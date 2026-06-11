11 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026 en vivo: todos los partidos, resultados y goles minuto a minuto

El Estadio Azteca vuelve a ser escenario de una jornada histórica con el inicio del Mundial 2026.

El Estadio Azteca vuelve a ser escenario de una jornada histórica con el inicio del Mundial 2026.

Foto: Prensa FIFA

Seguí el desarrollo completo de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, con actualizaciones permanentes, resultados al instante y los goles y momentos destacados de cada encuentro.

Sitio Andino | Luis Calizaya
Por Luis Calizaya

EN VIVO

El Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, ya está en marcha. En esta cobertura en vivo econtrarás todos los partidos de la cita mundialista, con resultados actualizados, goles, momentos destacados y el seguimiento minuto a minuto de cada jornada del torneo.

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Finalizó el primer partido del Mundial 2026: México debutó con una victoria

La Selección de México comenzó su participación en el Mundial 2026 con un triunfo por 2-0 sobre Sudáfrica. Los goles del encuentro fueron convertidos por Julián Andrés Quiñones y Raúl Jiménez.

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El partido también estuvo marcado por las expulsiones, con tres tarjetas rojas en total: dos para el conjunto africano y una para el seleccionado anfitrión.

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Primer expulsado en México

En pleno tiempo de descuento, Sampaio cobró una falta sobre Khuliso Mudau de César Montes.

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Segunda expulsión para Sudáfrica

A los 38 minutos, Themba Zwane fue expulsado tras cometer una infracción sobre Roberto Alvarado. De esta manera, Sudáfrica quedó con nueve jugadores en el campo de juego.

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México vence 2-0 a Sudáfrica

La selección mexicana amplió la ventaja a los 21 minutos del primer tiempo gracias a un gol de cabeza de Raúl Jiménez, tras una asistencia de Quiñones.

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Expulsión en Sudáfrica y la primera en la Copa del Mundo 2026

A los 4 minutos de juego, Sphephelo Sithole fue expulsado tras cometer una infracción que impidió el avance de Brian Gutiérrez. El árbitro brasileño Wilton Sampaio sancionó la falta y otorgó un tiro libre a favor de México.

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El primer gol del Mundial 2026 fue de Quiñones: México 1 - 0 Sudáfrica

Julián Andrés Quiñones convirtió el primer gol del Mundial 2026 y adelantó a la Selección de México a los 8 minutos del partido frente a Sudáfrica.

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Seguí el partido de México ante Sudáfrica en vivo

La espera llegó a su fin y el Mundial 2026 finalmente pone primera este jueves 11 de junio con el partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica. El encuentro abre oficialmente la Copa del Mundo que organizan de manera conjunta Estados Unidos, Canadá y México, en una edición que promete romper récords y marcar un antes y un después en la historia del torneo.

La cita es en el mítico Estadio Azteca, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial y que volverá a ocupar el centro de la escena en una jornada cargada de expectativa.

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Repasá todos los resultados del Mundial 2026 al instante

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