De forma agónica, España eliminó a Bélgica y tendrá su semifinal con Francia

España y Francia definen al finalista del Mundial 2026 Foto: FIFA

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El resumen del encuentro: los goles e incidencias Los primeros minutos estuvieron marcados por la presión y las llegadas de Bélgica. Sin embargo, con el correr del partido España comenzó a generar las situaciones más claras de peligro y, a los 29 minutos, Fabián Ruiz abrió el marcador tras aprovechar un rebote concedido por Thibaut Courtois.

¡¡GOLPEÓ LA FURIA ROJA!! Fabián Ruiz capturó el rebote dentro del área y definió para el primero de España vs. Bélgica.



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¡¡SE ARMÓ UN GRAN PARTIDO!! De Ketelaere ganó por arriba y, de cabeza, sentenció el 1-1 de Bélgica vs. España. FIN DEL RÉCORD DE UNAI SIMÓN.



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La salida del arquero belga terminó siendo determinante para el desenlace del partido. A los 87 minutos, Pau Cubarsí probó con un remate que Lammens logró contener en primera instancia, pero el rebote quedó en poder de Mikel Merino, quien definió para marcar el 2 a 1 definitivo y sellar la clasificación de España. ¡¡OTRA VICTORIA AGÓNICA DE ESPAÑA!!



Desafortunado rebote del arquero Senne Lammens -Courtois salió lesionado- para que Mikel Merino la mande a guardar y ponga el 2-1 sobre el final del partido. pic.twitter.com/QNgRWjjh0u — DSPORTS (@DSports) July 10, 2026 Semifinales del Mundial 2026: cuándo y cómo será el próximo partido España se enfrentará a Francia en las semifinales del Mundial 2026. El partido está programado para el próximo martes 14 de julio, desde las 16 (hora argentina), en el Estadio de Dallas. El minuto a minuto de España - Bélgica El fixture completo