Mundial 2026: lo que hay que saber con fixture, calendario, sedes y las nuevas reglas

Por Sitio Andino Deportes 4 de mayo de 2026 - 13:37
El
de Mundial 2026 Fútbol se juega del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, con 48 selecciones, 104 partidos y un formato completamente nuevo. Es la Copa del Mundo más grande jamás organizada y tiene a Argentina defendiendo el título en un torneo que redefine la competencia.
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A partir de ahí, el torneo avanzará con los
octavos entre el 4 y el 7 de julio, los cuartos el 9 y 10, las semifinales el 14 y 15, y la final que definirá al campeón del mundo.
Este calendario obliga a los equipos a sostener rendimiento durante más de un mes, en un contexto de alta exigencia física y competitiva.
El partido inaugural del Mundial 2026 de Fútbol y el inicio en el Estadio Azteca
El
partido inaugural del Mundial 2026 se disputará en el Estadio Azteca de Ciudad de México, un escenario emblemático que volverá a ser protagonista en la historia del fútbol.
con múltiples sedes y partidos distribuidos desde los primeros días. El arranque será clave para marcar el ritmo del torneo y comenzar a definir tendencias en cada grupo. Este encuentro marcará el inicio de una Copa del Mundo distinta, Sedes del Mundial 2026 y las ciudades que recibirán el torneo
El
Mundial 2026 se jugará en 16 ciudades de tres países, lo que representa un desafío logístico sin precedentes.
México será sede en
Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, Canadá en Toronto y Vancouver, y Estados Unidos concentrará la mayor cantidad de partidos en ciudades como Nueva York/Nueva Jersey, Los Ángeles, Dallas, Miami, Atlanta, Seattle, Houston, Boston, San Francisco y Kansas City.
La distancia entre sedes, los cambios de clima y los diferentes husos horarios serán factores determinantes en el desarrollo del torneo.
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Cómo se juega el Mundial 2026 con el nuevo formato de 48 equipos
El
formato del Mundial 2026 será completamente distinto al de ediciones anteriores. Habrá 12 grupos de cuatro selecciones, donde cada equipo jugará tres partidos.
Clasificarán los
dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, lo que dará lugar a una fase eliminatoria que comenzará en 16avos de final, algo inédito en la historia del torneo.
Este sistema genera un escenario más abierto, donde más selecciones tendrán chances de avanzar y donde cada partido tendrá un peso determinante.
Nuevas reglas en el Mundial 2026: expulsiones por protestar y conductas dentro del campo
, con expulsión directa para los jugadores que se tapen la boca al discutir con un rival y también para quienes abandonen el campo de juego en señal de protesta. La medida apunta a evitar situaciones de conflicto y conductas que generen polémicas dentro del partido. La FIFA implementará sanciones más duras en el Mundial 2026
Además, la normativa alcanzará a los cuerpos técnicos y podrá derivar en la pérdida del encuentro, en caso de que un equipo provoque la suspensión. Con estas decisiones, el organismo busca imponer mayor disciplina y cambiar la forma en que se manejan los reclamos dentro de la cancha.
Cuándo juega Argentina en el Mundial 2026 con fechas, sedes y horarios
La Selección Argentina ya tiene definido su calendario en la fase de grupos: Argentina vs Argelia – 16 de junio – Kansas City – 22:00 (hora argentina) Argentina vs Austria – 22 de junio – Dallas – 14:00 (hora argentina) Argentina vs Jordania – 27 de junio – Dallas – 23:00 (hora argentina)
El equipo tendrá la ventaja de disputar dos partidos en
Dallas, lo que reduce el desgaste por traslados en la segunda mitad de la fase.
