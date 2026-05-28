El Desafío Ruta 40 YPF afronta la etapa 4 entre San Rafael y San Juan con montaña y altura

La cuarta etapa del Desafío Ruta 40 promete ser una de las más desgastantes de toda la competencia con sectores de alta montaña y caminos extremadamente peligrosos.

El Desafío Ruta 40 YPF 2026 afrontará este jueves una de las jornadas más exigentes y desgastantes de toda la competencia con la realización de la Etapa 4 entre San Rafael y San Juan , un recorrido marcado por la montaña , la altura extrema y sectores muy técnicos que podrían generar cambios importantes dentro de las clasificaciones generales.

Después del enorme desgaste provocado por la arena mendocina y las históricas dunas de El Nihuil , el rally raid mundial ingresará ahora en un terreno completamente diferente y todavía más agresivo desde lo físico y mecánico.

Así se vive el otro lado del rally raid mundial en San Rafael

La cuarta etapa tendrá un recorrido total de 634 kilómetros , de los cuales 324 kilómetros corresponderán a especial cronometrada. La jornada unirá San Rafael con San Juan y llevará a los pilotos a atravesar sectores montañosos ubicados a más de 3000 metros sobre el nivel del mar .

La organización anticipó una etapa extremadamente técnica y peligrosa, con caminos sinuosos, retomes permanentes, precipicios y constantes cambios de ritmo que exigirán muchísimo tanto desde la conducción como desde lo físico.

Además, más adelante aparecerán ríos secos muy trialeros y los tradicionales guadales sanjuaninos, sectores veloces y extremadamente complejos que históricamente suelen provocar errores, encajadas y problemas mecánicos dentro del rally raid.

La altura también empezará a transformarse en un factor determinante para muchos pilotos y navegantes, especialmente en motos, donde el desgaste físico suele sentirse muchísimo más.

Daniel Sanders y Luciano Benavides vuelven a protagonizar la pelea en motos

La categoría Rally GP llegará a esta etapa con el australiano Daniel Sanders como gran referente de la competencia después de otra sólida actuación en Mendoza. El piloto volvió a quedarse con la victoria durante la Etapa 3 y lidera la clasificación general con un acumulado de 9h37m06s.

Detrás aparece el español Tosha Schareina, mientras que el argentino Luciano Benavides continúa plenamente metido en la pelea después de finalizar nuevamente segundo en la etapa desarrollada en San Rafael.

La expectativa vuelve a ser enorme alrededor del piloto salteño, que se mantiene como uno de los grandes protagonistas del rally y buscará aprovechar los sectores técnicos y la navegación en montaña para intentar descontarle tiempo a Sanders.

Más atrás siguen apareciendo nombres de enorme peso internacional como Ricky Brabec, Adrien Van Beveren y Skyler Howes, todos obligados a arriesgar muchísimo más en esta etapa.

Henk Lategan llega líder en autos y Halpern quiere seguir escalando

En la categoría Ultimate, el gran protagonista de las últimas horas fue el sudafricano Henk Lategan, quien logró ganar la Etapa 3 y convertirse en el nuevo líder de la clasificación general.

El piloto de Toyota Gazoo Racing llegará a San Juan con una mínima ventaja sobre el estadounidense Seth Quintero, mientras que el qatarí Nasser Al-Attiyah intentará seguir descontando terreno después de meterse en el podio acumulado de la competencia.

Entre los mendocinos, gran parte de la atención volverá a centrarse en Sebastian Halpern, quien viene de completar una gran etapa en Mendoza y logró trepar hasta el 12° puesto de la clasificación general junto a su navegante Eduardo Saguí. También seguirá siendo observado de cerca el sanrafaelino Lucio Alvarez, uno de los pilotos más experimentados del rally argentino y que buscará aprovechar el terreno sanjuanino para recuperar posiciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OfficialW2RC/status/2059776247073251642&partner=&hide_thread=false Perfect day for @TGR_W2RC! Henk Lategan wins Stage 3 and takes the overall lead.



@SethQuintero103, helped out by his teammate and today’s stage winner during the stage, finishes 3rd and moves up to 2nd overall #W2RC #DesafioRuta40 #FIA pic.twitter.com/PU24msqFxq — World Rally-Raid Championship (@OfficialW2RC) May 27, 2026

La carrera empieza a entrar en una zona decisiva

Después del enorme desgaste vivido en Mendoza, el Desafío Ruta 40 comienza lentamente a ingresar en una zona determinante donde cualquier error puede modificar completamente la pelea por la clasificación general.

La combinación de altura, caminos montañosos, navegación extrema y sectores trialeros promete generar otra jornada muy dura tanto para pilotos como para mecánicos y equipos técnicos, que continúan trabajando prácticamente sin descanso dentro del vivac.

Mientras tanto, el rally raid mundial sigue ofreciendo imágenes impactantes y consolidándose como uno de los eventos deportivos internacionales más importantes que atraviesan actualmente a la Argentina.

Repasá los tiempos completos de la competencia y cómo salieron los otros argentinos

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Etapas completas del Desafío Ruta 40 2026

Lunes 25 de mayo – Etapa 1: San Juan – San Juan 511 km totales / 340 km de especial

Martes 26 de mayo – Etapa 2: San Juan – San Rafael 721 km totales / 334 km de especial

Miércoles 27 de mayo – Etapa 3: San Rafael – San Rafael 575 km totales / 409 km de especial

Jueves 28 de mayo – Etapa 4: San Rafael – San Juan 634 km totales / 324 km de especial