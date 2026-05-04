4 de mayo de 2026
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Club Sportivo Independiente Rivadavia

La Lepra recibe al Fluminense en la Libertadores: cómo comprar las entradas

El Club Sportivo Independiente Rivadavia choca contra el conjunto brasileño por la Copa Conmebol Libertadores. Mirá los detalles.

La Lepra la tiene complicada.

La Lepra la tiene complicada.

Por Sitio Andino Deportes

El Club Sportivo Independiente Rivadavia ya vive clima de Copa Libertadores y habilitó la venta de entradas para el partido de este miércoles ante Fluminense, que se jugará desde las 21.30 en el estadio Malvinas Argentinas. El encuentro es clave, ya que la Lepra lidera su grupo y puede asegurar la clasificación a octavos de final.

Cómo comprar entradas para Independiente Rivadavia vs Fluminense

Las entradas están disponibles de manera online a través de la plataforma Global Fan. El club informó que los socios con cuota al día podrán comprar una entrada adicional para un no socio, con el mismo valor preferencial.

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Precios de las entradas para Independiente Rivadavia vs Fluminense

Los valores varían según la ubicación y la condición de socio.

Socios:

  • Popular: $32.000
  • Platea descubierta: $50.000
  • Platea cubierta: $72.000

No socios:

  • Popular: $60.000
  • Platea descubierta: $80.000
  • Platea cubierta: $110.000
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Cómo llega Independiente Rivadavia al partido de Copa Libertadores

Independiente Rivadavia lidera el Grupo C con puntaje ideal. El equipo mendocino suma 9 puntos en tres partidos, producto de tres victorias consecutivas, y mantiene una diferencia importante sobre sus rivales: Bolívar (4), Deportivo La Guaira (2) y Fluminense (1).

Además, la Lepra ya dio el golpe en Brasil, donde derrotó a Fluminense en el Maracaná, resultado que fortaleció su candidatura en el grupo.

Qué necesita la Lepra para clasificar a octavos

Independiente Rivadavia puede asegurar su clasificación en esta misma fecha. Si gana, sellará automáticamente su pase a octavos de final. Incluso, un empate también podría alcanzarle, ya que llegaría a 10 puntos con solo dos partidos por disputar, quedando en una posición muy favorable.

El partido ante Fluminense aparece como una gran oportunidad para consolidar su liderazgo y seguir haciendo historia en la Copa Libertadores.

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