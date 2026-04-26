En vivo: la Lepra reacciona y empata 1 a 1 ante el Lobo en el clásico mendocino

La Lepra y el Mensana vuelven a enfrentarse en Primera.

Mendoza se detiene. El Club Sportivo Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima animarán el superclásico mendocino este domingo a las 15 en el Bautista Gargantini , en un partido que paraliza a la provincia y que llega en un momento clave del Torneo Apertura .

El encuentro será dirigido por Yael Falcón Pérez y se podrá ver por TNT Sports Premium y HBO Max (Pack Fútbol) .

De revelación a protagonista: el equipo mendocino que sueña con ganar el Apertura 2026

El clásico mendocino entre Independiente Rivadavia y Gimnasia llega con un claro mensaje de paz

No es un partido más. La Lepra llega como líder, ya clasificada a los playoffs y en un momento extraordinario , mientras que el Lobo arriba en levantada , con la necesidad de sumar para meterse en la pelea.

El contexto lo potencia todo: uno quiere sostener la cima y el otro dar el golpe , en una fecha donde el torneo empieza a definirse.

La Lepra, con confianza y respaldo de su gente

El equipo de Alfredo Berti atraviesa su mejor momento. Con resultados, funcionamiento y una identidad clara, Independiente Rivadavia buscará hacerse fuerte en casa y ratificar su liderazgo.

El Gargantini promete estar lleno y jugar su propio partido.

Gimnasia, en levantada y con hambre de clásico

Del otro lado, el Mensana llega con otro aire. Sumó puntos importantes en las últimas fechas ante Vélez, Platense y Lanús, y quiere aprovechar el envión sabiendo que un triunfo en el clásico puede cambiar su rumbo en el campeonato.

La urgencia y el orgullo serán parte del combo.

Los equipos que se perfilan

Si bien el foco está en el clima del partido, ambos entrenadores tienen prácticamente definidos sus equipos:

Independiente Rivadavia: Bolcato; Bonifacio, Costa, Studer, Gómez; Bottari, Florentín, M. Fernández; Villa, Arce y Sartori.

Gimnasia y Esgrima: Rigamonti; Cortez, Mondino, Muñoz, Saavedra; Antonini, Andrada, E. Fernández; Lencioni, Modica y Sabatini.

Datos del partido

Día: domingo 26 de abril

domingo 26 de abril Hora: 15:00

15:00 Estadio: Bautista Gargantini

Bautista Gargantini Árbitro: Yael Falcón Pérez

TV: TNT Sports Premium y HBO Max (Pack Fútbol)

Preguntas sobre el clásico entre la Lepra y el Lobo

¿Cuándo se juega el clásico mendocino?

El domingo 26 de abril a las 15.

¿Dónde se juega Independiente vs Gimnasia?

En el estadio Bautista Gargantini.

¿Por dónde se puede ver el partido?

Por TNT Sports Premium y HBO Max.

¿Cómo llega Independiente Rivadavia?

Como líder y ya clasificado a los playoffs.

¿Cómo llega Gimnasia y Esgrima?

En levantada y con la necesidad de sumar.

La síntesis

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Los goles del partido

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Gimnasia de Mendoza puso el 1-0 ante la Lepra



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Studer y el empate de la Lepra ante Gimnasia de Mendoza



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Los resultados

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Las posiciones