficialismo consiga aprobar el proyecto que diseñó el mandatario junto con el titular del organismo, Santiago Bausili, y los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

El Gobierno quiere avanzar en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, un proyecto que Milei considera central para esta etapa de su gestión. Además, mantiene en agenda un con cambios en la Ley de Inocencia Fiscal, la reforma electoral, el régimen de Zona Fría, una nueva regla fiscal dentro del Presupuesto 2027 y medidas de desregulación económica.

Gobierno nacional, agenda del Congreso y reelección

Con varios puntos por modificar, pero sin fecha de envío al Congreso ni estimación temporaria para su tratamiento, la nueva mesa política volverá a reunirse el martes. Aún sin horario, la plana mayor del poder deberá discutir la hoja de ruta y los plazos para motorizar la actividad en el Congreso en la previa al inicio de la etapa preelectoral.

En ese sentido, el Mundial 2026 define el plazo del oficialismo para adoptar las primeras definiciones. "La prioridad es la reelección de Milei", plantearon desde el entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a Noticias Argentinas.

Javier Milei y gobernadores.

Javier Milei y gobernadores.

En paralelo, los alfiles negociadores con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el armador nacional, Eduardo "Lule" Menem, a la cabeza, activan los contactos con los gobernadores aliados. Tras la foto del pasado miércoles en la provincia de Tucumán, este lunes será el turno de Claudio Poggi (San Luis), quien visitará las oficinas del Ministerio del Interior.

La idea de sumar apoyos legislativos y cerrar acuerdos electorales parece tomar forma en el karinismo y parece registrar otra coincidencia con el campamento caputista. En la agenda para la semana, convocó a un encuentro con legisladores libertarios de Buenos Aires para el próximo jueves para ordenar agendas. Ese mismo día, el mandatario participará del aniversario de la Bolsa de Comercio.

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