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Cómo se define la clasificación en caso de empate en puntos
En caso de igualdad en puntos, se aplicarán los siguientes criterios:
Diferencia de gol Goles a favor Resultado entre los equipos empatados Diferencia de gol en esos partidos Goles a favor en esos encuentros Fair play Sorteo
En este formato, donde también clasifican terceros,
cada gol puede definir la clasificación. Argentina y el desafío de defender el título en un Mundial distinto
El desafío será sostener el nivel competitivo, adaptarse a las condiciones del calendario y responder en los momentos clave. La Selección Argentina campeona del mundo afrontará un torneo más largo, más exigente y con un formato completamente nuevo. Todos los partidos de la primera fase
Calendario del Grupo A
Jornada 1 México vs Sudáfrica: 11 junio - 1:00 pm CDMX | 2:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 3:00 pm E.T. | 4:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Ciudad de México
Corea del Sur vs Chequia: 11 junio - 8:00 pm CDMX | 9:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 10:00 pm E.T. | 11:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Guadalajara
Jornada 2 Chequia vs Sudáfrica: 18 junio - 10:00 am CDMX | 11:00 am Ecuador, Colombia, Perú | 12:00 pm ET | 1:00 pm Argentina, Chile, Uruguay- Sede: Atlanta
México vs Corea del Sur: 18 junio - 7:00 pm CDMX | 8:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 9:00 pm E.T. | 10:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Guadalajara
Jornada 3 Chequia vs México: 24 junio - 7:00 pm CDMX | 8:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 9:00 pm E.T. | 10:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Ciudad de México
Sudáfrica vs Corea del Sur: 24 junio - 7:00 pm CDMX | 8:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 9:00 pm E.T. | 10:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Monterrey Calendario del Grupo B
Jornada 1 Canadá vs Bosnia y Herzegovina: 12 junio - 1:00 pm CDMX | 2:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 3:00 pm E.T. | 4:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Toronto
Qatar vs Suiza: 13 junio - 1:00 pm CDMX | 2:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 3:00 pm E.T. | 4:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: San Francisco
Jornada 2 Suiza vs Bosnia y Herzegovina: 18 junio - 1:00 pm CDMX | 2:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 3:00 pm E.T. | 4:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Los Ángeles
Canadá vs Qatar: 18 junio - 4:00 pm CDMX | 5:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 6:00 pm E.T. | 7:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Vancouver
Jornada 3 Suiza vs Canadá: 24 junio - 1:00 pm CDMX | 2:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 3:00 pm E.T. | 4:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Vancouver
Bosnia y Herzegovina vs Qatar: 24 junio 1:00 pm CDMX | 2:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 3:00 pm E.T. | 4:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Seattle Calendario del Grupo C
Jornada 1 Brasil vs Marruecos: 13 junio – 4:00 pm CDMX | 5:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 6:00 pm E.T. | 7:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Nueva York / Nueva Jersey
Haití vs Escocia: 13 junio – 7:00 pm CDMX | 8:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 9:00 pm E.T. | 10:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Boston
Jornada 2 Escocia vs Marruecos: 19 junio – 4:00 pm CDMX | 5:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 6:00 pm E.T. | 7:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Boston
Brasil vs Haití: 19 junio – 7:00 pm CDMX | 8:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 9:00 pm E.T. | 10:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Filadelfia
Jornada 3 Escocia vs Brasil: 24 junio – 4:00 pm CDMX | 5:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 6:00 pm E.T. | 7:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Miami
Marruecos vs Haití: 24 junio – 4:00 pm CDMX | 5:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 6:00 pm E.T. | 7:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Atlanta Calendario del Grupo D
Jornada 1 Estados Unidos vs Paraguay: 12 junio – 7:00 pm CDMX | 8:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 9:00 pm E.T. | 10:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Los Ángeles
Australia vs Turquía: 13 junio – 10:00 pm CDMX | 11:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 12:00 am E.T. | 1:00 am Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Vancouver
Jornada 2 Turquía vs Paraguay: 19 junio – 10:00 pm CDMX | 11:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 12:00 am E.T. | 1:00 am Argentina, Chile, Uruguay - Sede: San Francisco
Estados Unidos vs Australia: 19 junio - 1:00 pm CDMX | 2:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 3:00 pm E.T. | 4:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Seattle
