La Lepra busca cerrar líder absoluto la fase de grupos ante Bolívar por la Libertadores: hora y dónde verlo

La Lepra mendocina jugará este miércoles ante Bolívar en Santa Cruz de la Sierra buscando cerrar una histórica fase de grupos en la Copa Libertadores.

El Club Sportivo Independiente Rivadavia visitará este miércoles a Bolívar desde las 21.30 por la sexta y última fecha del Grupo C de la Copa Libertadores , en un duelo que se disputará en Santa Cruz de la Sierra . El equipo mendocino, que ya aseguró la clasificación y el primer puesto de la zona, intentará cerrar una fase de grupos histórica con la mayor cantidad posible de puntos pensando en los cruces de eliminación directa.

El encuentro entre Independiente Rivadavia y Bolívar se jugará este miércoles desde las 21.30 en el estadio Ramón Aguilera Costas de Santa Cruz de la Sierra.

El partido contará con el arbitraje de Guillermo Enrique Guerrero Alcivar y podrá verse en vivo por la señal de Fox Sports . Además, el encuentro también tendrá transmisión radial a través de Radio Nihuil .

Inicialmente, el compromiso debía disputarse en el estadio Hernando Siles de La Paz, aunque finalmente fue trasladado a Santa Cruz de la Sierra.

Cómo llega Independiente Rivadavia al cierre del Grupo C de la Copa Libertadores

El equipo dirigido por Alfredo Berti llega a Bolivia atravesando uno de los momentos más importantes de su historia internacional. Independiente Rivadavia ya tiene asegurado el primer puesto del Grupo C y buscará sumar otro triunfo que le permita posicionarse entre los mejores líderes de toda la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Ese detalle puede resultar clave pensando en los futuros cruces de eliminación directa, ya que en caso de enfrentarse dos equipos que hayan terminado primeros, definirá de local el que más puntos haya sumado en la fase inicial. La delegación azul emprendió viaje rumbo a Bolivia durante este martes y pasado el mediodía el plantel tomó el vuelo con destino a Santa Cruz de la Sierra.

Uno de los focos principales estuvo puesto en la lista de convocados, donde reapareció Luis Sequeira, quien volvió a integrar una nómina después de casi tres meses. Su último partido había sido el 11 de marzo.

Además, también se confirmó la presencia de Sebastián Villa, quien no fue convocado por la Selección de Colombia para disputar el Mundial 2026 y viajará directamente desde Bogotá para sumarse al plantel de Independiente Rivadavia en este cierre de semestre.

La ausencia de Alex Arce y los jugadores que están al límite de amarillas

La gran ausencia de Independiente Rivadavia para visitar a Bolívar será la de Alex Arce, goleador de la actual edición de la Copa Libertadores y una de las grandes figuras del equipo mendocino.

El delantero paraguayo se encuentra entrenando con su selección y tiene muchas posibilidades de disputar el Mundial 2026, motivo por el cual no estará presente en Bolivia. Además, el cuerpo técnico también sigue de cerca la situación disciplinaria de algunos futbolistas importantes. Tanto Ezequiel Bonifacio como José Florentín acumulan dos tarjetas amarillas y están al borde de la suspensión.

En caso de jugar y recibir otra amonestación ante Bolívar, ambos se perderán el partido de ida de los octavos de final. Sin embargo, existe un detalle reglamentario importante: las amarillas se limpian una vez finalizada la fase de grupos.

La probable formación de Independiente Rivadavia sería con: Marinelli; Studer, Villalba, Petrasso y Valenti; Bonifacio, Tonetto, Florentín y Sequeira; Villa y Romero.

La síntesis

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Los resultados

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