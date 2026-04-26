En vivo: la Lepra reacciona y empata 1 a 1 ante el Lobo en el clásico mendocino

Mendoza se detiene. El Club Sportivo Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima animarán el superclásico mendocino este domingo a las 15 en el Bautista Gargantini, en un partido que paraliza a la provincia y que llega en un momento clave del Torneo Apertura.
El encuentro será dirigido por Yael Falcón Pérez y se podrá ver por TNT Sports Premium y HBO Max (Pack Fútbol).
No es un partido más. La Lepra llega como líder, ya clasificada a los playoffs y en un momento extraordinario, mientras que el Lobo arriba en levantada, con la necesidad de sumar para meterse en la pelea.
El contexto lo potencia todo: uno quiere sostener la cima y el otro dar el golpe, en una fecha donde el torneo empieza a definirse.
La Lepra, con confianza y respaldo de su gente
El equipo de Alfredo Berti atraviesa su mejor momento. Con resultados, funcionamiento y una identidad clara, Independiente Rivadavia buscará hacerse fuerte en casa y ratificar su liderazgo.
El Gargantini promete estar lleno y jugar su propio partido.
Gimnasia, en levantada y con hambre de clásico
Del otro lado, el Mensana llega con otro aire. Sumó puntos importantes en las últimas fechas ante Vélez, Platense y Lanús, y quiere aprovechar el envión sabiendo que un triunfo en el clásico puede cambiar su rumbo en el campeonato.