Mundial 2026: lo que hay que saber con fixture, calendario, sedes y las nuevas reglas

El Mundial 2026 de Fútbol se juega del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá , con 48 selecciones, 104 partidos y un formato completamente nuevo . Es la Copa del Mundo más grande jamás organizada y tiene a Argentina defendiendo el título en un torneo que redefine la competencia.

El calendario del Mundial, con horario y canal. Actualizado. @TorresTavo . pic.twitter.com/wRcPR3Q9O1

Mano dura para el Mundial 2026: mirá qué cambios se vienen

El Mundial 2026 comienza el 11 de junio con el partido inaugural y se extenderá hasta el 19 de julio , cuando se dispute la final. La fase de grupos se jugará hasta el 27 de junio, mientras que la etapa eliminatoria arrancará con los 16avos de final desde el 28 de junio .

A partir de ahí, el torneo avanzará con los octavos entre el 4 y el 7 de julio , los cuartos el 9 y 10 , las semifinales el 14 y 15 , y la final que definirá al campeón del mundo.

Este calendario obliga a los equipos a sostener rendimiento durante más de un mes, en un contexto de alta exigencia física y competitiva.

El partido inaugural del Mundial 2026 de Fútbol y el inicio en el Estadio Azteca

El partido inaugural del Mundial 2026 se disputará en el Estadio Azteca de Ciudad de México, un escenario emblemático que volverá a ser protagonista en la historia del fútbol.

Este encuentro marcará el inicio de una Copa del Mundo distinta, con múltiples sedes y partidos distribuidos desde los primeros días. El arranque será clave para marcar el ritmo del torneo y comenzar a definir tendencias en cada grupo.

Sedes del Mundial 2026 y las ciudades que recibirán el torneo

El Mundial 2026 se jugará en 16 ciudades de tres países, lo que representa un desafío logístico sin precedentes.

México será sede en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, Canadá en Toronto y Vancouver, y Estados Unidos concentrará la mayor cantidad de partidos en ciudades como Nueva York/Nueva Jersey, Los Ángeles, Dallas, Miami, Atlanta, Seattle, Houston, Boston, San Francisco y Kansas City.

La distancia entre sedes, los cambios de clima y los diferentes husos horarios serán factores determinantes en el desarrollo del torneo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sitioandinomza/status/2042270687725797852&partner=&hide_thread=false #DEPORTES I El árbitro sanmartiniano fue confirmado para el Mundial 2026 y marca un hito para Mendoza. Mirá toda la información. https://t.co/dfRaOlDN8o — Sitio Andino (@sitioandinomza) April 9, 2026

Cómo se juega el Mundial 2026 con el nuevo formato de 48 equipos

El formato del Mundial 2026 será completamente distinto al de ediciones anteriores. Habrá 12 grupos de cuatro selecciones, donde cada equipo jugará tres partidos.

Clasificarán los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, lo que dará lugar a una fase eliminatoria que comenzará en 16avos de final, algo inédito en la historia del torneo.

Este sistema genera un escenario más abierto, donde más selecciones tendrán chances de avanzar y donde cada partido tendrá un peso determinante.

Nuevas reglas en el Mundial 2026: expulsiones por protestar y conductas dentro del campo

La FIFA implementará sanciones más duras en el Mundial 2026, con expulsión directa para los jugadores que se tapen la boca al discutir con un rival y también para quienes abandonen el campo de juego en señal de protesta. La medida apunta a evitar situaciones de conflicto y conductas que generen polémicas dentro del partido.

Además, la normativa alcanzará a los cuerpos técnicos y podrá derivar en la pérdida del encuentro, en caso de que un equipo provoque la suspensión. Con estas decisiones, el organismo busca imponer mayor disciplina y cambiar la forma en que se manejan los reclamos dentro de la cancha.

