12 de julio de 2026
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Sitio Andino
Club Sportivo Independiente Rivadavia

Juega el campeón: la Lepra va contra Tigre en los 16avos de final de la Copa Argentina

El Club Sportivo Independiente Rivadavia vuelve al ruedo en la Copa Argentina de Fútbol enfrentando al Matador. Mirá los detalles del duelo.

La Lepra eliminó a Estudiantes de Caseros por 2-0 en su debut y buscará dar otro paso en la defensa del título.

La Lepra eliminó a Estudiantes de Caseros por 2-0 en su debut y buscará dar otro paso en la defensa del título.

Por Sitio Andino Deportes

Después de un primer semestre inolvidable, el Club Sportivo Independiente Rivadavia vuelve a la acción con otro desafío de alto voltaje. La Lepra enfrentará este domingo a Tigre por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026, un torneo en el que buscará defender la corona conseguida la temporada pasada.

La Lepra quiere seguir peleando en todos los frentes

En su estreno en la presente edición de la Copa Argentina, Independiente Rivadavia mostró autoridad al vencer 2-0 a Estudiantes de Caseros, resultado que le permitió avanzar sin sobresaltos a los 16avos de final.

Ahora, el objetivo del entrenador Alfredo Berti es mantener al equipo competitivo en todas las competencias. El torneo federal representa una nueva oportunidad para seguir escribiendo páginas doradas en uno de los mejores momentos deportivos que atraviesa el club.

Tigre, un rival que ya sabe lo que es enfrentar a Independiente Rivadavia

Del otro lado estará Tigre, un adversario que conoce muy bien a la Lepra por los cruces recientes entre ambos. De hecho, el último antecedente favorece claramente al conjunto mendocino.

El año pasado, Independiente Rivadavia se impuso 3-1 frente al Matador, mientras que en el Torneo Apertura volvió a festejar con un sólido 2-0 en el estadio Matador.

Esos antecedentes alimentan la confianza del equipo azul, aunque saben que un partido de eliminación directa no da margen para errores.

Hora, TV y todos los datos de Independiente Rivadavia vs. Tigre

El encuentro entre Independiente Rivadavia y Tigre, correspondiente a los 16avos de final de la Copa Argentina 2026, se disputará este domingo desde las 17 en el estadio Julio César Villagra, de Belgrano de Córdoba.

El partido será transmitido en vivo por TyC Sports, en un duelo que pondrá en juego un lugar en los octavos de final y el sueño de la Lepra de seguir defendiendo con éxito el título conquistado en la edición anterior.

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