Un sindicalista le pidió feriado a Milei por el triunfo de Argentina y el finde XXXL para estatales

¿Aceptará el pedido el presidente? Foto: NA

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Se trata de Rodolfo Aguiar, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), quien en sus redes sociales le dejó un mensaje al Jefe de Estado para que avance con una medida similar a la que implementario sus pares de Ecuador, Daniel Noboa, y de Paraguay, Santiago Peña, tras sus respectivos duelos ante Alemania.

La propuesta de un sindicalista a Javier Milei tras el triunfo de Argentina "¿Qué hace presidente Milei? ¿Vio el partido? Debería definir un asueto nacional. Después de tantos decretos que firmó e independencias extranjeras que festejó, hoy tiene la oportunidad de demostrar su verdadero sentir nacional", escribió el sindicalista, generando un sinfín de respuestas, tanto en X como en Instagram. Los comentarios se dividieron entre favorables y contrarios.

Que hace Presidente @JMilei ? Vio el partido? Debería definir un asueto nacional. Después de tantos decretos que firmó e independencias extranjeras que festejó, hoy tiene la oportunidad de demostrar su verdadero sentir nacional. Lo hicieron otros países. No desaproveche este… — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) July 7, 2026 Para finalizar el picante posteo, Aguiar disparó: "Lo hicieron otros países. No desaproveche este momento. Los trabajadores y todo el pueblo se lo merecen".

View this post on Instagram En el caso de que Milei actuara como lo solicita el gremialista, el asueto (si fuese el miércoles) se sumaría al feriado del 9 de julio del jueves, y al viernes 10, día no laborable (no todas las actividades se pliegan). De ese modo, los trabajadores estatales contarían con un fin de semana extra, extra, largo, con cinco días de descanso. ¿Qué definirá el presidente? La reacción de Javier Milei tras el agónico triunfo de la Selección Argentina Si bien el mandatario no respondió (aún) a Aguiar, una vez finalizado el increíble partido en Atlanta dejó un breve, pero contundente, mensaje. "¡Vamos Argentina carajo! Qué manera de sufrir LRPMQLRMP (SIC)", escribió el líder libertario. VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!

Que manera de sufrir LRPMQLRMP... — Javier Milei (@JMilei) July 7, 2026