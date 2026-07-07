Mundial 2026: los puntajes de una Selección que pasó a cuartos con el corazón

Cristian Romero fue una de las grandes figuras de la Selección argentina en la histórica remontada frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

La Selección argentina vivió una tarde inolvidable en Atlanta . Estuvo contra las cuerdas, perdía 2-0 , falló un penal y parecía despedirse del Mundial 2026 , pero reaccionó en el tramo final para vencer 3-2 a Egipto y meterse entre los ocho mejores del torneo.

El equipo de Lionel Scaloni tuvo rendimientos muy altos en varios futbolistas, especialmente en aquellos que sostuvieron al equipo cuando el panorama era más complicado.

El gran partido fue el de Cristian "Cuti" Romero. Firme en los cruces, líder absoluto de la defensa y protagonista del renacer argentino con el cabezazo que significó el descuento.

Cuando la clasificación parecía escaparse, el central apareció para cambiar el ánimo de todo un equipo y encender la ilusión de una remontada que terminaría siendo histórica.

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Una nueva alegría de la mano de este grupo que nunca se cansa de ir por más



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Leandro Paredes manejó los tiempos

Otro de los puntos más altos fue Leandro Paredes, que asumió la conducción del mediocampo cuando Argentina más lo necesitaba.

El volante distribuyó con criterio, recuperó pelotas importantes y mantuvo el equilibrio de un equipo que jugó prácticamente todo el partido en campo rival.

Lionel Messi pasó de la frustración a otra noche histórica

El capitán vivió un encuentro de extremos. Erró un penal, chocó varias veces con el arquero Mostafa Shobeir Oufa y durante muchos minutos estuvo lejos de su mejor versión.

Pero cuando el partido pedía un líder, apareció el 10. Primero asistió a Cristian Romero para el descuento y luego marcó el empate con un potente zurdazo que cambió definitivamente la historia del encuentro.

Enzo Fernández puso el broche de oro

El volante del Chelsea tuvo un desgaste enorme durante los 90 minutos y encontró su premio en tiempo de descuento.

Apareció por sorpresa en el área y conectó de cabeza el centro de Lautaro Martínez para convertir el 3-2 definitivo y sellar una de las remontadas más emocionantes de la Scaloneta.

Los puntajes de Argentina ante Egipto

Emiliano Martínez (5): Poco pudo hacer en los goles.

Poco pudo hacer en los goles. Nahuel Molina (4): Flojo en ataque y reemplazado.

Flojo en ataque y reemplazado. Cristian Romero (9): Figura absoluta. Defendió, empujó al equipo y marcó el gol que inició la remontada.

Figura absoluta. Defendió, empujó al equipo y marcó el gol que inició la remontada. Lisandro Martínez (4): Sufrió más de lo habitual.

Sufrió más de lo habitual. Nicolás Tagliafico (7): Mucha profundidad por izquierda y generó el penal.

Mucha profundidad por izquierda y generó el penal. Rodrigo De Paul (5): Irregular.

Irregular. Leandro Paredes (8): Equilibrio, recuperación y criterio para jugar.

Equilibrio, recuperación y criterio para jugar. Enzo Fernández (8): Terminó siendo decisivo con el gol de la victoria.

Terminó siendo decisivo con el gol de la victoria. Alexis Mac Allister (6): Participó en ataque y llegó al área.

Participó en ataque y llegó al área. Lionel Messi (8): Del penal errado a ser determinante con una asistencia y el gol del empate.

Del penal errado a ser determinante con una asistencia y el gol del empate. Julián Álvarez (6): Incansable y clave en la recuperación que terminó en el tercer gol.

Ingresaron: Lautaro Martínez (7), Nicolás González (5), Gonzalo Montiel (6), Nicolás Otamendi (-) y Facundo Medina (-).