Jornada 3 Turquía vs Estados Unidos: 25 junio – 8:00 pm CDMX | 9:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 10:00 pm E.T. | 11:00 pm Argentina, Chile, Uruguay – Sede: Los Ángeles
Paraguay vs Australia: 25 junio – 8:00 pm CDMX | 9:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 10:00 pm E.T. | 11:00 pm Argentina, Chile, Uruguay – Sede: San Francisco Calendario del Grupo E
Jornada 1 Alemania vs Curazao: 14 junio – 11:00 am CDMX | 12:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 1:00 pm E.T. | 3:00 pm Argentina, Chile, Uruguay – Sede: Houston
Costa de Marfil vs Ecuador: 14 junio – 5:00 pm CDMX | 6:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 7:00 pm E.T. | 8:00 pm Argentina, Chile, Uruguay – Sede: Filadelfia
Jornada 2 Alemania vs Costa de Marfil: 20 junio – 2:00 pm CDMX | 3:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 4:00 pm E.T. | 5:00 pm Argentina, Chile, Uruguay – Sede: Toronto
Ecuador vs Curazao: 20 junio – 6:00 pm CDMX | 7:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 8:00 pm E.T. | 9:00 pm Argentina, Chile, Uruguay – Sede: Kansas City
Jornada 3 Ecuador vs Alemania: 25 junio – 2:00 pm CDMX | 3:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 4:00 pm E.T. | 5:00 pm Argentina, Chile, Uruguay – Sede: Nueva York / Nueva Jersey
Curazao vs Costa de Marfil: 25 junio – 2:00 pm CDMX | 3:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 4:00 pm E.T. | 5:00 pm Argentina, Chile, Uruguay – Sede: Filadelfia Calendario del Grupo F
Jornada 1 Países Bajos vs Japón: 14 junio – 2:00 pm CDMX | 3:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 4:00 pm E.T. | 5:00 pm Argentina, Chile, Uruguay – Sede: Dallas
Suecia vs Túnez: 14 junio – 8:00 pm CDMX | 9:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 10:00 pm E.T. | 11:00 pm Argentina, Chile, Uruguay – Sede: Monterrey
Jornada 2 Países Bajos vs Suecia: 20 junio – 11:00 am CDMX | 12:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 1:00 pm E.T. | 3:00 pm Argentina, Chile, Uruguay – Sede: Houston
Túnez vs Japón: 20 junio – 10:00 pm CDMX | 11:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 12:00 am E.T. | 1:00 am Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Guadalajara
Jornada 3 Japón vs Suecia: 25 junio – 5:00 pm CDMX | 6:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 7:00 pm E.T. | 8:00 pm Argentina, Chile, Uruguay – Sede: Dallas
Túnez vs Países Bajos: 25 junio – 5:00 pm CDMX | 6:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 7:00 pm E.T. | 8:00 pm Argentina, Chile, Uruguay – Sede: Kansas City Calendario del Grupo G
Jornada 1 Irán vs Nueva Zelanda: 15 junio – 7:00 pm CDMX | 8:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 9:00 pm E.T. | 10:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Los Ángeles
Bélgica vs Egipto: 15 junio – 1:00 pm CDMX | 2:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 3:00 pm E.T. | 4:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Seattle
Jornada 2 Bélgica vs Irán: 21 junio – 1:00 pm CDMX | 2:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 3:00 pm E.T. | 4:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Los Ángeles
Nueva Zelanda vs Egipto: 21 junio - 7:00 pm CDMX | 8:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 9:00 pm E.T. | 10:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Vancouver
Jornada 3 Egipto vs Irán: 26 junio – 9:00 pm CDMX | 10:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 11:00 pm E.T. | 12.00 am Argentina, Chile, Uruguay – Sede: Seattle
Nueva Zelanda vs Bélgica: 26 junio – 9:00 pm CDMX | 10:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 11:00 pm E.T. | 12.00 am Argentina, Chile, Uruguay – Sede: Vancouver Calendario del Grupo H
Jornada 1 España vs Cabo Verde: 15 junio – 10:00 am CDMX | 11:00 am Ecuador, Colombia, Perú | 12:00 pm ET | 1:00 pm Argentina, Chile, Uruguay- Sede: Atlanta
Arabia Saudita vs Uruguay: 15 junio – 4:00 pm CDMX | 5:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 6:00 pm E.T. | 7:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Miami
Jornada 2 España vs Arabia Saudita: 21 junio – 10:00 am CDMX | 11:00 am Ecuador, Colombia, Perú | 12:00 pm ET | 1:00 pm Argentina, Chile, Uruguay- Sede: Atlanta
Uruguay vs Cabo Verde: 21 junio – 4:00 pm CDMX | 5:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 6:00 pm E.T. | 7:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Miami
Jornada 3 Cabo Verde vs Arabia Saudita: 26 junio – 6:00 pm CDMX | 7:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 8:00 pm E.T. | 9:00 pm Argentina, Chile, Uruguay – Sede: Houston
Uruguay vs España: 26 junio – 6:00 pm CDMX | 7:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 8:00 pm E.T. | 9:00 pm Argentina, Chile, Uruguay – Sede: Guadalajara Calendario del Grupo I
Jornada 1 Francia vs Senegal: 16 junio – 1:00 pm CDMX | 2:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 3:00 pm E.T. | 4:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Nueva York / Nueva Jersey
Irak vs Noruega: 16 junio – 4:00 pm CDMX | 5:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 6:00 pm E.T. | 7:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Boston
