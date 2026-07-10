De forma agónica, España eliminó a Bélgica y tendrá su semifinal con Francia

La Copa Mundial de Fútbol 2026 ya tiene definido a su segundo semifinalista. España derrotó 2 a 1 a Bélgica en un partido marcado por la inesperada salida del arquero Thibaut Courtois, una acción que resultó determinante para la eliminación del seleccionado belga. Con este resultado, la Roja se enfrentará a Francia en una semifinal con protagonismo exclusivamente europeo, programada para el 14 de julio.
El resumen del encuentro: los goles e incidencias
Los primeros minutos estuvieron marcados por la presión y las llegadas de Bélgica. Sin embargo, con el correr del partido España comenzó a generar las situaciones más claras de peligro y, a los 29 minutos, Fabián Ruiz abrió el marcador tras aprovechar un rebote concedido por Thibaut Courtois.
¡¡GOLPEÓ LA FURIA ROJA!! Fabián Ruiz capturó el rebote dentro del área y definió para el primero de España vs. Bélgica.
Sin embargo, los Diablos Rojos reaccionaron antes del descanso. A los 40 minutos, Charles De Ketelaere igualó el marcador de cabeza y puso fin al invicto de Unai Simón, que hasta ese momento no había recibido goles en el Mundial 2026.
¡¡SE ARMÓ UN GRAN PARTIDO!! De Ketelaere ganó por arriba y, de cabeza, sentenció el 1-1 de Bélgica vs. España. FIN DEL RÉCORD DE UNAI SIMÓN.
En el segundo tiempo, ambos seleccionados salieron decididos a quedarse con la victoria. Sin embargo, el momento clave del partido llegó para Bélgica a los 71 minutos, cuando Courtois debió abandonar el campo de juego por una lesión, tras haber sido una de las figuras del encuentro por sus intervenciones para sostener el empate. En su lugar ingresó Senne Lammens.
La salida del arquero belga terminó siendo determinante para el desenlace del partido. A los 87 minutos, Pau Cubarsí probó con un remate que Lammens logró contener en primera instancia, pero el rebote quedó en poder de Mikel Merino, quien definió para marcar el 2 a 1 definitivo y sellar la clasificación de España.
¡¡OTRA VICTORIA AGÓNICA DE ESPAÑA!!
Desafortunado rebote del arquero Senne Lammens -Courtois salió lesionado- para que Mikel Merino la mande a guardar y ponga el 2-1 sobre el final del partido. pic.twitter.com/QNgRWjjh0u