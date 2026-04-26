26 de abril de 2026
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Club Sportivo Independiente Rivadavia

En vivo: la Lepra reacciona y empata 1 a 1 ante el Lobo en el clásico mendocino

El Club Sportivo Independiente Rivadavia y el Mensana se enfrentan por el Torneo Apertura 2026. Mirá los detalles del duelo.

La Lepra y el Mensana vuelven a enfrentarse en Primera.

La Lepra y el Mensana vuelven a enfrentarse en Primera.

 Por Sebastián Colucci

Mendoza se detiene. El Club Sportivo Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima animarán el superclásico mendocino este domingo a las 15 en el Bautista Gargantini, en un partido que paraliza a la provincia y que llega en un momento clave del Torneo Apertura.

El encuentro será dirigido por Yael Falcón Pérez y se podrá ver por TNT Sports Premium y HBO Max (Pack Fútbol).

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Un clásico que se juega mucho más que tres puntos

No es un partido más. La Lepra llega como líder, ya clasificada a los playoffs y en un momento extraordinario, mientras que el Lobo arriba en levantada, con la necesidad de sumar para meterse en la pelea.

El contexto lo potencia todo: uno quiere sostener la cima y el otro dar el golpe, en una fecha donde el torneo empieza a definirse.

La Lepra, con confianza y respaldo de su gente

El equipo de Alfredo Berti atraviesa su mejor momento. Con resultados, funcionamiento y una identidad clara, Independiente Rivadavia buscará hacerse fuerte en casa y ratificar su liderazgo.

El Gargantini promete estar lleno y jugar su propio partido.

Gimnasia, en levantada y con hambre de clásico

Del otro lado, el Mensana llega con otro aire. Sumó puntos importantes en las últimas fechas ante Vélez, Platense y Lanús, y quiere aprovechar el envión sabiendo que un triunfo en el clásico puede cambiar su rumbo en el campeonato.

La urgencia y el orgullo serán parte del combo.

Los equipos que se perfilan

Si bien el foco está en el clima del partido, ambos entrenadores tienen prácticamente definidos sus equipos:

Independiente Rivadavia: Bolcato; Bonifacio, Costa, Studer, Gómez; Bottari, Florentín, M. Fernández; Villa, Arce y Sartori.

Gimnasia y Esgrima: Rigamonti; Cortez, Mondino, Muñoz, Saavedra; Antonini, Andrada, E. Fernández; Lencioni, Modica y Sabatini.

Datos del partido

  • Día: domingo 26 de abril
  • Hora: 15:00
  • Estadio: Bautista Gargantini
  • Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • TV: TNT Sports Premium y HBO Max (Pack Fútbol)

Preguntas sobre el clásico entre la Lepra y el Lobo

¿Cuándo se juega el clásico mendocino?

El domingo 26 de abril a las 15.

¿Dónde se juega Independiente vs Gimnasia?

En el estadio Bautista Gargantini.

¿Por dónde se puede ver el partido?

Por TNT Sports Premium y HBO Max.

¿Cómo llega Independiente Rivadavia?

Como líder y ya clasificado a los playoffs.

¿Cómo llega Gimnasia y Esgrima?

En levantada y con la necesidad de sumar.

La síntesis

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Los goles del partido

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