Jornada 2 Francia vs Irak: 22 junio – 3:00 pm CDMX | 4:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 5:00 pm E.T. | 5:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Filadelfia
Noruega vs Senegal: 22 junio – 6:00 pm CDMX | 7:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 8:00 pm E.T. | 9:00 pm Argentina, Chile, Uruguay – Sede: Nueva York / Nueva Jersey
Jornada 3 Noruega vs Francia: 26 junio – 1:00 pm CDMX | 2:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 3:00 pm E.T. | 4:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Boston
Senegal vs Irak: 26 junio – 1:00 pm CDMX | 2:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 3:00 pm E.T. | 4:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Toronto Calendario del Grupo J
Jornada 1 16 junio – 7:00 pm CDMX | 8:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 9:00 pm E.T. | Argentina vs Argelia: 10:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Kansas City
Austria vs Jordania: 16 junio – 10:00 pm CDMX | 11:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 12:00 am E.T. | 1:00 am Argentina, Chile, Uruguay - Sede: San Francisco
Jornada 2 Argentina vs Austria: 22 junio – 11:00 am CDMX | 12:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 1:00 pm E.T. | 3:00 pm Argentina, Chile, Uruguay – Sede: Dallas
Jordania vs Argelia: 22 junio – 9:00 pm CDMX | 10:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 11:00 pm E.T. | 12.00 am Argentina, Chile, Uruguay – Sede: San Francisco
Jornada 3 Argelia vs Austria: 27 junio – 8:00 pm CDMX | 9:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 10:00 pm E.T. | 11:00 pm Argentina, Chile, Uruguay – Sede: Kansas City
Jordania vs Argentina: 27 junio 8:00 pm CDMX | 9:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 10:00 pm E.T. | 11:00 pm Argentina, Chile, Uruguay – Sede: Dallas
Calendario del Grupo K
Jornada 1 Portugal vs Congo: 17 junio – 11:00 am CDMX | 12:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 1:00 pm E.T. | 3:00 pm Argentina, Chile, Uruguay – Sede: Houston
Uzbekistán vs Colombia: 17 junio – 8:00 pm CDMX | 9:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 10:00 pm E.T. | 11:00 pm Argentina, Chile, Uruguay – Sede: Ciudad de México
Jornada 2 Portugal vs Uzbekistán: 23 junio – 11:00 am CDMX | 12:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 1:00 pm E.T. | 3:00 pm Argentina, Chile, Uruguay – Sede: Houston
Colombia vs Congo: 23 junio – 8:00 pm CDMX | 9:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 10:00 pm E.T. | 11:00 pm Argentina, Chile, Uruguay – Sede: Guadalajara
Jornada 3 Colombia vs Portugal: 27 junio – 5:30 pm CDMX | 6:30 pm Ecuador, Colombia, Perú | 7:30 pm E.T. | 8:30 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Miami
Congo vs Uzbekistán: 27 junio – 5:30 pm CDMX | 6:30 pm Ecuador, Colombia, Perú | 7:30 pm E.T. | 8:30 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Atlanta Calendario del Grupo L
Jornada 1 Inglaterra vs Croacia: 17 junio – 2:00 pm CDMX | 3:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 4:00 pm E.T. | 5:00 pm Argentina, Chile, Uruguay – Sede: Dallas
Ghana vs Panamá: 17 junio – 5:00 pm CDMX | 6:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 7:00 pm E.T. | 8:00 pm Argentina, Chile, Uruguay – Sede: Toronto
Jornada 2 Inglaterra vs Ghana: 23 junio – 2:00 pm CDMX | 3:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 4:00 pm E.T. | 5:00 pm Argentina, Chile, Uruguay – Sede: Boston
Panamá vs Croacia: 23 junio – 5:00 pm CDMX | 6:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 7:00 pm E.T. | 8:00 pm Argentina, Chile, Uruguay – Sede: Toronto
Jornada 3 Panamá vs Inglaterra: 27 junio – 3:00 pm CDMX | 4:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 5:00 pm E.T. | 5:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Nueva York / Nueva Jersey
Croacia vs Ghana: 27 junio – 3:00 pm CDMX | 4:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 5:00 pm E.T. | 5:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Filadelfia
La última de Lionel Messi
El
, el cierre definitivo de una carrera irrepetible en la Mundial 2026 será el último de Lionel Messi Copa del Mundo. A los 39 años, el capitán de la Selección Argentina llegará a Estados Unidos, México y Canadá con la tranquilidad de haber sido campeón en Qatar 2022, pero también con la responsabilidad de liderar por última vez a un equipo que sigue siendo competitivo. Su presencia convierte cada partido en un evento global y le da al torneo un condimento emocional único.
En ese contexto, la despedida de
Lionel Messi en el Mundial 2026 tendrá un peso simbólico enorme. No solo será el adiós del mejor jugador de su generación, sino también el final de una era que marcó al fútbol mundial durante más de una década. Rodeado de un grupo consolidado y con la experiencia de haber alcanzado la gloria, el rosarino buscará cerrar su historia en la Copa del Mundo de la mejor manera posible, en un torneo que quedará inevitablemente ligado a su legado.