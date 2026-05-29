29 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Influencer

Un influencer argentino catapultó la popularidad de un futbolista neozelandés que jugará en el Mundial 2026

El influencer Valen Scarsini inició una campaña para popularizar a Tim Payne antes del Mundial. El impacto de la movida y la respuesta del futbolista.

Un influencer argentino catapultó la popularidad de un futbolista neozelandés que jugará en el Mundial 2026

Un influencer argentino catapultó la popularidad de un futbolista neozelandés que jugará en el Mundial 2026

 Por Analía Martín

El fanatismo agento por el fútbol quedó demostrado tras una campaña insólita en redes sociales. Un influencer argentino propuso transformar a un futbolista internacional prácticamente anónimo en una celebridad mundial. Y al mejor estilo argento, cuando de causas absurdas se trata, no hay hinchada más fiel. Mirá la forma radical que le cambió el perfil mediático al jugador.

El experimento social nació de la creatividad del creador de contenido Valen Scarsini (conocido como Scarso) y captó la atención de audiencias de diversos países. Mediante una convocatoria abierta, los usuarios eligieron a qué jugador “harían famoso mundialmente”. Fue así como quedó seleccionado Tim Payne, defensor de Nueva Zelanda, que pasó de tener apenas 4.715 seguidores en Instagram a superar los 835 mil en menos de 24 horas. Y en el momento en el que se escribe este artículo, el jugador anunció que ya cuenta con 2 millones de seguidores.

¿Quién es Tim Payne y cómo nació la iniciativa del influencer argentino?

El protagonista de esta historia es Tim Payne, un versátil defensor de 32 años que se desempeña en el Wellington Phoenix y que recientemente alcanzó los 50 partidos internacionales con la Selección de Nueva Zelanda. El creador de contenido Valen Scarsini, popularmente conocido como "El Scarso", analizó minuciosamente las listas de los planteles clasificados para identificar al integrante con menor exposición en las plataformas digitales. Al detectar que Payne contaba con apenas 4.715 seguidores en su cuenta de Instagram, el joven instó a su comunidad a mencionarlo masivamente y reaccionar a sus fotos para "alimentar la leyenda" del deportista.

Embed

La respuesta de los internautas fue inmediata y superó cualquier previsión logística. Los usuarios inundaron el perfil del neozelandés con comentarios en español, editaron de forma satírica su biografía en portales informativos comparándolo con estrellas históricas del deporte y crearon cánticos de tribuna en su honor. En cuestión de pocos días, la cuenta personal del lateral derecho superó el millón de seguidores, aventajando ampliamente a figuras políticas de su país y al propio capitán de su seleccionado, el delantero de la Premier League Chris Wood.

La reacción del futbolista ante la sorpresiva explosión de su popularidad

El repentino cambio en sus estadísticas digitales no pasó desapercibido para el defensor, quien utilizó sus canales oficiales para emitir comunicados públicos dirigidos a la audiencia hispanohablante. El atleta reconoció con sorpresa que sus plataformas "estaban explotando" y grabó un video manifestando su sincero agradecimiento por las muestras de afecto recibidas.

“Me preguntaba por qué mis redes estaban explotando y encontré tu publicación, hermano”, dijo Payne en un mensaje a Scarsini. “¡Gracias por el cariño! Gracias, hermano”. Payne calificó los primeros dos días del proceso de masificación mediática como "48 horas bastante locas" y destacó el valor que tiene para su carrera representar a su nación en la máxima competencia deportiva internacional. Figuras del entorno digital como el streamer español TheGrefg y creadores latinoamericanos comentaron sus fotos catalogándolo como un ídolo personal. Incluso lo siguen cuentas como TyC Sport y varios influencer argentinos.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Tim Payne (@timpayne__)

El seleccionado de Nueva Zelanda, que ostenta la clasificación más baja del certamen de acuerdo con los registros de la FIFA, compartirá el Grupo G junto a los combinados de Bélgica, Irán y Egipto. El debut oficial del conjunto oceánico está pautado para el próximo 15 de junio en la ciudad de Los Ángeles. Gracias a la intervención del creador de contenido, el defensor saltará al campo de juego consolidado como el auténtico "jugador del pueblo" para miles de fanáticos de habla hispana.

Temas
Seguí leyendo

Estos son los ganadores del Desafío Ruta 40 entre Mendoza y San Juan

La Lepra enfrentará a un campeón poderoso de la Copa Libertadores en 8vos

Aparece en el álbum del Mundial, pero no jugará: el futbolista argentino que quedó fuera

El Desafío Ruta 40 YPF llega hoy a su gran final en San Juan

Boca se jugó la vida en la Libertadores ante Universidad Católica y ¡la perdió!

La lista de Argentina para el Mundial 2026 ya es oficial y hay nombres que nadie esperaba

El Desafío Ruta 40 puso a prueba a los pilotos en la salida de Mendoza a San Juan

El n° 1 no va más: Cerúndolo hizo historia y bajó a Sinner en París

Lee además
Las dunas de El Nihuil, el impresionante vivac de San Rafael y la presencia de figuras mundiales transformaron al Desafío Ruta 40 en un evento histórico para Mendoza. video

Mendoza enamoró al Rally Raid mundial y el Desafío Ruta 40 dejó una certeza imposible de discutir
Nicolás Otamendi jugará en el Club Atlético River Plate.

Bombazo: River confirmó a Nicolás Otamendi y revolucionó el mercado de pases
LO QUE SE LEE AHORA
Daniel Sander ganó la carrera y el Desafío Ruta 40 en Motos.

Estos son los ganadores del Desafío Ruta 40 entre Mendoza y San Juan

Las Más Leídas

Desarticularon una organización dedicada al robo de motos tras seis allanamientos en Las Heras

Cayó una banda que robaba motos de forma violenta en Mendoza

Por qué Argentina celebra el Día del Bicicletero cada 29 de mayo: la historia de un mendocino

Por la hazaña de un ciclista mendocino, hoy se celebra el Día del Bicicletero en Argentina

El Gobierno de Mendoza oficializó la inversión para realizar la encuesta sobre condiciones de vida.

El Gobierno medirá las condiciones de vida e ingresos de los hogares de la provincia

Caso Marcelo DAgostino: fuerte rechazo de la querella a la nueva jueza.

Designan nueva jueza en el caso D'Agostino y la querella la recusó: "Eligen a dedo"

El Desafío Ruta 40 afrontará este viernes su etapa final con definiciones abiertas y muchísima tensión en San Juan.

El Desafío Ruta 40 YPF llega hoy a su gran final en San Juan