Mundial 2026 en vivo: todos los partidos, resultados y goles minuto a minuto

El Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, ya está en marcha. En esta cobertura en vivo econtrarás todos los partidos de la cita mundialista, con resultados actualizados, goles, momentos destacados y el seguimiento minuto a minuto de cada jornada del torneo.
Finalizó el primer partido del Mundial 2026: México debutó con una victoria
La Selección de México comenzó su participación en el Mundial 2026 con un triunfo por 2-0 sobre Sudáfrica. Los goles del encuentro fueron convertidos por Julián Andrés Quiñones y Raúl Jiménez.
El partido también estuvo marcado por las expulsiones, con tres tarjetas rojas en total: dos para el conjunto africano y una para el seleccionado anfitrión.