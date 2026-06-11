Copa Mundial de Fútbol de 2026 Mundial 2026 en vivo: todos los partidos, resultados y goles minuto a minuto

El Estadio Azteca vuelve a ser escenario de una jornada histórica con el inicio del Mundial 2026. Foto: Prensa FIFA

Seguí el desarrollo completo de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, con actualizaciones permanentes, resultados al instante y los goles y momentos destacados de cada encuentro.