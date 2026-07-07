Argentina ya conoce su próxima cita en el Mundial 2026: el día y el horario que sorprendieron a todos

La Selección argentina ya conoce cuándo volverá a jugar tras la épica remontada frente a Egipto y buscará un lugar en las semifinales del Mundial 2026.

La Selección argentina todavía celebra la inolvidable remontada por 3-2 ante Egipto , que le permitió meterse entre los ocho mejores del Mundial 2026 , pero ya tiene la mira puesta en el próximo desafío. Una vez finalizado el encuentro en Atlanta , quedó confirmado el día, el horario y la sede del partido por los cuartos de final .

La noticia sorprendió a muchos hinchas, ya que la Albiceleste tendrá apenas unos días para recuperarse de un encuentro cargado de desgaste físico y emocional antes de volver a salir a la cancha.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni volverá a jugar el próximo sábado 11 de julio , desde las 22 (hora argentina) , en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City .

Su rival saldrá del encuentro que disputarán Colombia y Suiza , este mismo martes, por el último boleto disponible a los cuartos de final.

Tras superar a Egipto, la Selección buscará un nuevo triunfo que la acerque al gran objetivo de defender el título conseguido en Qatar 2022.

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Una nueva alegría de la mano de este grupo que nunca se cansa de ir por más



¡Qué orgullo nos dan! pic.twitter.com/ylK5RE5QBc — Selección Argentina (@Argentina) July 7, 2026

Cómo llega la Selección argentina a los cuartos de final

Argentina protagonizó uno de los partidos más emocionantes del torneo. Perdía 2-0 frente a Egipto, Lionel Messi había fallado un penal y el reloj parecía jugar en contra.

Sin embargo, el campeón del mundo reaccionó en el tramo final con los goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, que sellaron una remontada épica para el 3-2 definitivo.

Con esa victoria, la Scaloneta volvió a instalarse entre los ocho mejores del certamen y mantiene intacto el sueño de conquistar el bicampeonato mundial.

El posible rival de Argentina en cuartos de final

El próximo rival de la Selección argentina se definirá entre Colombia y Suiza, que se enfrentarán este martes por los octavos de final.

Quien resulte vencedor viajará a Kansas City para medirse con el conjunto de Lionel Scaloni, en un duelo que entregará un lugar en las semifinales del Mundial 2026.