Cuándo juega Argentina en el Mundial 2026 con fechas, sedes y horarios

La Selección Argentina ya tiene definido su calendario en la fase de grupos:

Argentina vs Argelia – 16 de junio – Kansas City – 22:00 (hora argentina)

Argentina vs Austria – 22 de junio – Dallas – 14:00 (hora argentina)

Argentina vs Jordania – 27 de junio – Dallas – 23:00 (hora argentina)

El equipo tendrá la ventaja de disputar dos partidos en Dallas, lo que reduce el desgaste por traslados en la segunda mitad de la fase.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1904655749185216585&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor ¡#Argentina está clasificada al Mundial 2026!



Los números abrazan nuestro desempeño y ya tenemos plaza asegurada para la máxima cita



Todos los detalles: https://t.co/T4bCCjh7cR pic.twitter.com/Ep6WhR6q99 — Selección Argentina (@Argentina) March 25, 2025

Cómo se define la clasificación en caso de empate en puntos

En caso de igualdad en puntos, se aplicarán los siguientes criterios:

Diferencia de gol

Goles a favor

Resultado entre los equipos empatados

Diferencia de gol en esos partidos

Goles a favor en esos encuentros

Fair play

Sorteo

En este formato, donde también clasifican terceros, cada gol puede definir la clasificación.

Argentina y el desafío de defender el título en un Mundial distinto

La Selección Argentina campeona del mundo afrontará un torneo más largo, más exigente y con un formato completamente nuevo. El desafío será sostener el nivel competitivo, adaptarse a las condiciones del calendario y responder en los momentos clave.

Todos los partidos de la primera fase

Calendario del Grupo A

Jornada 1

México vs Sudáfrica: 11 junio - 1:00 pm CDMX | 2:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 3:00 pm E.T. | 4:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Ciudad de México

Corea del Sur vs Chequia: 11 junio - 8:00 pm CDMX | 9:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 10:00 pm E.T. | 11:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Guadalajara

Jornada 2

Chequia vs Sudáfrica: 18 junio - 10:00 am CDMX | 11:00 am Ecuador, Colombia, Perú | 12:00 pm ET | 1:00 pm Argentina, Chile, Uruguay- Sede: Atlanta

México vs Corea del Sur: 18 junio - 7:00 pm CDMX | 8:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 9:00 pm E.T. | 10:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Guadalajara

Jornada 3

Chequia vs México: 24 junio - 7:00 pm CDMX | 8:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 9:00 pm E.T. | 10:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Ciudad de México

Sudáfrica vs Corea del Sur: 24 junio - 7:00 pm CDMX | 8:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 9:00 pm E.T. | 10:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Monterrey

Calendario del Grupo B

Jornada 1

Canadá vs Bosnia y Herzegovina : 12 junio - 1:00 pm CDMX | 2:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 3:00 pm E.T. | 4:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Toronto

Qatar vs Suiza: 13 junio - 1:00 pm CDMX | 2:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 3:00 pm E.T. | 4:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: San Francisco

Jornada 2

Suiza vs Bosnia y Herzegovina: 18 junio - 1:00 pm CDMX | 2:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 3:00 pm E.T. | 4:00 pm Argentina , Chile, Uruguay - Sede: Los Ángeles

Canadá vs Qatar: 18 junio - 4:00 pm CDMX | 5:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 6:00 pm E.T. | 7:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Vancouver

Jornada 3

Suiza vs Canadá: 24 junio - 1:00 pm CDMX | 2:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 3:00 pm E.T. | 4:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Vancouver

Bosnia y Herzegovina vs Qatar: 24 junio 1:00 pm CDMX | 2:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 3:00 pm E.T. | 4:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Seattle

Calendario del Grupo C

Jornada 1

Brasil vs Marruecos: 13 junio – 4:00 pm CDMX | 5:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 6:00 pm E.T. | 7:00 pm Argentina , Chile, Uruguay - Sede: Nueva York / Nueva Jersey

Haití vs Escocia: 13 junio – 7:00 pm CDMX | 8:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 9:00 pm E.T. | 10:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Boston

Jornada 2

Escocia vs Marruecos: 19 junio – 4:00 pm CDMX | 5:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 6:00 pm E.T. | 7:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Boston

