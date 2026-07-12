Juega el campeón: la Lepra va contra Tigre en los 16avos de final de la Copa Argentina

La Lepra eliminó a Estudiantes de Caseros por 2-0 en su debut y buscará dar otro paso en la defensa del título.

Después de un primer semestre inolvidable, el Club Sportivo Independiente Rivadavia vuelve a la acción con otro desafío de alto voltaje. La Lepra enfrentará este domingo a Tigre por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026 , un torneo en el que buscará defender la corona conseguida la temporada pasada.

El conjunto dirigido por Alfredo Berti llega con la confianza por las nubes. No solo es el campeón vigente de la competencia, sino que además viene de completar uno de los mejores semestres de su historia, consolidándose como el mejor equipo de la tabla anual y logrando una histórica clasificación a la Copa Libertadores .

En su estreno en la presente edición de la Copa Argentina , Independiente Rivadavia mostró autoridad al vencer 2-0 a Estudiantes de Caseros , resultado que le permitió avanzar sin sobresaltos a los 16avos de final .

Ahora, el objetivo del entrenador Alfredo Berti es mantener al equipo competitivo en todas las competencias. El torneo federal representa una nueva oportunidad para seguir escribiendo páginas doradas en uno de los mejores momentos deportivos que atraviesa el club.

Tigre, un rival que ya sabe lo que es enfrentar a Independiente Rivadavia

Del otro lado estará Tigre, un adversario que conoce muy bien a la Lepra por los cruces recientes entre ambos. De hecho, el último antecedente favorece claramente al conjunto mendocino.

El año pasado, Independiente Rivadavia se impuso 3-1 frente al Matador, mientras que en el Torneo Apertura volvió a festejar con un sólido 2-0 en el estadio Matador.

Esos antecedentes alimentan la confianza del equipo azul, aunque saben que un partido de eliminación directa no da margen para errores.

Hora, TV y todos los datos de Independiente Rivadavia vs. Tigre

El encuentro entre Independiente Rivadavia y Tigre, correspondiente a los 16avos de final de la Copa Argentina 2026, se disputará este domingo desde las 17 en el estadio Julio César Villagra, de Belgrano de Córdoba.

El partido será transmitido en vivo por TyC Sports, en un duelo que pondrá en juego un lugar en los octavos de final y el sueño de la Lepra de seguir defendiendo con éxito el título conquistado en la edición anterior.

La síntesis

Los resultados