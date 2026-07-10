10 de julio de 2026
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España

De forma agónica, España eliminó a Bélgica y tendrá su semifinal con Francia

España superó un duro desafío ante Bélgica y se impuso por 2 a 1 para avanzar a las semifinales del Mundial 2026. Mirá todos los detalles que dejó el encuentro.

España y Francia definen al finalista del Mundial 2026

España y Francia definen al finalista del Mundial 2026

Foto: FIFA
Por Sitio Andino Deportes

La Copa Mundial de Fútbol 2026 ya tiene definido a su segundo semifinalista. España derrotó 2 a 1 a Bélgica en un partido marcado por la inesperada salida del arquero Thibaut Courtois, una acción que resultó determinante para la eliminación del seleccionado belga. Con este resultado, la Roja se enfrentará a Francia en una semifinal con protagonismo exclusivamente europeo, programada para el 14 de julio.

El resumen del encuentro: los goles e incidencias

Los primeros minutos estuvieron marcados por la presión y las llegadas de Bélgica. Sin embargo, con el correr del partido España comenzó a generar las situaciones más claras de peligro y, a los 29 minutos, Fabián Ruiz abrió el marcador tras aprovechar un rebote concedido por Thibaut Courtois.

Sin embargo, los Diablos Rojos reaccionaron antes del descanso. A los 40 minutos, Charles De Ketelaere igualó el marcador de cabeza y puso fin al invicto de Unai Simón, que hasta ese momento no había recibido goles en el Mundial 2026.

En el segundo tiempo, ambos seleccionados salieron decididos a quedarse con la victoria. Sin embargo, el momento clave del partido llegó para Bélgica a los 71 minutos, cuando Courtois debió abandonar el campo de juego por una lesión, tras haber sido una de las figuras del encuentro por sus intervenciones para sostener el empate. En su lugar ingresó Senne Lammens.

La salida del arquero belga terminó siendo determinante para el desenlace del partido. A los 87 minutos, Pau Cubarsí probó con un remate que Lammens logró contener en primera instancia, pero el rebote quedó en poder de Mikel Merino, quien definió para marcar el 2 a 1 definitivo y sellar la clasificación de España.

Semifinales del Mundial 2026: cuándo y cómo será el próximo partido

España se enfrentará a Francia en las semifinales del Mundial 2026. El partido está programado para el próximo martes 14 de julio, desde las 16 (hora argentina), en el Estadio de Dallas.

El minuto a minuto de España - Bélgica

El fixture completo

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