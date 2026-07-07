7 de julio de 2026
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Sitio Andino
Copa Mundial de Fútbol de 2026

Argentina ya conoce su próxima cita en el Mundial 2026: el día y el horario que sorprendieron a todos

La Selección se instaló en los cuartos de final del exigente Mundial 2026. Entrá a la nota y repasá todos los detalles del próximo compromiso.

La Selección argentina ya conoce cuándo volverá a jugar tras la épica remontada frente a Egipto y buscará un lugar en las semifinales del Mundial 2026.

La Selección argentina ya conoce cuándo volverá a jugar tras la épica remontada frente a Egipto y buscará un lugar en las semifinales del Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección argentina todavía celebra la inolvidable remontada por 3-2 ante Egipto, que le permitió meterse entre los ocho mejores del Mundial 2026, pero ya tiene la mira puesta en el próximo desafío. Una vez finalizado el encuentro en Atlanta, quedó confirmado el día, el horario y la sede del partido por los cuartos de final.

La noticia sorprendió a muchos hinchas, ya que la Albiceleste tendrá apenas unos días para recuperarse de un encuentro cargado de desgaste físico y emocional antes de volver a salir a la cancha.

Su rival saldrá del encuentro que disputarán Colombia y Suiza, este mismo martes, por el último boleto disponible a los cuartos de final.

Tras superar a Egipto, la Selección buscará un nuevo triunfo que la acerque al gran objetivo de defender el título conseguido en Qatar 2022.

Cómo llega la Selección argentina a los cuartos de final

Argentina protagonizó uno de los partidos más emocionantes del torneo. Perdía 2-0 frente a Egipto, Lionel Messi había fallado un penal y el reloj parecía jugar en contra.

Sin embargo, el campeón del mundo reaccionó en el tramo final con los goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, que sellaron una remontada épica para el 3-2 definitivo.

Con esa victoria, la Scaloneta volvió a instalarse entre los ocho mejores del certamen y mantiene intacto el sueño de conquistar el bicampeonato mundial.

El posible rival de Argentina en cuartos de final

El próximo rival de la Selección argentina se definirá entre Colombia y Suiza, que se enfrentarán este martes por los octavos de final.

Quien resulte vencedor viajará a Kansas City para medirse con el conjunto de Lionel Scaloni, en un duelo que entregará un lugar en las semifinales del Mundial 2026.

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