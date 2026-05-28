El Desafío Ruta 40 YPF afronta la etapa 4 entre San Rafael y San Juan con montaña y altura

El Desafío Ruta 40 YPF 2026 afrontará este jueves una de las jornadas más exigentes y desgastantes de toda la competencia con la realización de la Etapa 4 entre San Rafael y San Juan, un recorrido marcado por la montaña, la altura extrema y sectores muy técnicos que podrían generar cambios importantes dentro de las clasificaciones generales.
Después del enorme desgaste provocado por la arena mendocina y las históricas dunas de El Nihuil, el rally raid mundial ingresará ahora en un terreno completamente diferente y todavía más agresivo desde lo físico y mecánico.
A relentless rhythm through northern Mendoza. Climbs above 3,000m, hairpin bends, deep drops, then dry riverbeds and off-road chaos. The finale? The treacherous fesh-fesh of San Juan. Navigation will make the difference today.#W2RC#DesafioRuta40#FIM… pic.twitter.com/jCFZgJOVPH
— World Rally-Raid Championship (@OfficialW2RC) May 28, 2026
Cómo será la durísima Etapa 4 del Desafío Ruta 40
La cuarta etapa tendrá un recorrido total de 634 kilómetros, de los cuales 324 kilómetros corresponderán a especial cronometrada. La jornada unirá San Rafael con San Juan y llevará a los pilotos a atravesar sectores montañosos ubicados a más de 3000 metros sobre el nivel del mar.
La organización anticipó una etapa extremadamente técnica y peligrosa, con caminos sinuosos, retomes permanentes, precipicios y constantes cambios de ritmo que exigirán muchísimo tanto desde la conducción como desde lo físico.
Además, más adelante aparecerán ríos secos muy trialeros y los tradicionales guadales sanjuaninos, sectores veloces y extremadamente complejos que históricamente suelen provocar errores, encajadas y problemas mecánicos dentro del rally raid.
La altura también empezará a transformarse en un factor determinante para muchos pilotos y navegantes, especialmente en motos, donde el desgaste físico suele sentirse muchísimo más.
Detrás aparece el español Tosha Schareina, mientras que el argentino Luciano Benavides continúa plenamente metido en la pelea después de finalizar nuevamente segundo en la etapa desarrollada en San Rafael.
La expectativa vuelve a ser enorme alrededor del piloto salteño, que se mantiene como uno de los grandes protagonistas del rally y buscará aprovechar los sectores técnicos y la navegación en montaña para intentar descontarle tiempo a Sanders.
Más atrás siguen apareciendo nombres de enorme peso internacional como Ricky Brabec, Adrien Van Beveren y Skyler Howes, todos obligados a arriesgar muchísimo más en esta etapa.
— World Rally-Raid Championship (@OfficialW2RC) May 28, 2026
Henk Lategan llega líder en autos y Halpern quiere seguir escalando
En la categoría Ultimate, el gran protagonista de las últimas horas fue el sudafricano Henk Lategan, quien logró ganar la Etapa 3 y convertirse en el nuevo líder de la clasificación general.
El piloto de Toyota Gazoo Racing llegará a San Juan con una mínima ventaja sobre el estadounidense Seth Quintero, mientras que el qatarí Nasser Al-Attiyah intentará seguir descontando terreno después de meterse en el podio acumulado de la competencia.
Entre los mendocinos, gran parte de la atención volverá a centrarse en Sebastian Halpern, quien viene de completar una gran etapa en Mendoza y logró trepar hasta el 12° puesto de la clasificación general junto a su navegante Eduardo Saguí. También seguirá siendo observado de cerca el sanrafaelino Lucio Alvarez, uno de los pilotos más experimentados del rally argentino y que buscará aprovechar el terreno sanjuanino para recuperar posiciones.
— World Rally-Raid Championship (@OfficialW2RC) May 27, 2026
La carrera empieza a entrar en una zona decisiva
Después del enorme desgaste vivido en Mendoza, el Desafío Ruta 40 comienza lentamente a ingresar en una zona determinante donde cualquier error puede modificar completamente la pelea por la clasificación general.
La combinación de altura, caminos montañosos, navegación extrema y sectores trialeros promete generar otra jornada muy dura tanto para pilotos como para mecánicos y equipos técnicos, que continúan trabajando prácticamente sin descanso dentro del vivac.
Mientras tanto, el rally raid mundial sigue ofreciendo imágenes impactantes y consolidándose como uno de los eventos deportivos internacionales más importantes que atraviesan actualmente a la Argentina.