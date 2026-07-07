Argentina ya conoce su próxima cita en el Mundial 2026: el día y el horario que sorprendieron a todos

La Selección argentina todavía celebra la inolvidable remontada por 3-2 ante Egipto, que le permitió meterse entre los ocho mejores del Mundial 2026, pero ya tiene la mira puesta en el próximo desafío. Una vez finalizado el encuentro en Atlanta, quedó confirmado el día, el horario y la sede del partido por los cuartos de final.
La noticia sorprendió a muchos hinchas, ya que la Albiceleste tendrá apenas unos días para recuperarse de un encuentro cargado de desgaste físico y emocional antes de volver a salir a la cancha.
Cuándo vuelve a jugar Argentina por el Mundial 2026