Brasil vs Haití: 19 junio – 7:00 pm CDMX | 8:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 9:00 pm E.T. | 10:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Filadelfia

Jornada 3

Escocia vs Brasil: 24 junio – 4:00 pm CDMX | 5:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 6:00 pm E.T. | 7:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Miami

Marruecos vs Haití: 24 junio – 4:00 pm CDMX | 5:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 6:00 pm E.T. | 7:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Atlanta

Calendario del Grupo D

Jornada 1

Estados Unidos vs Paraguay: 12 junio – 7:00 pm CDMX | 8:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 9:00 pm E.T. | 10:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Los Ángeles

Australia vs Turquía: 13 junio – 10:00 pm CDMX | 11:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 12:00 am E.T. | 1:00 am Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Vancouver

Jornada 2

Turquía vs Paraguay: 19 junio – 10:00 pm CDMX | 11:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 12:00 am E.T. | 1:00 am Argentina , Chile, Uruguay - Sede: San Francisco

Estados Unidos vs Australia: 19 junio - 1:00 pm CDMX | 2:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 3:00 pm E.T. | 4:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Seattle

Jornada 3

Turquía vs Estados Unidos: 25 junio – 8:00 pm CDMX | 9:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 10:00 pm E.T. | 11:00 pm Argentina , Chile, Uruguay – Sede: Los Ángeles

Paraguay vs Australia: 25 junio – 8:00 pm CDMX | 9:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 10:00 pm E.T. | 11:00 pm Argentina, Chile, Uruguay – Sede: San Francisco

Calendario del Grupo E

Jornada 1

Alemania vs Curazao: 14 junio – 11:00 am CDMX | 12:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 1:00 pm E.T. | 3:00 pm Argentina, Chile, Uruguay – Sede: Houston

Costa de Marfil vs Ecuador: 14 junio – 5:00 pm CDMX | 6:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 7:00 pm E.T. | 8:00 pm Argentina, Chile, Uruguay – Sede: Filadelfia

Jornada 2

Alemania vs Costa de Marfil: 20 junio – 2:00 pm CDMX | 3:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 4:00 pm E.T. | 5:00 pm Argentina , Chile, Uruguay – Sede: Toronto

Ecuador vs Curazao: 20 junio – 6:00 pm CDMX | 7:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 8:00 pm E.T. | 9:00 pm Argentina, Chile, Uruguay – Sede: Kansas City

Jornada 3

Ecuador vs Alemania: 25 junio – 2:00 pm CDMX | 3:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 4:00 pm E.T. | 5:00 pm Argentina , Chile, Uruguay – Sede: Nueva York / Nueva Jersey

Curazao vs Costa de Marfil: 25 junio – 2:00 pm CDMX | 3:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 4:00 pm E.T. | 5:00 pm Argentina, Chile, Uruguay – Sede: Filadelfia

Calendario del Grupo F

Jornada 1

Países Bajos vs Japón: 14 junio – 2:00 pm CDMX | 3:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 4:00 pm E.T. | 5:00 pm Argentina, Chile, Uruguay – Sede: Dallas

Suecia vs Túnez: 14 junio – 8:00 pm CDMX | 9:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 10:00 pm E.T. | 11:00 pm Argentina, Chile, Uruguay – Sede: Monterrey

Jornada 2

Países Bajos vs Suecia : 20 junio – 11:00 am CDMX | 12:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 1:00 pm E.T. | 3:00 pm Argentina , Chile, Uruguay – Sede: Houston

Túnez vs Japón: 20 junio – 10:00 pm CDMX | 11:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 12:00 am E.T. | 1:00 am Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Guadalajara

Jornada 3

Japón vs Suecia: 25 junio – 5:00 pm CDMX | 6:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 7:00 pm E.T. | 8:00 pm Argentina, Chile, Uruguay – Sede: Dallas

Túnez vs Países Bajos: 25 junio – 5:00 pm CDMX | 6:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 7:00 pm E.T. | 8:00 pm Argentina, Chile, Uruguay – Sede: Kansas City

