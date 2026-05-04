La Lepra recibe al Fluminense en la Libertadores: cómo comprar las entradas

El Club Sportivo Independiente Rivadavia ya vive clima de Copa Libertadores y habilitó la venta de entradas para el partido de este miércoles ante Fluminense , que se jugará desde las 21.30 en el estadio Malvinas Argentinas. El encuentro es clave, ya que la Lepra lidera su grupo y puede asegurar la clasificación a octavos de final .

Las entradas están disponibles de manera online a través de la plataforma Global Fan. El club informó que los socios con cuota al día podrán comprar una entrada adicional para un no socio , con el mismo valor preferencial.

La Lepra espera rival en una jornada clave para el cierre de la fase regular

Se definió el día y horario del duelo de la Lepra por los octavos de final del Torneo Apertura

Se espera una convocatoria masiva, en lo que podría ser uno de los partidos con mayor asistencia del equipo en la Copa Libertadores.

Los valores varían según la ubicación y la condición de socio.

Socios:

Popular: $32.000

Platea descubierta: $50.000

Platea cubierta: $72.000

No socios:

Popular: $60.000

Platea descubierta: $80.000

Platea cubierta: $110.000

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSIRoficial/status/2051051845637058795&partner=&hide_thread=false Ya está habilitada la venta de entradas para el partido de local por CONMEBOL #Libertadores vs Fluminense.



Además, el socio con cuota al día podrá adquirir 1 entrada extra para un no socio, con valor idéntico al precio exclusivo de socio.



Venta a través de Global Fan… pic.twitter.com/ZMjsYok5mU — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) May 3, 2026

Cómo llega Independiente Rivadavia al partido de Copa Libertadores

Independiente Rivadavia lidera el Grupo C con puntaje ideal. El equipo mendocino suma 9 puntos en tres partidos, producto de tres victorias consecutivas, y mantiene una diferencia importante sobre sus rivales: Bolívar (4), Deportivo La Guaira (2) y Fluminense (1).

Además, la Lepra ya dio el golpe en Brasil, donde derrotó a Fluminense en el Maracaná, resultado que fortaleció su candidatura en el grupo.

Qué necesita la Lepra para clasificar a octavos

Independiente Rivadavia puede asegurar su clasificación en esta misma fecha. Si gana, sellará automáticamente su pase a octavos de final. Incluso, un empate también podría alcanzarle, ya que llegaría a 10 puntos con solo dos partidos por disputar, quedando en una posición muy favorable.

El partido ante Fluminense aparece como una gran oportunidad para consolidar su liderazgo y seguir haciendo historia en la Copa Libertadores.