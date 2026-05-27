27 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Club Sportivo Independiente Rivadavia

La Lepra busca cerrar líder absoluto la fase de grupos ante Bolívar por la Libertadores: hora y dónde verlo

El Club Sportivo Independiente Rivadavia se presenta en Santa Cruz de la Sierra por la Copa Conmebol Libertadores. Mirá los detalles del duelo.

La Lepra mendocina&nbsp;jugará este miércoles ante Bolívar en Santa Cruz de la Sierra buscando cerrar una histórica fase de grupos en la Copa Libertadores. &nbsp;

La Lepra mendocina jugará este miércoles ante Bolívar en Santa Cruz de la Sierra buscando cerrar una histórica fase de grupos en la Copa Libertadores.

 

 Por Martín Sebastián Colucci

El Club Sportivo Independiente Rivadavia visitará este miércoles a Bolívar desde las 21.30 por la sexta y última fecha del Grupo C de la Copa Libertadores, en un duelo que se disputará en Santa Cruz de la Sierra. El equipo mendocino, que ya aseguró la clasificación y el primer puesto de la zona, intentará cerrar una fase de grupos histórica con la mayor cantidad posible de puntos pensando en los cruces de eliminación directa.

A qué hora juega la Lepra y dónde ver el partido ante Bolívar

El encuentro entre Independiente Rivadavia y Bolívar se jugará este miércoles desde las 21.30 en el estadio Ramón Aguilera Costas de Santa Cruz de la Sierra.

Lee además
La Lepra se impone en Venezuela.

Álex Arce comandó otra noche inolvidable de Independiente Rivadavia
Independiente Rivadavia sigue haciendo historia en el certamen continental.

La Lepra sigue haciendo historia en la Copa Libertadores: el nuevo logro sin jugar

El partido contará con el arbitraje de Guillermo Enrique Guerrero Alcivar y podrá verse en vivo por la señal de Fox Sports. Además, el encuentro también tendrá transmisión radial a través de Radio Nihuil.

Inicialmente, el compromiso debía disputarse en el estadio Hernando Siles de La Paz, aunque finalmente fue trasladado a Santa Cruz de la Sierra.

Cómo llega Independiente Rivadavia al cierre del Grupo C de la Copa Libertadores

El equipo dirigido por Alfredo Berti llega a Bolivia atravesando uno de los momentos más importantes de su historia internacional. Independiente Rivadavia ya tiene asegurado el primer puesto del Grupo C y buscará sumar otro triunfo que le permita posicionarse entre los mejores líderes de toda la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Ese detalle puede resultar clave pensando en los futuros cruces de eliminación directa, ya que en caso de enfrentarse dos equipos que hayan terminado primeros, definirá de local el que más puntos haya sumado en la fase inicial. La delegación azul emprendió viaje rumbo a Bolivia durante este martes y pasado el mediodía el plantel tomó el vuelo con destino a Santa Cruz de la Sierra.

Uno de los focos principales estuvo puesto en la lista de convocados, donde reapareció Luis Sequeira, quien volvió a integrar una nómina después de casi tres meses. Su último partido había sido el 11 de marzo.

Además, también se confirmó la presencia de Sebastián Villa, quien no fue convocado por la Selección de Colombia para disputar el Mundial 2026 y viajará directamente desde Bogotá para sumarse al plantel de Independiente Rivadavia en este cierre de semestre.

La ausencia de Alex Arce y los jugadores que están al límite de amarillas

La gran ausencia de Independiente Rivadavia para visitar a Bolívar será la de Alex Arce, goleador de la actual edición de la Copa Libertadores y una de las grandes figuras del equipo mendocino.

El delantero paraguayo se encuentra entrenando con su selección y tiene muchas posibilidades de disputar el Mundial 2026, motivo por el cual no estará presente en Bolivia. Además, el cuerpo técnico también sigue de cerca la situación disciplinaria de algunos futbolistas importantes. Tanto Ezequiel Bonifacio como José Florentín acumulan dos tarjetas amarillas y están al borde de la suspensión.

En caso de jugar y recibir otra amonestación ante Bolívar, ambos se perderán el partido de ida de los octavos de final. Sin embargo, existe un detalle reglamentario importante: las amarillas se limpian una vez finalizada la fase de grupos.

La probable formación de Independiente Rivadavia sería con: Marinelli; Studer, Villalba, Petrasso y Valenti; Bonifacio, Tonetto, Florentín y Sequeira; Villa y Romero.

La síntesis

Embed

Los resultados

Embed

Las posiciones

Embed

Temas
Seguí leyendo

La Lepra Apuesta al Liderazgo Total Mientras Mendoza Sueña con la Libertadores

Colapinto festeja sus 23 años en pleno boom de la Fórmula 1

Ezequiel Peralta y una historia de lucha en el Desafío Ruta 40

El Nihuil y las dunas mendocinas ponen a prueba al rally raid mundial

Día positivo para Argentina en Roland Garros pese a la lesión de Báez

Preocupación total por Messi a días del Mundial 2026

Argentina en el Mundial 2026: fixture, convocados, rivales y guía completa de la Scaloneta

El Mundial 2026 revoluciona el fútbol: mirá todos los detalles de la cita donde Argentina defiende el título

LO QUE SE LEE AHORA
Las históricas dunas de El Nihuil serán protagonistas de la Etapa 3 del Desafío Ruta 40, considerada una de las jornadas más exigentes del rally.  

El Nihuil y las dunas mendocinas ponen a prueba al rally raid mundial

Las Más Leídas

Un camión desbarrancó a la altura del kilómetro 1203, en la Curva del Tiempo.

Un camión desbarrancó en Ruta 7 y el chofer murió tras perder el control en una peligrosa curva

Cuándo son los feriados de junio 2026 en Argentina

Ya se conocen los feriados de junio 2026 y los próximos días libres

La Corte dejó firmes las condenas contra los dos acusados y cerró una de las causas más complejas

La Corte ratificó las penas por uno de los casos más estremecedores de San Rafael

Estas son las nuevas herramientas incorporadas a la app MendoTran

Estas son las nuevas herramientas incorporadas a la app MendoTran

La justicia avanza sobre funcionarios por el colapso de la Colectora Máxima Noreste, que afecta a más de medio millón de personas del Gran Mendoza

Humberto Mingorance fue imputado por los desbordes cloacales en Los Corralitos