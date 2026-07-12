12 de julio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: Scaloni habló luego de la victoria argentina y dejó frases que te marcarán para siempre

La Selección, al mando de su DT Lionel Scaloni, tuvo una duro prueba ante Suiza en el exigente Mundial 2026. Repasá qué dijo el entrenador.

Scaloni y Julián Álvarez analizaron el sufrido triunfo sobre Suiza en el Mundial 2026.

Scaloni y Julián Álvarez analizaron el sufrido triunfo sobre Suiza en el Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección argentina volvió a meterse entre los cuatro mejores del Mundial 2026 después de superar 3-1 a Suiza en el alargue. Tras el encuentro, Lionel Scaloni destacó el esfuerzo de sus dirigidos, reconoció las dificultades que presentó el rival y ya puso la mira en la semifinal frente a Inglaterra.

Lionel Scaloni reconoció que Argentina sufrió más de la cuenta

El entrenador argentino admitió que esperaba un partido muy exigente y valoró la fortaleza física del conjunto europeo. "Sabíamos que era un equipo muy físico, desde esa parte nos pusieron mucho en dificultad". Scaloni también fue autocrítico con el rendimiento del equipo y consideró que el resultado pudo haber sido diferente. "Hoy la suerte estuvo de nuestro lado. Hay que ser realistas, hay cosas por mejorar".

Sin embargo, remarcó el recorrido de este plantel y la capacidad que volvió a demostrar en una instancia decisiva. "Este equipo consiguió algo histórico". Pensando en el próximo compromiso, el DT dejó un mensaje claro. "Necesitamos recuperarnos para el partido que viene".

La conferencia de prensa completa de Lionel Scaloni

Julián Álvarez ya piensa en Inglaterra

Autor del golazo que destrabó el partido en el tiempo suplementario, Julián Álvarez celebró la clasificación y resaltó la fortaleza del grupo. "Muy contento. Intentamos hasta el final. Sabíamos que si seguíamos yendo todos juntos se nos iba a dar".

El delantero también aseguró que el plantel mantiene el foco únicamente en su rendimiento y no en lo que sucede alrededor. "Tenemos que enfocar la energía en nuestras cosas, en nuestro trabajo. El grupo está muy unido".

Por último, dejó un mensaje de cara al tramo decisivo del torneo. "Todos los partidos del Mundial están siendo así. Quedan dos más y vamos a ir por todo".

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