Calendario del Grupo G

Jornada 1

Irán vs Nueva Zelanda: 15 junio – 7:00 pm CDMX | 8:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 9:00 pm E.T. | 10:00 pm Argentina , Chile, Uruguay - Sede: Los Ángeles

Bélgica vs Egipto: 15 junio – 1:00 pm CDMX | 2:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 3:00 pm E.T. | 4:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Seattle

Jornada 2

Bélgica vs Irán: 21 junio – 1:00 pm CDMX | 2:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 3:00 pm E.T. | 4:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Los Ángeles

Nueva Zelanda vs Egipto: 21 junio - 7:00 pm CDMX | 8:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 9:00 pm E.T. | 10:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Vancouver

Jornada 3

Egipto vs Irán: 26 junio – 9:00 pm CDMX | 10:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 11:00 pm E.T. | 12.00 am Argentina, Chile, Uruguay – Sede: Seattle

Nueva Zelanda vs Bélgica: 26 junio – 9:00 pm CDMX | 10:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 11:00 pm E.T. | 12.00 am Argentina, Chile, Uruguay – Sede: Vancouver

Calendario del Grupo H

Jornada 1

España vs Cabo Verde: 15 junio – 10:00 am CDMX | 11:00 am Ecuador, Colombia, Perú | 12:00 pm ET | 1:00 pm Argentina, Chile, Uruguay- Sede: Atlanta

Arabia Saudita vs Uruguay: 15 junio – 4:00 pm CDMX | 5:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 6:00 pm E.T. | 7:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Miami

Jornada 2

España vs Arabia Saudita: 21 junio – 10:00 am CDMX | 11:00 am Ecuador, Colombia, Perú | 12:00 pm ET | 1:00 pm Argentina , Chile, Uruguay- Sede: Atlanta

Uruguay vs Cabo Verde: 21 junio – 4:00 pm CDMX | 5:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 6:00 pm E.T. | 7:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Miami

Jornada 3

Cabo Verde vs Arabia Saudita: 26 junio – 6:00 pm CDMX | 7:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 8:00 pm E.T. | 9:00 pm Argentina, Chile, Uruguay – Sede: Houston

Uruguay vs España: 26 junio – 6:00 pm CDMX | 7:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 8:00 pm E.T. | 9:00 pm Argentina, Chile, Uruguay – Sede: Guadalajara

Calendario del Grupo I

Jornada 1

Francia vs Senegal: 16 junio – 1:00 pm CDMX | 2:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 3:00 pm E.T. | 4:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Nueva York / Nueva Jersey

Irak vs Noruega: 16 junio – 4:00 pm CDMX | 5:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 6:00 pm E.T. | 7:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Boston

Jornada 2

Francia vs Irak: 22 junio – 3:00 pm CDMX | 4:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 5:00 pm E.T. | 5:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Filadelfia

Noruega vs Senegal: 22 junio – 6:00 pm CDMX | 7:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 8:00 pm E.T. | 9:00 pm Argentina, Chile, Uruguay – Sede: Nueva York / Nueva Jersey

Jornada 3

Noruega vs Francia: 26 junio – 1:00 pm CDMX | 2:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 3:00 pm E.T. | 4:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Boston

Senegal vs Irak: 26 junio – 1:00 pm CDMX | 2:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 3:00 pm E.T. | 4:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Toronto

Calendario del Grupo J

Jornada 1

Argentina vs Argelia: 16 junio – 7:00 pm CDMX | 8:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 9:00 pm E.T. | 10:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Kansas City

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Austria vs Jordania: 16 junio – 10:00 pm CDMX | 11:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 12:00 am E.T. | 1:00 am Argentina, Chile, Uruguay - Sede: San Francisco

Jornada 2

Argentina vs Austria: 22 junio – 11:00 am CDMX | 12:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 1:00 pm E.T. | 3:00 pm Argentina, Chile, Uruguay – Sede: Dallas

