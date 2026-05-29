Un influencer argentino catapultó la popularidad de un futbolista neozelandés que jugará en el Mundial 2026

El fanatismo agento por el fútbol quedó demostrado tras una campaña insólita en redes sociales. Un influencer argentino propuso transformar a un futbolista internacional prácticamente anónimo en una celebridad mundial. Y al mejor estilo argento, cuando de causas absurdas se trata, no hay hinchada más fiel. Mirá la forma radical que le cambió el perfil mediático al jugador.

El experimento social nació de la creatividad del creador de contenido Valen Scarsini (conocido como Scarso) y captó la atención de audiencias de diversos países. Mediante una convocatoria abierta, los usuarios eligieron a qué jugador “harían famoso mundialmente” . Fue así como quedó seleccionado Tim Payne, defensor de Nueva Zelanda, que pasó de tener apenas 4.715 seguidores en Instagram a superar los 835 mil en menos de 24 horas . Y en el momento en el que se escribe este artículo, el jugador anunció que ya cuenta con 2 millones de seguidores.

El protagonista de esta historia es Tim Payne, un versátil defensor de 32 años que se desempeña en el Wellington Phoenix y que recientemente alcanzó los 50 partidos internacionales con la Selección de Nueva Zelanda. El creador de contenido Valen Scarsini, popularmente conocido como "El Scarso", analizó minuciosamente las listas de los planteles clasificados para identificar al integrante con menor exposición en las plataformas digitales . Al detectar que Payne contaba con apenas 4.715 seguidores en su cuenta de Instagram, el joven instó a su comunidad a mencionarlo masivamente y reaccionar a sus fotos para "alimentar la leyenda" del deportista.

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La respuesta de los internautas fue inmediata y superó cualquier previsión logística. Los usuarios inundaron el perfil del neozelandés con comentarios en español, editaron de forma satírica su biografía en portales informativos comparándolo con estrellas históricas del deporte y crearon cánticos de tribuna en su honor. En cuestión de pocos días, la cuenta personal del lateral derecho superó el millón de seguidores, aventajando ampliamente a figuras políticas de su país y al propio capitán de su seleccionado, el delantero de la Premier League Chris Wood.

La reacción del futbolista ante la sorpresiva explosión de su popularidad

El repentino cambio en sus estadísticas digitales no pasó desapercibido para el defensor, quien utilizó sus canales oficiales para emitir comunicados públicos dirigidos a la audiencia hispanohablante. El atleta reconoció con sorpresa que sus plataformas "estaban explotando" y grabó un video manifestando su sincero agradecimiento por las muestras de afecto recibidas.

“Me preguntaba por qué mis redes estaban explotando y encontré tu publicación, hermano”, dijo Payne en un mensaje a Scarsini. “¡Gracias por el cariño! Gracias, hermano”. Payne calificó los primeros dos días del proceso de masificación mediática como "48 horas bastante locas" y destacó el valor que tiene para su carrera representar a su nación en la máxima competencia deportiva internacional. Figuras del entorno digital como el streamer español TheGrefg y creadores latinoamericanos comentaron sus fotos catalogándolo como un ídolo personal. Incluso lo siguen cuentas como TyC Sport y varios influencer argentinos.

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El seleccionado de Nueva Zelanda, que ostenta la clasificación más baja del certamen de acuerdo con los registros de la FIFA, compartirá el Grupo G junto a los combinados de Bélgica, Irán y Egipto. El debut oficial del conjunto oceánico está pautado para el próximo 15 de junio en la ciudad de Los Ángeles. Gracias a la intervención del creador de contenido, el defensor saltará al campo de juego consolidado como el auténtico "jugador del pueblo" para miles de fanáticos de habla hispana.