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Jordania vs Argelia: 22 junio – 9:00 pm CDMX | 10:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 11:00 pm E.T. | 12.00 am Argentina, Chile, Uruguay – Sede: San Francisco

Jornada 3

Argelia vs Austria: 27 junio – 8:00 pm CDMX | 9:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 10:00 pm E.T. | 11:00 pm Argentina, Chile, Uruguay – Sede: Kansas City

Jordania vs Argentina: 27 junio 8:00 pm CDMX | 9:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 10:00 pm E.T. | 11:00 pm Argentina, Chile, Uruguay – Sede: Dallas

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Calendario del Grupo K

Jornada 1

Portugal vs Congo: 17 junio – 11:00 am CDMX | 12:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 1:00 pm E.T. | 3:00 pm Argentina, Chile, Uruguay – Sede: Houston

Uzbekistán vs Colombia: 17 junio – 8:00 pm CDMX | 9:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 10:00 pm E.T. | 11:00 pm Argentina, Chile, Uruguay – Sede: Ciudad de México

Jornada 2

Portugal vs Uzbekistán: 23 junio – 11:00 am CDMX | 12:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 1:00 pm E.T. | 3:00 pm Argentina , Chile, Uruguay – Sede: Houston

Colombia vs Congo: 23 junio – 8:00 pm CDMX | 9:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 10:00 pm E.T. | 11:00 pm Argentina, Chile, Uruguay – Sede: Guadalajara

Jornada 3

Colombia vs Portugal: 27 junio – 5:30 pm CDMX | 6:30 pm Ecuador, Colombia, Perú | 7:30 pm E.T. | 8:30 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Miami

Congo vs Uzbekistán: 27 junio – 5:30 pm CDMX | 6:30 pm Ecuador, Colombia, Perú | 7:30 pm E.T. | 8:30 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Atlanta

Calendario del Grupo L

Jornada 1

Inglaterra vs Croacia: 17 junio – 2:00 pm CDMX | 3:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 4:00 pm E.T. | 5:00 pm Argentina, Chile, Uruguay – Sede: Dallas

Ghana vs Panamá: 17 junio – 5:00 pm CDMX | 6:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 7:00 pm E.T. | 8:00 pm Argentina, Chile, Uruguay – Sede: Toronto

Jornada 2

Inglaterra vs Ghana: 23 junio – 2:00 pm CDMX | 3:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 4:00 pm E.T. | 5:00 pm Argentina, Chile, Uruguay – Sede: Boston

Panamá vs Croacia: 23 junio – 5:00 pm CDMX | 6:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 7:00 pm E.T. | 8:00 pm Argentina, Chile, Uruguay – Sede: Toronto

Jornada 3

Panamá vs Inglaterra: 27 junio – 3:00 pm CDMX | 4:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 5:00 pm E.T. | 5:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Nueva York / Nueva Jersey

Croacia vs Ghana: 27 junio – 3:00 pm CDMX | 4:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 5:00 pm E.T. | 5:00 pm Argentina, Chile, Uruguay - Sede: Filadelfia

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La última de Lionel Messi

El Mundial 2026 será el último de Lionel Messi, el cierre definitivo de una carrera irrepetible en la Copa del Mundo. A los 39 años, el capitán de la Selección Argentina llegará a Estados Unidos, México y Canadá con la tranquilidad de haber sido campeón en Qatar 2022, pero también con la responsabilidad de liderar por última vez a un equipo que sigue siendo competitivo. Su presencia convierte cada partido en un evento global y le da al torneo un condimento emocional único.

En ese contexto, la despedida de Lionel Messi en el Mundial 2026 tendrá un peso simbólico enorme. No solo será el adiós del mejor jugador de su generación, sino también el final de una era que marcó al fútbol mundial durante más de una década. Rodeado de un grupo consolidado y con la experiencia de haber alcanzado la gloria, el rosarino buscará cerrar su historia en la Copa del Mundo de la mejor manera posible, en un torneo que quedará inevitablemente ligado a su legado.